Volodimir Zelenski insistă că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri punitive contra Rusiei: Acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat marți atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din cursul dimineții, care a avut loc cu câteva ore înainte de o nouă rundă de discuții trilaterale privind pacea, de data aceasta pe continentul european, la Geneva.
Zelenski a insistat că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri punitive contra Rusiei, care nu slăbește asaltul asupra țării pe care a invadat-o în urmă cu patru ani, informează EFE, citat de Agerpres.
„Partenerii trebuie să răspundă la toate aceste atacuri împotriva vieții. Rusia trebuie să răspundă pentru agresiunea sa. Diplomația noastră va fi mai eficientă dacă va exista justiție și forță. Forța presiunii asupra Federației Ruse – presiunea sancțiunilor și sprijinul constant și rapid pentru armata ucraineană și apărarea noastră aeriană. Pentru ca pacea să fie reală și justă, acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni – deoarece Moscova este cea care continuă uciderile, atacurile masive și agresiunile”, a menționat liderul ucrainean într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Potrivit acestuia, atacul Kremlinului a fost „unul combinat, calculat în mod deliberat pentru a provoca cât mai multe daune posibil sectorului nostru energetic.”
Conform Forțelor Aeriene ucrainene citate de Deutsche Welle, Rusia a lansat 396 de drone și 29 de rachete în timpul nopții, adăugând că au doborât 25 dintre rachete și 367 dintre drone. Acestea au declarat că patru rachete balistice și 18 drone au lovit 13 ținte diferite în toată Ucraina.
Pe fundalul sonor al bombelor, părțile ucraineană și rusă se întâlnesc la Geneva, pentru discuții de pace mediate de americani.
Așa cum punctează și The Guardian, este pentru prima dată de la declanșarea războiului când un astfel de dialog are loc pe pământ european, după ce ultimele runde de tratative s-au desfășurat la Adu Dhabi și Istanbul.
Alegerea orașului Geneva pare să fi fost impusă de Washington din rațiuni logistice. Trimisul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, și consilierul prezidențial Jared Kushner, au programate întâlniri separate cu oficialii iranieni în acest oraș.
Președintele american Donald Trump, care pe parcursul celui de-al doilea mandat al său a oscilat între criticarea Moscovei și a Kievului, a revenit în acest weekend la a da vina pe Volodimir Zelenski, sugerând că Ucraina blochează eforturile de a pune capăt războiului.
Citiți și: „Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”, afirmă Trump în contextul noilor discuții de la Geneva
La fel ca în rundele aparent nesfârșite de discuții dintre cele două țări, nu se așteaptă o descoperire importantă.
Principalul punct de dispută este cererea Rusiei ca Ucraina să renunțe la teritoriul controlat de forțele sale în regiunea Donetsk din estul țării. Kievul a respins această solicitare. Forțele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, și zonele pe care separatiștii susținuți de Moscova le-au ocupat înainte de invazia pe scară largă din 2022.
Ucraina a solicitat partenerilor săi occidentali, în special Statelor Unite, să ofere garanții de securitate pentru a descuraja o viitoare invazie rusă. Moscova a insistat însă ca orice garanții de securitate să excludă prezența trupelor occidentale în Ucraina.
Viitorul regiunii Zaporojie este, de asemenea, un punct sensibil important. Regiunea găzduiește cea mai mare centrală nucleară din Europa, care, înainte de război, producea aproximativ 20% din energia electrică a Ucrainei. Deși a fost avariată în urma luptelor și nu funcționează în prezent, controlul asupra centralei ar acoperi o parte din necesarul de energie al proprietarului său.
Pedro Sánchez solicită anchetarea giganților tehnologici în legătură cu materialele generate de AI care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat marți că guvernul său va solicita procurorilor să lanseze o anchetă privind rolul marilor companii tehnologice în utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea și diseminarea de materiale pornografice cu copii, informează Politico Europe.
„Consiliul de Miniștri va invoca articolul 8 din Statutul organic al Parchetului pentru a solicita anchetarea infracțiunilor pe care X, Meta și TikTok le-ar putea comite prin crearea și diseminarea de pornografie infantilă cu ajutorul inteligenței artificiale”, a scris Sánchez pe X.
Prim-ministrul a acuzat platformele că „atacă sănătatea mentală, demnitatea și drepturile fiilor și fiicelor noastre” și a avertizat că „impunitatea giganților IT trebuie să ia sfârșit”.
Măsura luată marți marchează cea mai recentă escaladare a confruntării din ce în ce mai personale a lui Sánchez cu marile companii de tehnologie și proprietarii lor miliardari — o campanie care a inclus amenințări cu reglementări, confruntări publice cu Elon Musk și Pavel Durov și apeluri mai ample pentru control mai strict al platformelor din partea Madridului.
Într-o scrisoare adresată Parchetului General, publicată pentru prima dată de ziarul spaniol El País, guvernul lui Sánchez menționează abundența materialelor pornografice cu copii generate de IA pe platformele de socializare și solicită deschiderea unei anchete pentru a stabili dacă operatorii acestora au „răspundere penală … datorită controlului pe care îl exercită asupra conținutului”.
