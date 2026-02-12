INTERNAȚIONAL
Volodimir Zelenski dorește „o dată concretă” privind aderarea Ucrainei la UE: Vom face tot ce ne stă în putință să fim pregătiți din punct de vedere tehnic până în 2027
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că dorește „o dată concretă” privind aderarea țării sale la Uniunea Europeană și a semnalat că „Rusia va face tot posibilul să blocheze procesul” dacă în viitorul acord de pace semnat de SUA, Rusia, Europa și Ucraina nu este specificată o dată concretă.
Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, Zelenski a dat asigurări că țara sa va depune toate eforturile pentru a fi „pregătită din punct de vedere tehnic pentru aderarea la UE până în 2027”.
It is important that Ukraine will do everything to be technically ready for EU accession by 2027. At least the main steps we will accomplish.
I want a specific date. If in the agreement, under which America, Russia – specifically Putin – I as President of Ukraine, and Europe…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 11, 2026
„Dacă în acordul semnat de America, Rusia – mai precis Putin –, eu, în calitate de președinte al Ucrainei, și Europa nu se specifică o dată, atunci Rusia va face tot posibilul pentru a bloca procesul. Și nici măcar cu propriile mâini, ci prin intermediul anumitor reprezentanți europeni. Am asistat la situații similare: când clusterele nu au fost deschise. Au apărut probleme cu candidatura. A existat un val întreg de provocări și de lupte. Dar, cu toate acestea, am obținut candidatura. În cazul clusterelor, situația este mai complicată”, a menționat Zelenski în mesajul transmis.
Președintele ucrainean a declarat la sfârșitul lunii ianuarie că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanțiile esențiale de securitate nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă, și și-a exprimat speranța că acest proces va fi finalizat până în 2027.
În contextul desfășurării discuțiilor de pace dintre părțile ucraineană și rusă, mediate de Statele Unite, Comisia Europeană a arătat că aderarea Ucrainei la UE este parte a garanțiilor sale de securitate economică odată ce se va ajunge la un acord de pace cu Rusia, dar a precizat că nu există o dată concretă stabilită pentru acest lucru și că decizia va fi luată de Consiliul European.
Pare că acest proces se află în impas după declarațiile ministrului ungar de externe care trădează o nouă tensiune între Budapesta și Kiev.
Ucraina „nu va deveni membră a Uniunii Europene și nu va putea să târască Ungaria în război”, iar Kievul nu va putea obține banii cetățenilor ungari pentru a menține „un regim corupt”, a spus Peter Szijjarto.
Viktor Orban, unul dintre mai vocali critici ai aderării Ucrainei la UE, a încercat în repetate rânduri să genereze teamă cu privire la consecințele acceptării acestui stat în familia europeană, acuzând că „ar fi o sinucidere economică” pentru Europa sau „cea mai mare amenințare”.
Recent, premierul ungar a acuzat că planul în cinci puncte al lui Zelenski reprezintă o declarație de război deschisă contra țării sale, informează MTI, potrivit Agerpres.
Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.
În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, hotărâre confirmată în iunie 2024.
România, reprezentată de miniștrii Oana Țoiu și Radu Miruță la Conferința de Securitate de la München. Țara noastră, menționată de două ori în raportul care semnalează o “ordine în destrămare”
România va fi reprezentată la Conferința de Securitate de la München de ministrul de externe Oana Țoiu și de ministrul apărării naționale Radu Miruță, cu cel mai prestigios forum internațional consacrat securității transatlantice și globale desfășurându-se sub semnalul de alarmă al unei ordinii mondiale aflate “în curs de destrămare”.
Păstrând tradiția ultimului deceniu – în care excepțiile au fost două prezențe prezidențiale și una la nivel de prim-ministru – viziunea României asupra uneia dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii va fi articulată de miniștrii de externe și de apărare la Conferința din capitala Bavariei.
Punctul de plecare al ediției din acest este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele
Raportul MSC, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Pentru Conferința de Securitate de la München din 2026, „elefantul” se referă astfel la impactul disruptiv al administrației Donald Trump asupra ordinii internaționale bazate pe norme.
