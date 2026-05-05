Volodimir Zelenski denunță „cinismul absolut” al Rusiei: Cere armistițiu pentru „sărbători propagandistice”, dar continuă atacurile asupra Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski condamnă „cinismul absolut” al Rusiei, care cere un armistițiu pentru a organiza de 9 mai „sărbători propagandistice”, în timp ce Moscova continuă atacurile cu rachete și drone asupra țintelor civile și critice.

„Noaptea trecută, rușii au atacat infrastructura energetică din regiunea Poltava. Și au lovit din nou într-un mod deosebit de abject, cu o rachetă, în timp ce angajații Serviciului de Urgență se aflau deja la fața locului, stingând incendiul. Până în prezent, se raportează că zeci de persoane au fost rănite”, a acuzat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Last night, the Russians attacked energy infrastructure in the Poltava region. And they struck again in an especially vile way with a missile when State Emergency Service workers were already at the scene, extinguishing the fire. As of now, dozens of people are reported injured.… pic.twitter.com/ftDb4Rsovk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

Potrivit președintelui ucrainean, patru persoane au fost ucise, inclusiv doi membri ai echipelor de intervenție rapidă.

„Rușii au lovit și regiunea Harkov. Patru persoane au fost rănite. Din păcate, o persoană a fost ucisă. Condoleanțele mele. În regiunea Dnipro, au atacat infrastructura critică. Trei persoane au fost rănite în regiune. În Pavlohrad, liniile electrice au fost avariate, lăsând mii de familii fără electricitate. Au avut loc, de asemenea, atacuri asupra regiunilor Zaporojie și Kiev, unde trei persoane au fost rănite. În ansamblu, principalele ținte ale Rusiei în timpul nopții au fost instalațiile noastre de infrastructură energetică”, a mai arătat președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski a evidențiat că „Rusia ar putea înceta focul în orice moment, iar acest lucru ar pune capăt războiului și răspunsurilor noastre”.

„Este nevoie de pace și sunt necesare măsuri concrete pentru a o realiza. Ucraina va acționa în consecință”, a mai spus Volodimir Zelenski.

Vladimir Putin a anunțat un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai, în contextul în care marchează Ziua Victoriei în Rusia.

Doar că parada organizată ar putea avea un oaspete nedorit: dronele ucrainene, informează Politico Europe.

Evenimentul din acest an va fi departe de a fi unul marcat de strălucire, în contextul în care luna trecută, Kremlinul a anunțat că, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, niciun tanc sau rachetă nu va participa la parada care, de obicei, are scopul de a evidenția puterea militară a Moscovei.

Vladimir Putin a anunțat un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai, în contextul în care marchează Ziua Victoriei în Rusia.

Doar că parada organizată ar putea avea un oaspete nedorit: dronele ucrainene, informează Politico Europe.

Evenimentul din acest an va fi departe de a fi unul marcat de strălucire, în contextul în care luna trecută, Kremlinul a anunțat că, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, niciun tanc sau rachetă nu va participa la parada care, de obicei, are scopul de a evidenția puterea militară a Moscovei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat luni că Kievul ar putea trimite drone în capitala Rusiei.

„Rusia a anunțat organizarea unei parade pe 9 mai la Moscova, fără echipament militar”, le-a spus el liderilor prezenți la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, în Armenia. „Nu își permit echipament militar — și se tem că dronele ar putea zbura deasupra Pieței Roșii.”

„Acest lucru este revelator. Arată că nu sunt puternici în acest moment”, a adăugat Zelenski.

Se crede pe scară largă că decizia Kremlinului de a exclude materialul militar din parada de săptămâna aceasta se datorează vulnerabilității defensive a țării, la patru ani de la invadarea Ucrainei.

Kievul folosește în mod regulat drone pentru a provoca pagube unor obiective cheie situate adânc pe teritoriul Rusiei, iar chiar săptămâna trecută a lovit infrastructura petrolieră din orașul portuar Tuapse de la Marea Neagră, pentru a treia oară într-o lună.

Luni, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că o dronă ucraineană a lovit un complex rezidențial de lux situat la doar șase kilometri de Kremlin; nu s-au înregistrat victime.

Înaintea paradei din acest weekend, Kremlinul consolidează măsurile de apărare din Moscova, aducând sisteme suplimentare de apărare aeriană din afara regiunii capitalei.