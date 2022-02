Volodimir Zelenski cere sprijinul liderilor occidentali, în timp ce armata rusă încearcă să ocupe capitala Kiev

Volodimir Zelenski a lansat, vineri, înainte de summitul extraordinar B9, un apel în care cere ajutorul liderilor occidentali, în timp ce armata rusă încearcă să ocupe capitala Kiev, scrie Digi24.

Președintele ucrainean a făcut acest apel către Formatul Bucureşti 9 (B9) (România, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia şi Cehia).

„Noi ne apărăm libertatea şi țara. Avem nevoie de o asistenţă internaţională eficientă. Am discutat despre asta cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda. M-am adresat către B9 în legătură cu asistenţa în apărare, sancţiuni şi presiuni asupra agresorului. Împreună trebuie să aşezăm Rusia la masa negocierilor. Avem nevoie de o coaliție anti-război”, a scris Zelenski într-un mesaj pe Twitter.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda . Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put 🇷🇺 at the negotiating table. We need anti-war coalition.

Preşedinţii ţărilor participante la “Formatul Bucureşti 9” se întâlnesc, vineri, într-un summit extraordinar la Varşovia, pentru a aborda situaţia din Ucraina după invazia Rusiei asupra acestei ţări. Preşedintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea extraordinară a Formatului Bucureşti şi la reuniunea extraordinară a şefilor de stat şi de guvern din statele NATO.

Mai mult, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit vineri dimineață cu Volodimir Zelenski, iar cu acest prilej l-a asigurat de sprijinul Uniunii Europene.

„În această dimineață am vorbit cu curajosul președinte Zelenski în timp ce continuă să își conducă țara în fața invaziei rusești. În această perioadă dificilă, l-am asigurat de solidaritatea și sprijinul nostru”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

This morning I spoke to the courageous President @ZelenskyyUa as he continues to lead his country in the face of the Russian invasion.

In this difficult time, I reassured him of our solidarity and support. pic.twitter.com/Hp9A1KV3E2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022