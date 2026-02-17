Volodimir Zelenski insistă că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri punitive contra Rusiei: Acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat marți atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din cursul dimineții, care a avut loc cu câteva ore înainte de o nouă rundă de discuții trilaterale privind pacea, de data aceasta pe continentul european, la Geneva.

Zelenski a insistat că diplomația va da roade doar dacă este dublată de măsuri punitive contra Rusiei, care nu slăbește asaltul asupra țării pe care a invadat-o în urmă cu patru ani, informează EFE, citat de Agerpres.

„Partenerii trebuie să răspundă la toate aceste atacuri împotriva vieții. Rusia trebuie să răspundă pentru agresiunea sa. Diplomația noastră va fi mai eficientă dacă va exista justiție și forță. Forța presiunii asupra Federației Ruse – presiunea sancțiunilor și sprijinul constant și rapid pentru armata ucraineană și apărarea noastră aeriană. Pentru ca pacea să fie reală și justă, acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni – deoarece Moscova este cea care continuă uciderile, atacurile masive și agresiunile”, a menționat liderul ucrainean într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Rescue and repair efforts are ongoing in many of our regions after a massive Russian attack. It was a combined strike, deliberately calculated to cause as much damage as possible to our energy sector. Nearly 400 drones and 29 missiles of various types were used, including… pic.twitter.com/hHkWCFkOGB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2026

Potrivit acestuia, atacul Kremlinului a fost „unul combinat, calculat în mod deliberat pentru a provoca cât mai multe daune posibil sectorului nostru energetic.”

Conform Forțelor Aeriene ucrainene citate de Deutsche Welle, Rusia a lansat 396 de drone și 29 de rachete în timpul nopții, adăugând că au doborât 25 dintre rachete și 367 dintre drone. Acestea au declarat că patru rachete balistice și 18 drone au lovit 13 ținte diferite în toată Ucraina.

Pe fundalul sonor al bombelor, părțile ucraineană și rusă se întâlnesc la Geneva, pentru discuții de pace mediate de americani.

Așa cum punctează și The Guardian, este pentru prima dată de la declanșarea războiului când un astfel de dialog are loc pe pământ european, după ce ultimele runde de tratative s-au desfășurat la Adu Dhabi și Istanbul.

Alegerea orașului Geneva pare să fi fost impusă de Washington din rațiuni logistice. Trimisul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, și consilierul prezidențial Jared Kushner, au programate întâlniri separate cu oficialii iranieni în acest oraș.

Președintele american Donald Trump, care pe parcursul celui de-al doilea mandat al său a oscilat între criticarea Moscovei și a Kievului, a revenit în acest weekend la a da vina pe Volodimir Zelenski, sugerând că Ucraina blochează eforturile de a pune capăt războiului.

La fel ca în rundele aparent nesfârșite de discuții dintre cele două țări, nu se așteaptă o descoperire importantă.

Principalul punct de dispută este cererea Rusiei ca Ucraina să renunțe la teritoriul controlat de forțele sale în regiunea Donetsk din estul țării. Kievul a respins această solicitare. Forțele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, și zonele pe care separatiștii susținuți de Moscova le-au ocupat înainte de invazia pe scară largă din 2022.

Ucraina a solicitat partenerilor săi occidentali, în special Statelor Unite, să ofere garanții de securitate pentru a descuraja o viitoare invazie rusă. Moscova a insistat însă ca orice garanții de securitate să excludă prezența trupelor occidentale în Ucraina.

Viitorul regiunii Zaporojie este, de asemenea, un punct sensibil important. Regiunea găzduiește cea mai mare centrală nucleară din Europa, care, înainte de război, producea aproximativ 20% din energia electrică a Ucrainei. Deși a fost avariată în urma luptelor și nu funcționează în prezent, controlul asupra centralei ar acoperi o parte din necesarul de energie al proprietarului său.