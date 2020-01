Volodimir Zelenski, discuție telefonică cu Hassan Rouhani: Iranul trebuie să plătească despăgubiri, iar vinovații trași la răspundere pentru doborârea avionului ucrainean

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis sâmbătă, pe Twitter, un mesaj de condoleanţe la moartea sultanului Omanului, Qaboos bin Said al-Said.

“Condoleanţele mele sincere Familiei Regale şi poporului Sultanatului Oman la moartea Majestăţii Sale Sultanul Qaboos bin Said al-Said, a cărui conducere a adus prosperitate poporului său şi care a depus eforturi pentru pace şi stabilitate în regiune” – este mesajul şefului statului român.

My heartfelt condolences to the Royal Family and the people of the Sultanate of #Oman 🇴🇲 for the passing away of His Majesty Sultan Qaboos bin Said al Said, whose leadership brought prosperity to his people and who worked hard for peace and stability in the region.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 11, 2020