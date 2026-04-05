Volodimir Zelenski atrage atenția că un conflict prelungit în Iran ar putea reduce ajutorul militar destinat Ucrainei: Trebuie să recunoaștem că astăzi nu noi suntem prioritatea

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că un conflict prelungit între SUA, Israel și Iran riscă să distragă atenția Washingtonului de la Ucraina, ceea ce ar putea lăsa Kievul într-o situație periculoasă de lipsă a sistemelor esențiale de apărare aeriană Patriot, informează Euronews.

Ucraina are nevoie disperată de mai multe sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA pentru a putea face față atacurilor zilnice ale Rusiei, a declarat Zelenski într-un interviu acordat sâmbătă seara la Istanbul.

Bombardamentele neîncetate ale Rusiei asupra zonelor urbane din spatele liniei frontului, în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina de acum mai bine de patru ani, au provocat moartea a mii de civili. De asemenea, Rusia a vizat aprovizionarea cu energie a Ucrainei pentru a perturba producția industrială a dronelor și rachetelor recent dezvoltate de Ucraina, privând în același timp civilii de încălzire și apă curentă în timpul iernii.

„Trebuie să recunoaștem că astăzi nu noi suntem prioritatea. De aceea mă tem că un război îndelungat (cu Iranul) ne va aduce mai puțin sprijin”, a spus Zelenski.

Ultimele discuții mediate de SUA între reprezentanții Moscovei și ai Kievului s-au încheiat în februarie fără niciun semn de progres. Zelenski, care a acuzat Rusia că „încearcă să tragă de timp în negocieri” în timp ce își continuă invazia, a declarat că Ucraina rămâne în contact cu negociatorii americani în privința unui potențial acord de încetare a războiului și a continuat să insiste pentru garanții de securitate mai solide.

Preocuparea imediată, a spus Zelenski, o reprezintă sistemele Patriot — esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice rusești — întrucât Ucraina încă nu dispune de o alternativă eficientă.

Aceste sisteme americane nu au fost livrate niciodată în cantități suficiente, a spus Zelenski, iar dacă războiul din Iran nu se va termina în curând, „pachetul – care nu este foarte mare pentru noi – cred că va deveni din ce în ce mai mic pe zi ce trece”.

„De aceea, desigur, ne este teamă”, a spus el.

Citiți și: Trump amenință că oprește livrările de arme către Ucraina dacă aliații europeni nu intervin în Strâmtoarea Ormuz

Zelenski miza pe partenerii europeni pentru a-l ajuta să achiziționeze sistemele Patriot, în ciuda ofertei reduse și a capacității limitate de producție a Statelor Unite.

Însă războiul din Iran, ajuns acum în a șasea săptămână, a provocat un val de șoc în economia globală și a afectat o mare parte a regiunii Orientului Mijlociu, punând și mai multă presiune pe aceste resurse deja limitate, deturnând stocurile și lăsând orașele ucrainene mai expuse atacurilor balistice.

Pentru Kiev, un obiectiv cheie este slăbirea economiei Moscovei și transformarea războiului într-unul extrem de costisitor.

Creșterea prețurilor petrolului, determinată de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, subminează această strategie prin creșterea veniturilor din petrol ale Kremlinului și consolidarea capacității Moscovei de a-și susține efortul de război.

În cadrul interviului, Zelenski a afirmat că Rusia obține beneficii economice din războiul din Orientul Mijlociu, menționând relaxarea parțială a sancțiunilor americane asupra petrolului rusesc.

„Rusia obține bani în plus datorită acestui fapt, așa că da, are de câștigat”, a spus el.

Un nou efort diplomatic

Pentru a menține Ucraina pe agenda internațională, Zelenski s-a oferit să împărtășească Statelor Unite și aliaților experiența dobândită cu greu de Ucraina pe câmpul de luptă, în vederea dezvoltării unor contramăsuri eficiente împotriva atacurilor iraniene.

Ucraina a răspuns la utilizarea din ce în ce mai sofisticată de către Rusia a dronelor Shahed de fabricație iraniană cu ingeniozitate tehnologică și costuri reduse.

Moscova a modificat semnificativ modelul original Shahed-136, redenumit Geran-2, îmbunătățindu-i capacitatea de a evita apărarea aeriană și de a fi produs în serie.

Ucraina a răspuns cu inovații rapide proprii, inclusiv drone de interceptare cu costuri reduse, concepute pentru a urmări și distruge dronele inamice.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să împărtășească țărilor arabe din Golf vizate de Iran experiența și tehnologia sa, inclusiv drone de interceptare și drone maritime, pe care Ucraina le produce — într-un număr mai mare decât cel utilizat — cu finanțare din partea americanilor și a partenerilor săi europeni.

În schimb, aceste țări ar putea ajuta Ucraina „cu rachete antibalistice”, a declarat Zelenski.

La sfârșitul lunii martie, pe fondul escaladării conflictului din Iran, Zelenski a vizitat statele arabe din Golf pentru a promova experiența unică a Ucrainei în combaterea dronelor iraniene Shahed, ceea ce a dus la încheierea unor noi acorduri de cooperare în domeniul apărării.

Zelenski a prezentat, de asemenea, Ucraina ca un potențial partener în protejarea rutelor comerciale globale, oferind asistență în redeschiderea Strâmtorii Ormuz prin împărtășirea experiențelor Ucrainei în securizarea coridoarelor maritime din Marea Neagră.

Zelenski s-a aflat la Istanbul pentru discuții cu președintele Recep Tayyip Erdogan, la o zi după ce liderul turc a purtat discuții cu președintele rus Vladimir Putin.

Președintele ucrainean a declarat că au discutat despre negocierile de pace și despre o posibilă întâlnire a liderilor la Istanbul. El a mai spus că în curând ar putea fi semnate noi acorduri de apărare între Ucraina și Turcia.