Sánchez a susținut, de asemenea, că solicitarea de anchetă este motivată de un nou raport tehnic elaborat în comun de ministerele spaniole ale Transformării Digitale și Tineretului, care descrie mediul digital ca un loc „caracterizat de impunitate și toleranță față de practicile criminale care pun în pericol viața privată, imaginea și libertatea minorilor”.
Separarea constituțională a puterilor în Spania înseamnă că executivul nu poate ordona deschiderea unei anchete penale. Decizia de a investiga giganții tehnologici va aparține procurorului general Teresa Peramato, care trebuie să solicite avizul Consiliului Procurorilor din cadrul Curții Supreme a țării înainte de a lua măsuri suplimentare.
Cererea lui Sánchez ca giganții tehnologici să facă obiectul unei anchete penale vine la doar două săptămâni după ce autoritățile franceze au descins la sediul X din Paris, în cadrul unei anchete privind proliferarea deepfake-urilor cu conținut sexual explicit generate de chatbotul Grok AI al platformei.
Comisia Europeană a deschis, de asemenea, o anchetă asupra X din același motiv și explorează posibilitatea unei interdicții mai largi a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială care dezbracă oamenii în mediul online.
La începutul acestei luni, liderul spaniol a anunțat că va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. De asemenea, el propune ca directorii giganților tehnologici să fie trași la răspundere penală pentru încălcările repetate care au loc pe platformele lor, iar manipularea algoritmilor să fie considerată o infracțiune.
Ministrul spaniol al Tineretului, Sira Rego, a propus interzicerea completă a X, în timp ce viceprim-ministrul Yolanda Díaz a declarat la începutul acestei luni că a părăsit platforma, argumentând că utilizatorii rămași „alimentează politica urii” și solicitând o reglementare radicală a marilor companii tehnologice americane.
UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei
Comisia Europeană a confirmat marți că intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, data care marchează patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, relatează The Guardian.
„Continuăm să lucrăm la măsuri menite să priveze Rusia de fondurile, bunurile și tehnologiile care îi susțin războiul împotriva Ucrainei. Acestea includ, într-adevăr, pachetul 20 pe care l-ați menționat și, într-adevăr, ne propunem să îl adoptăm … până la 24 februarie, așa cum a menționat Înaltul Reprezentant (Kaja Kallas) la ultima reuniune a Consiliului Afaceri Externe. Statele membre discută în prezent acest pachet”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru afaceri externe al Comisiei, Anouar El Anouni.
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a propus cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești.
Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale — o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene.
Pachetul introduce noi interdicții la importul de metale, produse chimice și minerale critice, precum și restricții suplimentare la exportul de articole și tehnologii utilizate în efortul de război al Rusiei, cum ar fi materialele utilizate pentru producerea de explozivi.
De asemenea, Ucraina a impus recent sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA.
„Ucraina ar trebui să vină rapid la masa negocierilor”, afirmă Trump în contextul noilor discuții de la Geneva
Președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să vină „rapid” la masa negocierilor, în contextul în care negociatori din Rusia, Ucraina și Statele Unite urmează să înceapă marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții privind războiul, informează The Guardian.
„Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor, rapid. Asta este tot ce vă spun. Suntem într-o poziție în care ne dorim ca ei să vină”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One.
În weekend, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că explorează toate canalele posibile de dialog cu Statele Unite, pentru a nu oferi nimănui – inclusiv lui Trump – un pretext să susțină că Ucraina nu este interesată de negocieri.
Negociatorii ruși, ucraineni și americani urmează să înceapă marți o nouă rundă de discuții la Geneva pentru a găsi o soluție războiul de patru ani din Ucraina, după două întâlniri recente organizate în Emiratele Arabe Unite care nu au reușit să producă niciun progres decisiv, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Părțile lucrează pe baza planului american dezvăluit în urmă cu câteva luni. Posibilitatea unor concesii teritoriale din partea Kievului în schimbul garanțiilor de securitate occidentale se află în centrul discuțiilor.
Negocierile sunt blocate în special în ceea ce privește soarta Donbasului, principalul centru industrial din estul Ucrainei: Moscova cere ca forțele ucrainene să se retragă din zonele pe care le controlează în regiunea Donețk, o solicitare pe care Kievul refuză să o îndeplinească.
Președintele american Donald Trump, care a inițiat aceste negocieri, face presiuni pentru o soluționare diplomatică a conflictului declanșat de invazia masivă rusă din Ucraina, în februarie 2022.
Săptămâna trecută, el i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski „să se miște”, afirmând că Rusia dorește „să ajungă la un acord”.
În discursul susținut la Conferința de Securitate de la München, Zelenski a făcut un apel la SUA și la președintele Donald Trump să facă posibil un armistițiu cu Rusia, în condițiile în care pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului și conflictul va intra în cel de-al cincilea său an.
„Oferiți-ne un armistițiu. Președintele Trump poate face asta. Presați-l pe Putin, obțineți un armistițiu, apoi Parlamentul nostru va schimba legea și vom merge la alegeri. Putem, de asemenea, să oferim un armistițiu rușilor dacă ei organizează alegeri în Rusia”, a spus Zelenski.
