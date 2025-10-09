INTERNAȚIONAL
Volodimir Zelenski îl curtează pe Trump, folosindu-se de obsesia președintelui SUA: Dacă ne va oferi rachete Tomahawk și va ajuta la încheierea unui armistițiu, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace
Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă acesta va trimite rachete Tomahawk Ucrainei și va ajuta la încheierea unui armistițiu cu Rusia, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Politico Europe.
„În cadrul ultimei noastre întâlniri, nu am auzit un „nu”. Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic și că această posibilitate va fi luată în considerare”, a declarat Zelenski jurnaliștilor din Kiev despre întâlnirea pe care a avut-o cu președintele SUA în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, la sfârșitul lunii septembrie.
„Planul de încheiere a războiului nu va fi ușor, dar este cu siguranță calea de urmat. Și dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – șansa unui astfel de armistițiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”, a declarat Zelenski.
Donald Trump a făcut o fixație pentru obținerea Premiului Nobel pentru Pace, făcând campanie în acest sens prin repetarea cu obstinație că a oprit șapte războaie și l-a sunat pe ministrul norvegian al finanțelor, Jens Stoltenberg, pentru a-l întreba despre candidatura sa.
Președintele SUA a comparat adesea inițiativele sale de politică externă cu recunoașterea globală de care s-a bucurat fostul președinte american Barack Obama în timpul mandatului său.
Obama a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2009 „pentru eforturile sale extraordinare de consolidare a diplomației internaționale și a cooperării între popoare” – chiar dacă la acel moment se afla la putere de doar câteva luni, conform Al Jazeera.
Zelenski a mai declarat reporterilor că rachetele Tomahawk, care pot zbura până la 1.500 de kilometri și ar permite Ucrainei să lovească ținte aflate adânc în interiorul Rusiei, până în Siberia, ar putea întări Ucraina și „i-ar putea trezi puțin pe ruși, aducându-i la masa negocierilor”.
Președintele ucrainean a menționat că Ucraina a solicitat rachete de precizie cu rază lungă de acțiune în timpul mandatului lui Biden, dar cererea a fost respinsă.
Trump a declarat luni că a luat „oarecum” o decizie cu privire la trimiterea rachetelor în Ucraina, dar a dorit să știe modul în care acestea vor fi utilizate.
„Am luat o decizie, într-un fel. Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a spus Trump, adăugând că nu dorește să vadă o escaladare a situației.
Termenul limită pentru nominalizările la Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2025 a fost 31 ianuarie, luna în care Trump a revenit la Casa Albă. Membrii Comitetului Nobel norvegian pot adăuga alte nume pe listă în cadrul primei lor reuniuni, care anul acesta a avut loc pe 28 februarie, anunță organizația.
Comitetul Nobel nu confirmă numele candidaților, nici presei, nici candidaților înșiși. Există cazuri în care numele candidaților apar în presă, fie ca urmare a unor simple speculații, fie pentru că persoanele în cauză declară că au nominalizat anumiți candidați.
Așa s-a întâmplat și când vine vorba de nominalizarea lui Trump. Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a prezentat public o scrisoare de nominalizare, președintele Azerbaidjanului i-a spus lui Trump într-o conferință de presă că merită premiul în vreme ce guvernul Pakistanului a anunțat că l-a nominalizat, câștigând aplauzele președintelui american, informează BBC.
Lista candidaților la Premiul Nobel pentru Pace este publicată la 50 de ani după acordarea premiului, în conformitate cu statutul Fundației Nobel.
Laureații Premiului Nobel pentru Pace din 2025 vor fi anunțați vineri, 10 octombrie, iar ceremonia de decernare a premiului va avea loc pe 10 decembrie la Oslo, Norvegia.
