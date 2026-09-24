Volodimir Zelenski, după întâlnirea cu Mark Rutte: Ucraina are nevoie urgentă de interceptori Patriot pentru a contracara rachetele balistice

INTERNAȚIONALNATO
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Mark Rutte / X

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, în cadrul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, nevoia urgentă a Ucrainei de rachete interceptoare Patriot, singurele capabile în prezent să contracareze rachetele balistice rusești, informează EFE, potrivit Agerpres

„Am învățat să doborâm rachete de croazieră și drone, iar acum căutăm soluții pentru „Shahed”-urile propulsate cu motoare cu reacție și există deja rezultate bune. Însă, împotriva rachetelor balistice, deocamdată funcționează doar interceptorii Patriot, de care este nevoie practic în fiecare zi. Am discutat despre necesarul nostru de astfel de interceptori și despre cum să asigurăm un pachet de sprijin pentru iarnă”, a scris Zelenski, pe X.

Președintele ucrainean a amintit, de asemenea, că Rusia a lansat săptămâna aceasta „trei valuri de atacuri balistice” împotriva Ucrainei.

„Este imposibil să facem față de unii singuri acestei terori împotriva vieții”, a mai spus Zelenski, care l-a apreciat pe Rutte pentru „disponibilitatea de a căuta soluții” la lipsurile Ucrainei în domeniul apărării aeriene.

„În timp ce Rusia continuă atacurile sale teribile asupra Ucrainei și încearcă să intimideze aliații pentru a-i determina să își reducă sprijinul, răspunsul nostru este clar. Vom păstra calmul, vom continua să ne consolidăm capabilitățile și vom continua să sprijinim Ucraina”, a scris, la rândul său, Mark Rutte, pe X.

Întâlnirea a avut loc la reprezentanța Ucrainei pe lângă ONU de la New York, unde săptămâna aceasta are loc reuniunea Adunării Generale a ONU.

Rusia a atacat joi dimineața Kievul cu rachete balistice, atac în care cel puțin două persoane și-au pierdut viața și mai multe infrastructuri rezidențiale, de afaceri și energetice au fost avariate, conform rapoartelor oferite de partea ucraineană.

Odesa a fost un alt obiectiv al atacurilor Rusiei. În plus, o dronă lansată de Rusia împotriva unei ferme din regiunea Harkov a ucis cel puțin șapte persoane, conform autorităților ucrainene.

În timp ce Ucraina se concentrează pe multiplele ținte civile vizate de aceste atacuri, Rusia obișnuiește să prezinte rapoarte în care sunt menționate ca ținte companii de producție de armament și alte infrastructuri legate direct de efortul de război ucrainean.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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