Delegația Statelor Unite va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an.
Marco Rubio va conduce o delegație importantă a SUA pentru a sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”, a declarat, luni, Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München.
La conferință sunt așteptați și peste 50 de membri ai Congresului SUA, cea mai mare delegație parlamentară americană din istorie care participă la prestigiosul eveniment din Bavaria.
Cu toate acestea, absența vicepreședintelui american JD Vance – după discursul furibund de anul trecut – ilustrează starea dificilă a relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Participarea vicepreședintelui SUA la Conferința de Securitate, îndeosebi în ultimii 15 ani, era o tradiție de la sine înțeleasă.
Raportul din 2026 – “Under Destruction” – observă și caută să definească o adaptare la faptul că administrația SUA renunță la elemente centrale ale ordinii internaționale post‑1945, afectând Europa, zona Indo-Pacific și domenii precum comerțul global și asistența internațională.
În Europa, retragerea graduală a Washingtonului, sprijinul ezitant pentru Ucraina și retorica amenințătoare privind Groenlanda amplifică sentimentul de insecuritate al continentului, cu statele membre ale UE și NATO încercând să mențină implicarea americană în timp ce își sporesc autonomia.
Acesta este capitolul în care și România este menționată de două ori în raport: 1) detaşarea ambiguă și semnalele schimbătoare ale Washingtonului prin renunțarea dislocării în România a unei prezențe militare rotaționale suplimentare care a fost decisă în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și 2) anxietatea abandonului, cu Europa între negare și acceptare prin evoluția cheltuielilor și investițiilor militare, aspect la care profilul României este dat ca exemplu de “cheltuieli constant reduse din punct de vedere fiscal”, alături de Germania și Olanda, în contrast cu țări precum Polonia, statele baltice și țările scandinave, care au “cheltuieli constant ridicate din punct de vedere fiscal”.
Cincisprezece prim-miniștri sau șefi de stat din Uniunea Europeană vor participa la conferința care va fi deschisă vineri de cancelarul german Friedrich Merz. Printre liderii care și-au anunțat prezența se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, premierul Canadei, Mark Carney, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, premierul Spaniei, Pedro Sanchez, președintele Cehiei, Petr Pavel, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-miniștrii Norvegiei și Suediei, Jonas Gahr Støre și Ulf Kristersson, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Delegația Ucrainei urmează a fi condusă de președintele Volodimir Zelenski, în timp ce țara marchează al patrulea an de război și intrarea în cel de-al cincilea an de conflict la scară largă declanșat de către Federația Rusă. China și India vor fi reprezentate la nivelul miniștrilor de externe, Wang Yi, respectiv Subrahmanyam Jaishankar. De asemenea, sudul global va fi reprezentat de liderii din Sudan și Sierra Leone, iar din America de Sud va fi prezent președintele Columbiei.
Este așteptată și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la conferința care urmează unui summit crucial al liderilor europeni, la castelul Alden Biesen din Belgia, consacrat competitivității și capacității Europei de a rămâne un jucător economic puternic la nivel global în raport cu Statele Unite și China.
Conferința de Securitate de la München reprezintă cel mai prestigios forum consacrat securității transatlantice și internaționale și a devenit, de la înființarea sa în 1963, o întâlnire esențială anuală pentru comunitatea strategică internațională. MSC s-a transformat într-un forum independent dedicat promovării soluționării pașnice a conflictelor și a cooperării internaționale și dialogului. În plus, față de conferința emblematică anuală din februarie, MSC găzduiește în mod regulat alte evenimente de mare amploare în capitalele din întreaga lume.
CaleaEuropeană.ro va relata, pentru al nouălea an consecutiv, de la acest important for de dezbateri consacrat securității și apărării la nivel internațional. (Urmăriți aici corespondența premieră CaleaEuropeană.ro de la ediția din 2018, aici corespondența de la ediția din 2019, aici corespondența din 2020, aici relatările din 2021, aici corespondența virtuală din 2022, aici corespondența de la ediția din 2023, aici corespondența din 2024, aici corespondența din 2025 și aici corespondența din 2026).