INTERNAȚIONAL
„Cooperarea cu SUA continuă”, anunță Zelenski. O delegație ucraineană va merge săptămâna viitoare la Washington pentru discuții privind apărarea aeriană și negocierile de pace
„Cooperarea cu Statele Unite continuă”, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precizând că o delegație condusă de prim-ministrul Yulia Svyrydenko, împreună cu șeful biroului Andriy Yermak și comisarul său pentru politica sancțiunilor, se va afla în SUA la începutul săptămânii viitoare.
„Printre subiectele discutate se numără apărarea aeriană, energia și măsurile de sancționare, precum și procesul de negociere. Problema activelor înghețate va fi, de asemenea, discutată cu SUA”, a scris Zelenski, pe X.
The cooperation with the United States continues. A team led by Prime Minister @Svyrydenko_Y, together with Head of the Office @AndriyYermak and my Commissioner on sanctions policy @VladVlas will be in the U.S. at the beginning of next week. Topics include air defense, energy,…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2025
Citiți și: Ucraina pregătește un “Mega Deal” cu SUA pentru arme americane de 90 de miliarde de dolari, anunță Zelenski. Kievul propune și un “Drone Deal” pentru a exporta dronele produse
De asemenea, președintele Ucrainei a anunțat că sunt în curs pregătiri pentru continuarea activității „Coaliției celor dispuși”, menționând că vor fi pregătite acțiunile, întâlnirile și rezultatele corespunzătoare pentru perioada octombrie-noiembrie.
„Cred că președintele Trump ne dorește la masa negocierilor, iar noi am susținut această abordare. Cred că își dorește foarte mult încetarea focului și sfârșitul războiului. Cred că acesta a fost obiectivul său încă de la început”, a adăugat Zelenski.
Totodată, Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, subliniind că Ucraina apreciază sprijinul acestuia. El a adăugat că întâlnirea dintre cei doi, coroborată cu faptele din teren, i-a oferit președintelui american „o înțelegere mai amplă a faptului că rușii îi vând ceva ce nu sunt capabili să livreze”.
„Ce este deosebit de important este că, după întâlnirea noastră, dialogul continuă la diferite niveluri. Și, apropo, toată lumea observă că, în ciuda vremii reci de afară, relațiile noastre rămân calde la diferite niveluri”, a conchis președintele ucrainean.
INTERNAȚIONAL
„Puneți-vă centurile de siguranță”, avertizează directoarea FMI: „Incertitudinea este noua normalitate” în economia globală
Directoarea Fondului Monetar Internațional a emis un avertisment sever cu privire la riscurile crescânde cu care se confruntă economia globală, afirmând: „Puneți-vă centurile de siguranță: incertitudinea este noua normalitate”.
În contextul în care miniștrii de finanțe și bancherii centrali se pregătesc să se întâlnească la Washington pentru reuniunile anuale ale FMI de săptămâna viitoare, directorul general al fondului, Kristalina Georgieva, a afirmat că economia mondială a dat dovadă de o reziliență surprinzătoare în fața războiului comercial declanșat de Donald Trump, informează The Guardian.
Se preconizează că SUA vor evita recesiunea, în ciuda impunerii unor tarife istorice asupra multora dintre partenerii săi comerciali, iar economia globală va încetini „doar ușor în acest an și în anul următor”, a afirmat ea.
Însă Georgieva a subliniat semnele tot mai evidente de tensiune, printre care prețul record al aurului – care a depășit miercuri 4.000 de dolari pe uncie, semnalând anxietatea investitorilor – și evaluările excepțional de ridicate ale acțiunilor americane.
„Înainte ca cineva să răsufle ușurat, vă rog să ascultați acest lucru: reziliența globală nu a fost încă testată pe deplin. Și există semne îngrijorătoare că testul ar putea veni”, a declarat ea în fața audienței de la Milken Institute din Washington.
Georgieva a sugerat că impactul economic complet al tarifelor americane „nu s-a manifestat încă”, după ce multe firme au devansat exporturile la începutul acestui an pentru a evita taxele. „Pregătiți-vă: incertitudinea este noua normalitate și va rămâne așa”, a avertizat ea.
