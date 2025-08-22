Volodimir Zelenski îl acuză pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Vladimir Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pace în Ucraina, afirmând că „ei nu vor să pună capăt acestui război”.

Zelenski a subliniat că Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei, inclusiv asupra instalațiilor unei companii americane din Mukachevo, și că numărul presupuselor provocări împotriva țărilor NATO, inclusiv Lituania și Polonia, este în creștere. „Acestea nu sunt accidente – este impudența Rusiei”, a afirmat el, informează The Guardian.

„Ne așteptăm ca partenerii noștri să răspundă în mod principial. Acest război trebuie să ia sfârșit. Trebuie exercitată presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului. Putin nu înțelege decât forța și presiunea”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut să se intensifice presiunea asupra Rusiei, în contextul în care Moscova a intensificat atacurile asupra Ucrainei, în ciuda eforturilor globale de a opri războiul devastator, informează Politico Europe.

Rusia a lansat miercuri seara 574 de drone de atac și 40 de rachete împotriva Ucrainei, ucigând cel puțin o persoană și rănind 18, au declarat autoritățile ucrainene.

Moscova a vizat orașe aflate la distanță de linia frontului, printre care Mukachevo, Lviv și Lutsk, iar pagube au fost raportate și în alte orașe, inclusiv în capitala Kiev.

Unul dintre atacurile cu rachete ar fi lovit sediul unui producător american de electronice din Mukachevo, care are aproximativ 800 de angajați în tura de noapte, a declarat un angajat al companiei pentru The Kyiv Independent.

Atacul masiv vine după o săptămână de eforturi intense pentru pace din partea președintelui american Donald Trump și a liderilor europeni. În ciuda eforturilor diplomatice, inclusiv summitul de vinerea trecută din Alaska între Trump și președintele rus Vladimir Putin, un armistițiu real, darămite pacea, pare o perspectivă îndepărtată.