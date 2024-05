Volodimir Zelenski anunță că Ucraina pregătește șapte noi acorduri de securitate: Orice mijloc de a ne spori protecția împotriva terorii rusești are o prioritate specială

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri un mesaj cu prilejul marcării a 20 de ani de cel mai mare val de extindere din istoria Uniunii Europene, când zece state din Europa Centrală și de Est și din sudul continentului s-au alăturat UE.

“În urmă cu 20 de ani, astăzi a avut loc cea mai mare extindere a UE, care a cuprins 10 noi țări. Aceasta a făcut ca Uniunea să fie mai puternică și mai unită, a consolidat democrațiile și a protejat pacea. În timp ce Moldova urmează această cale, noi lucrăm pentru a asigura un viitor pașnic și prosper pentru toți cetățenii noștri”, a scris Sandu, pe X.

20 years ago today marked the EU’s largest enlargement, embracing 10 new countries. It made the union stronger and more united; consolidated democracies and protected peace.

As Moldova follows this path, we’re working to secure a peaceful, prosperous future for all our citizens.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) May 1, 2024