În ultima versiune a raportului său World Economic Outlook din iulie, FMI a prognozat o creștere a PIB-ului global de 3% pentru acest an, o încetinire modestă față de 3,3% în 2024. FMI își va actualiza prognozele în cadrul reuniunilor de săptămâna viitoare.
Deși piețele financiare au rămas în general calme în fața turbulențelor politice, ea a afirmat că acest lucru „maschează, dar nu oprește unele tendințe de încetinire” și a avertizat: „Istoria ne arată că acest sentiment se poate schimba brusc”.
Prețurile acțiunilor din SUA au atins noi maxime în ultimele săptămâni, impulsionate de creșterea vertiginoasă a valorii celor „șapte magnifice” companii de tehnologie, printre care producătorul de cipuri Nvidia și producătorul de vehicule electrice Tesla al lui Elon Musk.
COMISIA EUROPEANA
Inițiativa europeană Global Gateway a mobilizat peste 306 miliarde de euro în doar patru ani, afirmă Ursula von der Leyen: „Sunt încrezătoare că vom depăși 400 miliarde de euro până în 2027”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, în cadrul Forumului Global Gateway, că inițiativa europeană reprezintă un parteneriat bazat pe beneficii reciproce. Lansată cu obiectivul de a mobiliza 300 de miliarde de euro în cinci ani, Global Gateway a depășit deja această țintă înainte de termen, atrăgând peste 306 miliarde de euro în doar patru ani. Von der Leyen s-a declarat încrezătoare că valoarea totală a investițiilor va depăși 400 de miliarde de euro până în 2027.
„Ne aflăm acum într-o eră a politicii globale extrem de competitive și tranzacționale. Tarifele și barierele comerciale au revenit ca instrument al geopoliticii și geoeconomiei. Controlul exporturilor a devenit un instrument al politicii de stat, pentru a leza concurenții și a obține concesii. Dependențele sunt transformate în arme. Inclusiv cele create de investiții străine nesustenabile – care au lăsat prea multe țări împovărate cu datorii nesustenabile”, a declarat Ursula von der Leyen, în deschiderea discursului său.
„Cu toții ne adaptăm la realitățile acestei noi economii”, a afirmat Ursula von der Leyen, subliniind că Uniunea Europeană urmărește consolidarea autonomiei în sectoare strategice, de la energie curată până la inteligența artificială. „Acestea sunt elementele constitutive ale noii economii globale”, a adăugat președinta Comisiei Europene, arătând că aceste domenii vor permite statelor membre „să concureze, să-și susțină industriile, să protejeze viețile și mijloacele de trai și să-și determine propriul viitor”.
Von der Leyen a recunoscut, totodată, că independența nu înseamnă izolare. Într-o lume în care lanțurile valorice sunt tot mai complexe și interconectate, ea a subliniat că „singura cale de urmat este cea a parteneriatelor” – parteneriate bazate pe interese comune și pe respect reciproc pentru suveranitate.
„De aceea ne extindem rețeaua de acorduri de liber schimb. Numai în ultimul an, am încheiat noi acorduri comerciale cu Mercosur și Mexic. Am încheiat un acord inițial cu Indonezia. În prezent, purtăm negocieri cu India și dorim să le finalizăm înainte de sfârșitul anului. Avansăm în negocieri cu Malaezia, Emiratele Arabe Unite și alte țări. Toate aceste acorduri sunt menite să sporească securitatea economică a ambelor părți. Adoptăm o abordare similară în ceea ce privește investițiile internaționale cu Global Gateway”, a detaliat Ursula von der Leyen.
Our initial goal was to mobilise €300 billion in 5 years.
We have already hit the target.
And I am confident we will surpass €400 billion by 2027.
With Global Gateway, the benefits are not only mutual – they’re also local.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
De asemenea, Ursula von der Leyen a lansat un apel către partenerii prezenți la forum, subliniind nevoia de colaborare pentru consolidarea inițiativei Global Gateway în jurul lanțurilor valorice esențiale — energie, tehnologii curate, digital, minerale critice, transport, alimentație și sănătate.
