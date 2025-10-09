Volodimir Zelenski îl curtează pe Trump, folosindu-se de obsesia președintelui SUA: Dacă ne va oferi rachete Tomahawk și va ajuta la încheierea unui armistițiu, îl vom nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace

Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă acesta va trimite rachete Tomahawk Ucrainei și va ajuta la încheierea unui armistițiu cu Rusia, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Politico Europe.

„În cadrul ultimei noastre întâlniri, nu am auzit un „nu”. Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic și că această posibilitate va fi luată în considerare”, a declarat Zelenski jurnaliștilor din Kiev despre întâlnirea pe care a avut-o cu președintele SUA în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, la sfârșitul lunii septembrie.

„Planul de încheiere a războiului nu va fi ușor, dar este cu siguranță calea de urmat. Și dacă Trump oferă lumii – mai ales poporului ucrainean – șansa unui astfel de armistițiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Donald Trump a făcut o fixație pentru obținerea Premiului Nobel pentru Pace, făcând campanie în acest sens prin repetarea cu obstinație că a oprit șapte războaie și l-a sunat pe ministrul norvegian al finanțelor, Jens Stoltenberg, pentru a-l întreba despre candidatura sa.

Președintele SUA a comparat adesea inițiativele sale de politică externă cu recunoașterea globală de care s-a bucurat fostul președinte american Barack Obama în timpul mandatului său.

Obama a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2009 „pentru eforturile sale extraordinare de consolidare a diplomației internaționale și a cooperării între popoare” – chiar dacă la acel moment se afla la putere de doar câteva luni, conform Al Jazeera.

Zelenski a mai declarat reporterilor că rachetele Tomahawk, care pot zbura până la 1.500 de kilometri și ar permite Ucrainei să lovească ținte aflate adânc în interiorul Rusiei, până în Siberia, ar putea întări Ucraina și „i-ar putea trezi puțin pe ruși, aducându-i la masa negocierilor”.

Președintele ucrainean a menționat că Ucraina a solicitat rachete de precizie cu rază lungă de acțiune în timpul mandatului lui Biden, dar cererea a fost respinsă.

Trump a declarat luni că a luat „oarecum” o decizie cu privire la trimiterea rachetelor în Ucraina, dar a dorit să știe modul în care acestea vor fi utilizate.

„Am luat o decizie, într-un fel. Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a spus Trump, adăugând că nu dorește să vadă o escaladare a situației.

Termenul limită pentru nominalizările la Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2025 a fost 31 ianuarie, luna în care Trump a revenit la Casa Albă. Membrii Comitetului Nobel norvegian pot adăuga alte nume pe listă în cadrul primei lor reuniuni, care anul acesta a avut loc pe 28 februarie, anunță organizația.

Comitetul Nobel nu confirmă numele candidaților, nici presei, nici candidaților înșiși. Există cazuri în care numele candidaților apar în presă, fie ca urmare a unor simple speculații, fie pentru că persoanele în cauză declară că au nominalizat anumiți candidați.

Așa s-a întâmplat și când vine vorba de nominalizarea lui Trump. Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a prezentat public o scrisoare de nominalizare, președintele Azerbaidjanului i-a spus lui Trump într-o conferință de presă că merită premiul în vreme ce guvernul Pakistanului a anunțat că l-a nominalizat, câștigând aplauzele președintelui american, informează BBC.

Lista candidaților la Premiul Nobel pentru Pace este publicată la 50 de ani după acordarea premiului, în conformitate cu statutul Fundației Nobel.

Laureații Premiului Nobel pentru Pace din 2025 vor fi anunțați vineri, 10 octombrie, iar ceremonia de decernare a premiului va avea loc pe 10 decembrie la Oslo, Norvegia.