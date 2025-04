Volodimir Zelenski cere aliaților să sporească presiunea asupra Rusiei pentru ”a pune capăt războiului”, în urma unui nou atac sângeros al Moscovei: Este convinsă că pot continua să ucidă fără să fie pedepsită

Uniunea Europeană, prin vocea Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și-a exprimat ”indignarea” față de ”atacul criminal” al Rusiei din orașul ucrainean Sumî, în urma căruia cel puțin 30 de persoane au murit, printre care și doi copii.

”Scene sfâșietoare din Sumî în această dimineață, când locuitorii s-au adunat pentru Duminica Floriilor și au fost întâmpinați de rachete rusești. Un exemplu oribil de intensificare a atacurilor Rusiei în timp ce Ucraina a acceptat o încetare necondiționată a focului. Gândurile mele sunt astăzi alături de poporul ucrainean”, a transmis Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Heartbreaking scenes from Sumy this morning as residents gathered for Palm Sunday only to be met by Russian missiles. Horrific example of Russia intensifying attacks while Ukraine has accepted an unconditional ceasefire. My thoughts are with the Ukrainian people today. — Kaja Kallas (@kajakallas) April 13, 2025

Pe aceeași rețea de socializare a reacționat și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

”Sunt indignat de atacul criminal cu rachete al Rusiei asupra centrului orașului Sumî. Rusia își continuă campania de violență, demonstrând încă o dată că acest război există și durează doar pentru că Rusia a ales astfel. Inima mea este alături de victime, de familiile acestora și de toți cei afectați de încă un act brutal de agresiune. Uniunea Europeană va fi întotdeauna alături de poporul eroic al Ucrainei. Cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere în fața justiției”, a scris Costa.

I’m outraged by Russia’s criminal missile attack on the city centre of Sumy. Russia continues its campaign of violence, showing once again that this war exists and endures only because Russia chooses so. My heart goes out to the victims, their families, and all those affected… — António Costa (@eucopresident) April 13, 2025

O reacție a avut și președintele francez Emmanuel Macron.

”În această dimineață, două rachete rusești au lovit inima orașului Sumî din Ucraina, provocând numeroase victime civile, printre care din nou copii. Toată lumea știe: acest război a fost inițiat doar de Rusia. Și astăzi, este clar că doar Rusia alege să îl continue – cu un dispreț flagrant față de viețile omenești, dreptul internațional și eforturile diplomatice ale președintelui Trump. Sunt necesare măsuri ferme pentru a impune o încetare a focului Rusiei. Franța lucrează neobosit la acest obiectiv, alături de partenerii săi”, a subliniat Macron.

This morning, two Russian missiles struck the heart of the city of Sumy in Ukraine, causing numerous civilian casualties, including children once again. Everyone knows: this war was initiated by Russia alone. And today, it is clear that Russia alone chooses to continue it… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2025

Țările baltice Letonia și Lituania au condamnat, la rândul lor, această ”crimă de război josnică”.

”Aceasta este o palmă pentru toți cei care caută și doresc pacea. Lumea civilizată trebuie să folosească forța pentru a-i opri pe acești barbari care ucid civili și copii. Inimile noastre sunt alături de familiile victimelor și ale răniților. În această oră de durere, Lituania își reafirmă angajamentul neclintit de a sprijini Ucraina și pe președintele Volodimir Zelenski până la obținerea unei păci juste”, a subliniat președintele lituanian Gitanas Nauseda.

Another vile Russian war crime – this time in the heart of Sumy. This is a slap in the face to everyone who seeks and desires peace. The civilized world must use force to stop these barbarians who are killing civilians and children. Our hearts are with the families of the… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2025

”În timp ce creștinii sărbătoresc Duminica Floriilor, Rusia a ucis din nou zeci de civili nevinovați în Ucraina. Acest act barbar arată că Rusia nu dorește pacea. Condoleanțele mele familiilor victimelor și răniților. Letonia își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și pentru o pace justă”, a scris, la rândul său, președintele Letoniei.

As Christians celebrate Palm Sunday Russia again has killed dozens of innocent civilians in Ukraine. This barbaric act shows that Russia does not want peace. My condolences to the families of the victims and the wounded. Latvia reaffirms its support for Ukraine and just peace. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 13, 2025

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat, la rândul său, decizia Rusiei de ”a semăna moartea” în Duminica Floriilor.

”Astăzi, în Duminica Floriilor, când creștinii se adună în rugăciune pentru pace, Rusia a ales să semene moarte. Orașul ucrainean Sumy a fost lovit cu cruzime de un nou atac rusesc. Zeci de familii plâng acum pierderea celor dragi. Durerea vecinilor noștri este și durerea noastră. Să prețuim pacea pe care o avem acasă. Să ne rugăm pentru cei care o protejează și să rămânem uniți în credință, în demnitate și în apărarea vieții”, a scris aceasta într-un mesaj publicat pe Facebook.

La rândul său, România, prin Ministerul Afacerilor Externe, a reiterat sprijinul pentru Ucraina în fața ”invaziei ruse nedrepte” pentru o ”pace de care tot cetățenii” ucraineni și ”regiunea au nevoie” și a blamat ”alt atac și un atac criminal” al Rusiei.

”În ciuda celor mai bune eforturi conjugate ale SUA, Ucrainei și UE, în loc de o încetare a focului imperativă, tot ce are Rusia de oferit este un alt atac și un atac criminal care a ucis peste 20 de civili în Sumî, Ucraina. Cu atât mai flagrant cu cât a avut loc în Duminica Floriilor, în timp ce Rusia pretinde că este animată de valori creștine! Rusia trebuie să se îndrepte acum către pacea justă și durabilă pe care o caută toți ceilalți. Aceste crime, care încalcă flagrant dreptul umanitar internațional, trebuie să înceteze! Condoleanțe victimelor și familiilor acestora. România va continua să sprijine Ucraina împotriva invaziei ruse nedrepte și spre pacea de care cetățenii săi și regiunea au nevoie”, a evidențiat MAE român.

Despite the best conjugated efforts by US, Ukraine and the EU, instead of an imperative ceasefire, all Russia has to offer is another onslaught and a murderous attack that killed over 20 civilians in Sumy, Ukraine. All the more egregious as it’s on Palm Sunday while Russia… — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) April 13, 2025

Cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața, printre aceștia aflându-se și doi copii, în vreme ce alte 84 au fost rănite, inclusiv 10 copii, potrivit estimărilor oferite de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Sumî se află la 25 km de granița cu Rusia și este un centru militar ucrainean. Rachetele au aterizat într-o zonă civilă din centrul orașului, unde mulți oameni care purtau ramuri de salcie cu ocazia Duminicii Floriilor se întorceau sau mergeau la biserică.