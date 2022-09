Volodimir Zelenski anunță că țara sa sprijină propunerea AIEA de creare a unei zone de protecție la centrala nucleară de la Zaporojie

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, îndeamnă Occidentul și aliații euro-atlantici să își păstreze unitatea și solidaritatea, care vor fi testate de criza energetică provocată de războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei. Într-un articol de opinie găzduit de Financial Times, liderul ierarhiei civile a Alianței Nord-Atlantice avertizează că războiul din Ucraina “intră într-o fază critică” și grea odată cu venirea iernii, recunoaște că și aliații și societățile lor “plătesc un preț”, dar face apel ca NATO să păstreze direcția și să se opună tiraniei prin sprijinirea Ucrainei în față agresiunii ruse.

“Războiul din Ucraina intră într-o fază critică. Vine iarna și va fi greu. Greu pentru poporul ucrainean și forțele armate care luptă pentru libertatea lor și greu pentru noi, cei care îi susținem (…) Plătim un preț pentru sprijinul nostru acordat Ucrainei. Dar prețul pe care îl plătim noi este calculat în dolari, euro și lire sterline, în timp ce ucrainenii plătesc cu viețile lor. Și cu toții vom plăti un preț mult mai mare dacă Rusia și alte regimuri autoritare vor crede că își pot invada vecinii și că pot călca în picioare dreptul internațional cu impunitate. Dacă Rusia încetează să mai lupte, va fi pace. Dacă Ucraina încetează să lupte, va înceta să mai existe ca națiune independentă. Avem responsabilitatea morală de a sprijini această democrație independentă din inima Europei”, a spus Jens Stoltenberg, într-o pledoarie pe care a mai susținut-o recent.

Winter is coming and it will be hard—for those fighting for freedom in #Ukraine, & for us supporting them. #NATO has a responsibility to help; this also benefits our own security. We must stand for our values & stay the course.

Read my @FT op-ed: https://t.co/KgEaUFkNdh

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 7, 2022