Anul acesta, corespondența specială CaleaEuropeană.ro este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.
Vance și Aliyev au semnat, la Baku, Carta unui parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan pentru “a valorifica potențialul enorm al Caucazului de Sud”
Vicepreședintele american JD Vance a semnat marți, la Baku, un parteneriat strategic cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în timpul unei vizite istorice în Caucazul de Sud, la o zi după ce a vizitat Armenia, în cadrul unei deplasări istorice menite să consolideze implicarea Statelor Unite în relația cu cele două foste state rivale, după procesul de pace intermediat de Washington.
„Astăzi, vicepreședintele JD Vance și președintele Ilham Aliyev s-au întâlnit la Baku pentru a discuta despre punerea în aplicare a summitului istoric pentru pace de la Casa Albă din 8 august și pentru a-și reafirma angajamentul comun față de pacea, securitatea și prosperitatea regională. Liderii au semnat Carta de parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan, care va consolida relațiile bilaterale dintre țările noastre. Statele Unite rămân angajate să colaboreze cu Azerbaidjanul pentru a valorifica potențialul enorm al regiunii Caucazului de Sud”, a transmis Ambasada Statelor Unite de la Baku.
📸Vice President Vance in Baku, Azerbaijan, with the President of Azerbaijan Ilham Aliyev.
The two signed a Charter on Strategic Partnership, held bilateral meetings, and delivered remarks 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/AEfulNuR0q
— Vice President JD Vance (@VP) February 10, 2026
Parteneriatul strategic vizează cooperarea în domeniile economic, al securității, energiei și tehnologiei, într-o etapă pe care Aliyev a descris-o drept „o fază absolut nouă” în relația dintre Azerbaidjan și SUA, în timp ce Vance a afirmat că este momentul „să creăm prosperitate acolo unde cândva existau doar lupte și conflict”, relatează și Euronews.
„Azerbaidjanul asigură astăzi securitatea energetică, prin resursele sale de gaze naturale, pentru 16 țări, dintre care 11 sunt membre NATO, aliați ai Statelor Unite”, a declarat Aliyev.
Vance a anunțat planuri de a trimite Azerbaidjanului noi nave de patrulare pentru a ajuta la protejarea apelor sale teritoriale. El a indicat, de asemenea, extinderea cooperării în domeniul mineralelor critice drept o direcție-cheie, prin intermediul sistemelor de tranzit ale Coridorului de Mijloc.
Principalul pilon al cooperării îl reprezintă însă conectivitatea în domeniul transportului și logisticii, prin dezvoltarea unui important coridor de tranzit denumit Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), convenit de Armenia și Azerbaidjan în acordul lor de pace intermediat de SUA în august anul trecut. Acesta integrează cele două țări într-o nouă rută comercială est-vest, menită să consolideze rutele comerciale mai ample din spațiul eurasiatic.
TRIPP este un coridor de transport rutier și feroviar conceput pentru a lega Azerbaidjanul de enclava sa autonomă Nahicevan, separată de teritoriul principal de Armenia, integrând totodată regiunea într-o rută comercială est-vest mai amplă, care conectează Asia Centrală și bazinul Mării Caspice de Europa.
TRIPP va permite dezvoltarea infrastructurii de transport terestru, maritim și aerian, facilitarea comerțului, simplificarea procedurilor vamale și crearea unor sisteme logistice multimodale, cu scopul de a asigura stabilitate regională prin consolidarea cooperării economice dintre Azerbaidjan și Armenia, împreună cu SUA.
Aliyev a declarat că proiectul TRIPP „va fi o nouă contribuție la pace, dezvoltare și cooperare în regiune”.
Parteneriatul prevede, de asemenea, cooperare în domeniul securității pentru stabilitatea regională în Caucazul de Sud, o zonă în care Rusia a fost în mod tradițional principalul arbitru de putere.
Acordul include și dezvoltări comune în domeniul inteligenței artificiale și al infrastructurii digitale.
