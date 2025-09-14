Volodimir Zelenski își îndeamnă partenerii să oprească mașinăria de război a Rusiei prin „sancțiuni severe”: Dacă Putin nu dorește pacea, trebuie să fie forțat să o accepte

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la partenerii săi să oprească mașinăria de război rusă prin impunerea de sancțiuni și tarife vamale dure împotriva Moscovei și a arătat că împărtășește opinia Statelor Unite, ca țările NATO să nu mai achiziționeze petrol din Rusia, anunță EFE, citat de Agerpres.

În discursul său către populație, Zelenski a arătat că „este esențial ca presiunea asupra Rusiei să continue și să se intensifice în toate jurisdicțiile”.

„Toată lumea vede că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este războiul lui Putin. Toată lumea vede că dronele rusești care atacă Polonia sunt, de asemenea, războiul lui Putin. Și acesta este un avertisment nu numai pentru Polonia, ci pentru întreaga Europă. Dronele rusești pot parcurge distanțe mult mai mari. Acesta este deja un război foarte lung – un război al ambițiilor, capacităților și bugetului Rusiei – și, prin urmare, un război al petrolului rusesc, al gazului rusesc, al uraniului rusesc și al altor resurse rusești care umplu visteriile lui Putin. Îndemn toți partenerii să nu mai caute scuze pentru a nu impune sancțiuni specifice – toți partenerii: Europa, Statele Unite, statele G7 și G20. Pacea este o cale – una care trebuie parcursă de la război la pace. Toată lumea trebuie să urmeze această cale, iar sancțiunile fac parte din ea. Dacă Putin nu dorește pacea, trebuie să fie forțat să o accepte. Războiul lui Putin se va termina când el – și numai el – nu va mai putea să-l continue. De aceea sunt necesare și sancțiuni puternice împotriva terminalelor care transportă și recepționează petrol rusesc – iar acestea ar putea fi printre cei mai mari pași imaginabili către pace. O decizie cu adevărat istorică”, a fost îndemnul președintelui ucrainean.

Volodimir Zelenski a manifestat înțelegere față de poziția SUA cu privire la încetarea achiziționării petrolului rusesc și s-a alăturat apelului președintelui american de a înceta cumpărarea acestui combustibil fosil.

„Această poziție ar trebui să fie auzită de toți cei care încă aleg aprovizionarea din Rusia în detrimentul altor parteneri. Oricine dorește încetarea acestui război trebuie să ia măsurile necesare pentru a opri mașinăria de război a Rusiei. Contăm pe măsuri ferme din partea Statelor Unite, în cooperare cu alte țări – sancțiuni severe și politici tarifare – care vor servi drept argument pentru mulți din întreaga lume”, a mai spus liderul ucrainean.

Uniunea Europeană a prelungit cu încă șase luni, până la 15 martie 2026, măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

De asemenea, prin Înaltul său Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, UE a anunțat că lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

Între timp, președintele american Donald Trump a arătat sâmbătă că este pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și vor face același lucru și când toate statele din Alianță vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Schimbarea de atitudine față de Rusia pare să fie condiționată de acțiunea NATO și de decizia Ungariei și a Slovaciei, țări care au continuat relațiile energetice cu Moscova, în pofida faptului că aceasta din urmă a invadat Ucraina.

Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.

Lucrul acesta a fost reiterat săptămâna aceasta de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.

Întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a renunța treptat la gazul rusesc, ar trebui să pună capăt definitiv relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președinte Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean. Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este categoric da”, a declarat Wright.

În același timp, Wright a făcut apel la țările europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.

Prim-ministrul populist al Ungariei și aliatul lui Trump, Viktor Orban, militează de mult timp în favoarea proiectului Paks II și împotriva sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv împotriva planului Comisiei Europene de a elimina complet importul de gaze din Rusia până în 2027.