Volodimir Zelenski condamnă atacurile masive din Odesa și Zaporojie: „Ne așteptăm la o presiune reală asupra Rusiei din partea Statelor Unite, Europei și a tuturor partenerilor noștri”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacurile cu drone rusești asupra orașului-port Odesa, din sudul Ucrainei, ce au avut loc joi seara, subliniind că se așteaptă ca Statele Unite și Europa să exercite „o presiune reală” asupra Moscovei.

Potrivit președintelui ucrainean, începând de joi seară, Rusia a atacat regiunile Ucrainei cu peste două sute de drone de atac și drone de tipul „decoy”. De asemenea, au fost folosite bombe aeriene ghidate.

„Ca urmare a loviturilor masive ale ocupanților asupra regiunii Odesa, au izbucnit incendii într-un mall și în mai multe magazine, iar o clădire rezidențială a fost avariată. Trei copii au fost răniți. În Zaporojie, șase persoane au fost rănite de bombele aeriene rusești, inclusiv un copil de 4 ani. Casele obișnuite și vehiculele au fost avariate. În aceste și toate celelalte regiuni afectate, se acordă asistență victimelor. Serviciile de urgență sunt la fața locului și lucrează”, a scris Volodimir Zelenski, pe platforma X.

Starting in the evening, Russia attacked regions of Ukraine with over two hundred strike drones and decoy drones. Guided aerial bombs were also used. Odesa, Zaporizhzhia, Sumy, Kyiv, Khmelnytskyi, and Chernihiv regions came under fire.

