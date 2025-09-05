Volodimir Zelenski cere ca punerea în aplicare a garanțiilor de securitate „să înceapă acum, nu când conflictul se va termina”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat vineri că este important ca garanțiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliția de Voință „să înceapă acum și nu doar când conflictul se va termina”, informează EFE, citat de Agerpres.

„Există 35 de țări în Coaliția de Voință, iar 26 sunt gata să garanteze un sprijin real, iar Italia este una dintre ele. Președintele (american Donald) Trump este gata să înceapă, iar în următoarele săptămâni vom discuta cu fiecare dintre țări pentru a înțelege cum vor contribui”, a explicat Zelenski, la deschiderea Forumului Ambrosetti, care reunește personalități politice și economice proeminente lângă Lacul Como.

Zelenski a explicat că nu toate țările vor oferi ajutor militar, ci unele vor sprijini apărarea Kievului cu resurse economice și materiale.

Președintele ucrainean și-a exprimat speranța pentru „o mai bună coordonare între americani și europeni” în sprijinul Ucrainei.

„Astăzi, atitudinea lui Trump este mai bună; SUA sunt gata să garanteze apărarea aeriană a Ucrainei”, a adăugat el.

„Nimeni nu are încredere în ruși, dar nu este o chestiune de încredere. Trebuie să punem capăt războiului și avem nevoie de Statele Unite, Europa și țările din Sudul Global, care din păcate nu sunt implicate astăzi, dar vom lucra la asta”, a adăugat președintele ucrainean.

Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”.

România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.

Discuțiile au loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.

Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.