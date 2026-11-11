Volodimir Zelenski îndeamnă Europa să desemneze rapid un reprezentant pentru negocierile de pace. Președintele Ucrainei dorește să fie consultat în privința nominalizării

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țările europene care sprijină Ucraina ar trebui să decidă rapid cine le va reprezenta la negocierile de pace, informează Politico Europe.

Aceasta înseamnă că, în mod ideal, o singură persoană ar trebui să dețină un mandat din partea UE și a altor țări din afara UE care au susținut Ucraina, precum Regatul Unit și Norvegia, deoarece „unitatea” este importantă, a sugerat el.

„Cred că în noiembrie, nu mai târziu, trebuie să stabilim cine va reprezenta Europa la negocieri. Va fi mai bine, deoarece acea persoană va primi un mandat pentru negocieri și va avea sprijinul întregii Europe, al întregii coaliții”, a spus el.

În contextul în care Europa urmează să joace un rol mai important în negocierile cu Rusia și Statele Unite, declarațiile lui Zelenski se alătură unui cor tot mai puternic de cereri adresate UE și altor părți implicate de a se uni în spatele unui singur negociator sau al unei echipe de negociere.

În declarațiile susținute marți în fața jurnaliștilor, în timpul vizitei sale în Danemarca, liderul ucrainean a afirmat că dorește un „dialog” cu UE și alte puteri europene cu privire la persoana care le va reprezenta.

El a afirmat că ar fi „mai bine” așa în loc ca țările să prezinte Ucrainei răspunsul lor, ceea ce „nu este deloc bine, sincer”.

Volodimir Zelenski a avansat și un calendar, sperând ca lucrurile să se rezolve până la sfârșitul lunii noiembrie sau până pe 19, luna aceasta, când ar urma să aibă loc o reuniune a Coaliției de Voință.

Deși asigură cea mai mare parte a finanțării externe pentru efortul de război al Ucrainei, țările UE au fost divizate în privința persoanei care ar trebui să le reprezinte sau chiar a oportunității de a purta discuții cu liderul rus Vladimir Putin.

Săptămâna trecută, premierul italian Giorgia Meloni a criticat inițiativa norvegiano-finlandeză de a discuta cu Vladimir Putin.

Subiectul sensibil urmează să fie abordat în cadrul reuniunii informale care va avea loc la Dublin la sfârșitul acestei săptămâni.

Negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA au fost reluate marți la Abu Dhabi, după o pauză de aproape nouă luni. Partea americană a cerut ca Europa să fie prezentă la viitoarele negocieri propriu-zise.

Acest lucru se datorează, în parte, faptului că SUA doresc să includă în negocierile privind pacea în Ucraina o revizuire a acordurilor mai ample de securitate pentru Europa — o cerință maximalistă a Rusiei care datează de dinainte ca Moscova să invadeze Ucraina.

La reuniunea miniștrilor de Externe din G7, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a respins ideea unei noi arhitecturi de securitate europene, amintind că există deja una instituită și stabilită prin nu mai puțin de „30 de acorduri internaționale prin care Rusia și-a asumat obligația de a respecta suveranitatea și integritatea teritorială.”