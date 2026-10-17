Volodimir Zelenski avertizează că Rusia încearcă să provoace „o pană generală de curent” în Ucraina înaintea iernii: Suspendarea sancțiunilor americane și recompensele financiare îl încurajează pe Putin

Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Rusia încearcă să provoace o pană generală de curent în toată Ucraina, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii energetice și în contextul suspendării sancțiunilor SUA împotriva Moscovei, informează Politico Europe.

„Rusia încearcă să provoace o pană generală de curent în Ucraina chiar înainte de venirea iernii. Rusia încearcă să lase milioane dintre concetățenii noștri fără electricitate și încălzire. Este nevoie de presiune pentru a opri acest lucru”, a afirmat el pe Telegram.

„Suspendarea sancțiunilor americane, care atenuează presiunea asupra agresorului, și recompensele financiare acordate lui (președintele rus Vladimir) Putin: toate acestea nu fac decât să-l încurajeze să continue atacurile”, a adăugat el.

Declarațiile liderului ucrainean vin după ce Rusia a lansat atacuri asupra sectorului energetic al țării devastate de război, inclusiv asupra instalațiilor de producere și transport a energiei electrice. Se pare că aproximativ 1 milion de persoane au rămas fără energie electrică.

De asemenea, acestea vin în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a semnat vineri un decret prezidențial prin care a ridicat sancțiunile cheie împotriva Rusiei — o decizie pe care Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică, a descris-o drept „un moment important și cu adevărat istoric”.

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Măsura lui Trump vine la doar câteva zile după ce a încheiat un acord cu Putin privind furnizarea de barili de motorină, lăsând țările europene și Ucraina în stare de șoc.

„Din păcate, în America s-a luat decizia de a ignora complet proiectul de lege al lui Lindsey Graham, care ar fi trebuit să exercite o presiune cu adevărat eficientă asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război. Acest proiect de lege ar fi putut ajuta foarte mult și încă mai poate”, a declarat Zelenskyy.