Volodimir Zelenski i-a oferit lui Elon Musk „Ordinul Libertății”, una dintre cele mai importante distincții ale Ucrainei, în contextul în care Kievul încearcă să obțină extinderea accesului la rețeaua Starlink

INTERNAȚIONAL
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Volodimir Zelenski/ X

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acordat miercuri lui Elon Musk „Ordinul Libertății”, în contextul eforturilor de a-l convinge pe Musk să extindă accesul la rețeaua sa Starlink, informează Politico Europe.

În decretul prezidențial semnat de Zelenski Elon Musk este lăudat pentru „protejarea vieților și a libertății oamenilor, precum și pentru dezvoltarea relațiilor dintre popoarele Ucrainei și Statelor Unite ale Americii”.

Serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Musk a ajutat forțele ucrainene să mențină comunicațiile și să-și coordoneze operațiunile încă de la începutul invaziei rusești pe scară largă din 2022. În februarie 2026, SpaceX a dezactivat mii de terminale Starlink utilizate de forțele ruse, slăbindu-le astfel capacitățile militare.

Ucraina încearcă să-l convingă pe magnatul din domeniul tehnologiei să permită armatei sale să utilizeze rețeaua Starlink pe teritoriul rus. Acest lucru i-ar permite Ucrainei să îmbunătățească precizia atacurilor cu rachete și drone în adâncul teritoriului rus. „Deocamdată, Musk a afirmat că acest lucru ar constitui o escaladare. Dar s-ar putea să se răzgândească când va vedea mai multe argumente”, a declarat Zelenski jurnaliștilor sâmbăta trecută.

Ordinul Libertății este adesea acordat liderilor străini pentru sprijinul acordat Ucrainei — printre laureații recenți se numără președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Andy Burnham și președintele lituanian Gitanas Nausėda.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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