„În toate aceste domenii, obiectivul nostru este să ne unim forțele. Să construim împreună lanțuri valorice reziliente. Cu infrastructură locală, dar și locuri de muncă locale, competențe locale și industrii locale”, a declarat președinta Comisiei Europene.
Ursula von der Leyen a avertizat că, pe măsură ce lumea se schimbă, prea multe proiecte critice întâmpină dificultăți în accesarea finanțării, iar guvernele nu pot acoperi singure acest deficit, motiv pentru care dezvoltarea durabilă depinde în mare măsură de implicarea sectorului privat, cu finanțarea și expertiza sa.
„Cu sprijinul acordat în cadrul inițiativei Global Gateway, investițiile din sectorul privat consolidează deja suveranitatea Africii în domeniul sănătății și al alimentației. Mă bucur că peste 150 de companii europene de top sunt reprezentate astăzi aici, alături de autorități publice și instituții financiare. Pentru că dorim să vedem o mai mare implicare între țările noastre partenere și sectorul nostru privat. Această cooperare nu numai că oferă bunuri publice, ci înseamnă locuri de muncă durabile, creștere economică și prosperitate care depășesc cu mult investiția inițială”, a detaliat președinta Comisiei Europene.
În încheiere, Ursula von der Leyen a subliniat că acest forum nu reprezintă doar o oportunitate de a evidenția colaborarea în cadrul Global Gateway, ci și un prilej de a asculta și de a reflecta asupra modalităților prin care inițiativa poate fi consolidată și extinsă, astfel încât să genereze proiecte concrete și oportunități de investiții mai ample. În acest context, președinta Comisiei Europene a adresat un mesaj direct viitorilor parteneri.
„Către directorii executivi și investitorii prezenți astăzi: perspectiva voastră este esențială. Spuneți-ne ce ar putea debloca noi proiecte și v-ar oferi încrederea să le duceți mai departe. Și către guvernele partenere: suntem împreună în acest demers. Spuneți-ne unde se întâlnesc prioritățile și ambițiile voastre cu ale noastre. Arătați-ne unde putem combina eforturile pentru a valorifica potențialul comun. Pentru că Europa este aici și este gata să colaboreze cu voi pentru a realiza viitorul pe care vrem să îl împărtășim”, a conchis von der Leyen.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurodeputatul Gabriela Firea: „Spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”
În fața agresiunilor hibride ale Rusiei, „nu ne permitem să răspundem fragmentat și reactiv”, semnalează Gheorghe Falcă: Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm
Comisarul european pentru agricultură, mesaj la București: România primește 16,6 mld. euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună, fiind al șaselea cel mai mare beneficiar din UE
România va primi 11,5 milioane de euro de la UE pentru a sprijini fermierii afectați de înghețul din primăvară, anunță comisarul european pentru agricultură
Comisia Europeană va investiga informațiile potrivit cărora guvernul lui Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE
Parlamentul European solicită un răspuns unitar al UE în fața incursiunilor Rusiei, precum încălcarea spațiului aerian al României și al altor state membre
Coaliția germană de guvernare convine asupra unor măsuri urgente pentru relansarea economiei și pentru protejarea locurilor de muncă
Volodimir Zelenski îl curtează pe Trump, folosindu-se de obsesia președintelui SUA: Dacă ne va oferi rachete Tomahawk și va ajuta la încheierea unui armistițiu, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace
Propunerea Comisiei Europene privind viitorul buget al UE riscă să slăbească democrația și unitatea europeană, semnalează liderii locali din UE
Ilie Bolojan: Reiterez angajamentul ferm al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, precum și pentru promovarea educației și a cercetării despre Holocaust
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO3 days ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.3 days ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- INTERNAȚIONAL2 days ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)