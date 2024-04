Volodimir Zelenski cere ”lumii libere” un ”răspuns unit și hotărât” împotriva Iranului și Rusiei pentru a ”preveni răspândirea terorii în întreaga lume”

Președintele ucrainean Volodimir Zelennski a lansat duminică un apel la un răspuns global ”hotărât și unit” la ”teroarea” Iranului și Rusiei, condamnând atacul comis de Iran asupra Israelului, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Ucraina condamnă atacul Iranului asupra Israelului cu ajutorul dronelor și rachetelor <<Shahed>>. Noi, în Ucraina, cunoaștem foarte bine oroarea unor atacuri similare din partea Rusiei, care folosește aceleași drone <<Shahed>> și rachete rusești, aceleași tactici de atacuri aeriene în masă”, a subliniat Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

Ukraine condemns Iran’s attack on Israel using “Shahed” drones and missiles. We in Ukraine know very well the horror of similar attacks by Russia, which uses the same “Shahed” drones and Russian missiles, the same tactics of mass air strikes.

Every effort must be made to prevent…