După ce a vizitat Armenia înainte de a ajunge în Azerbaidjan, Vance a lăudat conducerea celor două foste țări rivale, care au purtat două războaie pentru regiunea Karabah de-a lungul deceniilor de conflict, adăugând că menținerea cooperării în cadrul procesului istoric de pace aflat în desfășurare va asigura stabilitatea pe termen lung în Caucazul de Sud.
În Armenia, țară care nu a mai fost vizitată anterior de niciun vicepreședinte sau președinte american în funcție, Vance a declarat luni că „pacea nu este făcută de oameni care sunt prea concentrați pe trecut. Pacea este făcută de oameni care sunt concentrați pe viitor.”
Vance și premierul armean Nikol Pașinian au semnat un acord pentru avansarea negocierilor privind un parteneriat în domeniul energiei nucleare civile, iar vicepreședintele american a afirmat că SUA sunt pregătite să exporte în Armenia cipuri avansate pentru calculatoare și drone de supraveghere, precum și să investească în infrastructura țării.
Din Parlamentul European, președinta Adunării Generale a ONU face apel la UE să rămână unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli
Uniunea Europeană are responsabilitatea de a rămâne unită în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, a subliniat președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, într-un discurs susținut în Parlamentul European.
„La 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite, este momentul să ne reînnoim angajamentul față de multilateralism ca forță a binelui în lume, care ne asigură mai multă siguranță, libertate și prosperitate. Într-o lume mai incertă, trebuie să ne dublăm angajamentul că cooperarea și dialogul între națiuni dau rezultate mai bune decât confruntarea”, a subliniat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit unui comunicat al legislativului european.
Adresându-se eurodeputaților, Annalena Baerbock a solicitat UE să rămână fermă în contextul tulburărilor geopolitice, al conflictelor și al crizelor. Ea a încurajat UE să apere adevărul și democrația împotriva utilizării dezinformării și informațiilor false ca instrument al politicii de putere, avertizând că deepfake-urile online care vizează în mod sistematic femeile reprezintă o amenințare pentru societățile democratice și deschise.
Președinta Adunării Generale a ONU a amintint de răspunsul decisiv și unitar al UE la invazia Rusiei în Ucraina în urmă cu patru ani.
Vocea Europei a fost auzită la nivel mondial, a afirmat ea, iar astăzi lumea solicită UE să creeze alianțe interregionale pentru a proteja și a apăra Carta ONU și dreptul internațional.
Salutând noile acorduri comerciale cu Mercosur și India, precum și finanțarea suplimentară a UE pentru Zona de liber schimb continentală africană, Baerbock a descris angajamentul economic global ca o investiție pe termen lung în prosperitatea și securitatea globală.
Ea a solicitat, de asemenea, un sprijin puternic din partea UE pentru procesul de reformă a ONU80, în contextul în care Organizația Națiunilor Unite se confruntă cu o criză existențială de lichidități, invitând UE să dea exemplu prin plata la timp a cotizațiilor sale, promovarea propunerilor de reformă și angajarea în dezbateri amânate privind reforma financiară internațională, pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă și angajamentele față de țările din sudul globului.
Reafirmându-și angajamentul față de egalitatea de gen, Baerbock a cerut statelor membre ale UE să sprijine activ nominalizările femeilor în selecția următorului secretar general al ONU, subliniind că, în 80 de ani, această funcție a fost ocupată numai de bărbați.
Alesă în funcția de președinte al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite la 9 septembrie 2025, Annalena Baerbock și-a prezentat viziunea „Better Together” (Mai bine împreună) pentru organizație, care face apel la unitate în fața crizelor globale.
Printre prioritățile președinției sale se numără punerea în aplicare a agendei de reformă UN80, consolidarea eficacității ONU, promovarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și promovarea unei Adunări Generale incluzive, cu un angajament puternic al societății civile și al tinerilor, precum și un angajament clar în favoarea egalității de gen.
Annalena Baerbock este a cincea femeie care prezidează Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Ea a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Externe al Germaniei din decembrie 2021 până în mai 2025 și a fost membru al Parlamentului german din 2013 până în iunie 2025. Din 2018 până în 2022, Baerbock a ocupat funcția de copreședinte al Partidului Verde.
