Volodimir Zelenski dorește „o dată concretă” privind aderarea Ucrainei la UE: Vom face tot ce ne stă în putință să fim pregătiți din punct de vedere tehnic până în 2027

Corespondență din München

România va fi reprezentată la Conferința de Securitate de la München de ministrul de externe Oana Țoiu și de ministrul apărării naționale Radu Miruță, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate “în curs de destrămare”.

Păstrând tradiția ultimului deceniu – în care excepțiile au fost două prezențe prezidențiale și una la nivel de prim-ministru – viziunea României asupra uneia dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii va fi articulată de miniștrii de externe și de apărare la Conferința din capitala Bavariei.

Punctul de plecare al ediției din acest este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele

Raportul MSC, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.

Pentru Conferința de Securitate de la München din 2026, „elefantul” se referă astfel la impactul disruptiv al administrației Donald Trump asupra ordinii internaționale bazate pe norme.

Delegația Statelor Unite va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an.

Marco Rubio va conduce o delegație importantă a SUA pentru a sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”, a declarat, luni, Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München.

La conferință sunt așteptați și peste 50 de membri ai Congresului SUA, cea mai mare delegație parlamentară americană din istorie care participă la prestigiosul eveniment din Bavaria.

Cu toate acestea, absența vicepreședintelui american JD Vance – după discursul furibund de anul trecut – ilustrează starea dificilă a relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Participarea vicepreședintelui SUA la Conferința de Securitate, îndeosebi în ultimii 15 ani, era o tradiție de la sine înțeleasă.

Raportul din 2026 – “Under Destruction” – observă și caută să definească o adaptare la faptul că administrația SUA renunță la elemente centrale ale ordinii internaționale post‑1945, afectând Europa, zona Indo-Pacific și domenii precum comerțul global și asistența internațională.

În Europa, retragerea graduală a Washingtonului, sprijinul ezitant pentru Ucraina și retorica amenințătoare privind Groenlanda amplifică sentimentul de insecuritate al continentului, cu statele membre ale UE și NATO încercând să mențină implicarea americană în timp ce își sporesc autonomia.

Acesta este capitolul în care și România este menționată de două ori în raport: 1) detaşarea ambiguă și semnalele schimbătoare ale Washingtonului prin renunțarea dislocării în România a unei prezențe militare rotaționale suplimentare care a fost decisă în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și 2) anxietatea abandonului, cu Europa între negare și acceptare prin evoluția cheltuielilor și investițiilor militare, aspect la care profilul României este dat ca exemplu de “cheltuieli constant reduse din punct de vedere fiscal”, alături de Germania și Olanda, în contrast cu țări precum Polonia, statele baltice și țările scandinave, care au “cheltuieli constant ridicate din punct de vedere fiscal”.

Cincisprezece prim-miniștri sau șefi de stat din Uniunea Europeană vor participa la conferința care va fi deschisă vineri de cancelarul german Friedrich Merz. Printre liderii care și-au anunțat prezența se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, premierul Canadei, Mark Carney, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, premierul Spaniei, Pedro Sanchez, președintele Cehiei, Petr Pavel, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-miniștrii Norvegiei și Suediei, Jonas Gahr Støre și Ulf Kristersson, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Delegația Ucrainei urmează a fi condusă de președintele Volodimir Zelenski, în timp ce țara marchează al patrulea an de război și intrarea în cel de-al cincilea an de conflict la scară largă declanșat de către Federația Rusă. China și India vor fi reprezentate la nivelul miniștrilor de externe, Wang Yi, respectiv Subrahmanyam Jaishankar. De asemenea, sudul global va fi reprezentat de liderii din Sudan și Sierra Leone, iar din America de Sud va fi prezent președintele Columbiei.

Este așteptată și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la conferința care urmează unui summit crucial al liderilor europeni, la castelul Alden Biesen din Belgia, consacrat competitivității și capacității Europei de a rămâne un jucător economic puternic la nivel global în raport cu Statele Unite și China.

Conferința de Securitate de la München reprezintă cel mai prestigios forum consacrat securității transatlantice și internaționale și a devenit, de la înființarea sa în 1963, o întâlnire esențială anuală pentru comunitatea strategică internațională. MSC s-a transformat într-un forum independent dedicat promovării soluționării pașnice a conflictelor și a cooperării internaționale și dialogului. În plus, față de conferința emblematică anuală din februarie, MSC găzduiește în mod regulat alte evenimente de mare amploare în capitalele din întreaga lume.

CaleaEuropeană.ro va relata, pentru al nouălea an consecutiv, de la acest important for de dezbateri consacrat securității și apărării la nivel internațional. (Urmăriți aici corespondența premieră CaleaEuropeană.ro de la ediția din 2018, aici corespondența de la ediția din 2019, aici corespondența din 2020, aici relatările din 2021, aici corespondența virtuală din 2022, aici corespondența de la ediția din 2023, aici corespondența din 2024, aici corespondența din 2025 și aici corespondența din 2026).

Anul acesta, corespondența specială CaleaEuropeană.ro este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.