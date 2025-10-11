INTERNAȚIONAL
Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Donald Trump pentru „acordul din Orientul Mijlociu”: „Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”, continuând efortul său de a-l curta pe președintele SUA cu speranța că acesta din urmă va reuși să îl aducă pe Putin la masa dialogului în perspectiva unui armistițiu care să deschidă calea către pace.
„Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, atunci cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus”, a afirmat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, unde a anunțat și discuția telefonică cu președintele SUA.
I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025
Președintele ucrainean l-a informat pe Trump despre „atacurile Rusiei asupra sistemului energetic” ucrainean și i-a transmis acestuia din urmă aprecierea Kievului față de „disponibilitatea” SUA de a sprijini Ucraina din acest punct de vedere.
„Am discutat despre oportunitățile de consolidare a apărării noastre aeriene, precum și despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opțiuni bune și idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat. Este necesară disponibilitatea din partea Rusiei de a se angaja într-o diplomație reală, iar acest lucru poate fi realizat prin forță”, a conchis Volodimir Zelenski.
Un atac „masiv” cu drone și rachete rusești a rănit cel puțin 20 de persoane în Kiev, aruncând capitala Ucrainei în întuneric vineri dimineața, într-un atac pe care Volodomir Zelenski l-a condamnat ca fiind „cinic și calculat”, informează The Guardian.
Forțele aeriene ucrainene au declarat că atacul rus din timpul nopții a inclus 465 de drone și 32 de rachete, iar sistemele sale de apărare aeriană au doborât 405 drone și 15 rachete.
Zelenski a avertizat joi că Moscova încearcă să „creeze haos și să exercite presiune psihologică” prin distrugerea instalațiilor energetice și a căilor ferate.
Kremlinul a intensificat atacurile aeriene asupra instalațiilor energetice și sistemelor feroviare ucrainene în ultimele săptămâni, escaladând campaniile de bombardament pe care le-a desfășurat în ultimele trei ierni, care au lăsat populația fără încălzire în condiții de temperaturi extrem de scăzute.
Un nou atac atac rusesc a vizat sâmbătă sistemul energetic, privând de electricitate mai multe zone din regiunea Odesa, în sudul țării, potrivit autorităților, conform Reuters, citat de Agerpres.
O delegație ucraineană urmează să se deplaseze ”la începutul săptămânii viitoare” în SUA pentru discuții referitoare la posibile sancțiuni, energie și apărarea antiaeriană a Ucrainei, anunțase joi Volodimir Zelenski.
Președintele ucrainean a precizat că această delegație va fi condusă de premierul Iulia Sviridenko și de șeful administrației sale prezidențiale.
NATO
NATO ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, subliniază ministrul de Externe al Estoniei: Sunt absolut sigur că Rusia va continua să ne testeze unitatea transatlantică
NATO a reacționat corespunzător la recentele încălcări ale spațiului aerian al Estoniei de către Rusia, dar ar trebui să se aștepte la noi acțiuni perturbatoare din partea Moscovei, este avertismentul transmis vineri, pentru DPA, de ministrul de Externe al statului baltic, Margus Tsahkna, în contextul Summitului Digital de la Tallinn, informează Agerpres.
„Sunt absolut sigur că Rusia va continua aceste provocări. Nu este vorba despre Estonia, ci despre unitatea NATO, precum și despre testarea capacităților noastre, dar și despre unitatea transatlantică”, a apreciat șeful diplomației estone.
Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia, apoi în România. Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al NATO.
Reunit săptămâna aceasta în sesiune plenară, Parlamentul European a condamnat cu fermitate printr-o rezoluție „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România.
Eurodeputații au denunțat, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia.
Aceste acțiuni fac parte, au semnalat eurodeputații, din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocarea Rusiei împotriva UE” și a statelor sale membre.
În fața acestor amenințări, Comisia Europeană a propus construirea unui așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului, idee dezbătută de liderii europeni în cadrul summitului informal al Consiliului European desfășurat la Copenhaga.
Doar că statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.
În context, Berlinul sublinia zilele trecute că trebuie să dezvolte drone pentru apărare, după ce cancelarul Friedrich Merz l-a acuzat pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei.
REPUBLICA MOLDOVA
“Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât democrațiile, vom pierde”, avertizează Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: “Alegerile au devenit noua linie a frontului”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut la Veneția un discurs puternic în cadrul celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, în care a avertizat asupra noilor pericole care amenință democrațiile europene. Șefa statului moldovean a vorbit despre experiența Moldovei în apărarea instituțiilor democratice, despre interferențele externe ale Federației Ruse și despre nevoia unei adaptări rapide a cadrului juridic european la realitățile erei digitale.
„Este o onoare să mă alătur dumneavoastră pentru a celebra 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția — o instituție care reprezintă piatra de temelie a Europei democratice”, a spus Maia Sandu, mulțumind membrilor Comisiei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în construcția statului de drept.
Invitată să vorbească despre „apărarea democrațiilor” la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, Maia Sandu a venit din postura unui lider de stat al cărui proiect politic a fost validat de trei ori în decurs de un an de către cetățeni, respectiv câștigarea unui al doilea mandat prezidențial la alegerile din 2024, aprobarea referendumului constituțional privind includerea integrării europene în legea fundamentală a țării și acordarea de către cetățeni, prin vot, a unei noi majorități absolute în Parlamentul Republicii Moldova pentru partidul președintei Maia Sandu. Pentru aceste reușite, Sandu a fost aclamată săptămâna trecută la Copenhaga de liderii statelor Comunității Politice Europene, care au evocat o victorie zdrobitoare a Europei prin intermediul Republicii Moldova.
Ea a subliniat că opiniile Comisiei, organism al Consiliului Europei, au ghidat reformele constituționale, judiciare și anticorupție din țara sa, contribuind decisiv la consolidarea democrației și la apropierea de Uniunea Europeană.
Ceea ce oamenii din Moldova au construit este în pericol
Președinta a atras atenția că realizările democratice ale Moldovei sunt amenințate de două pericole majore, „adesea suprapuse” — războiul hibrid dus de Rusia împotriva Europei și vulnerabilitățile din lumea digitală.
„Primul îl reprezintă războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Europei. Cel mai vizibil front al acestuia este agresiunea brutală împotriva Ucrainei. Dar Rusia duce și un război hibrid împotriva altor democrații europene — folosind drone, atacuri cibernetice, ingerințe în alegeri și finanțări ilicite”, a avertizat Maia Sandu.
Ea a explicat că al doilea pericol ține de mediul digital, „o lume pentru care cadrul nostru juridic democratic nu este încă pregătit”. Toate aceste amenințări, a spus președinta, s-au manifestat pe deplin în alegerile recente din Moldova.
Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă
Maia Sandu a afirmat că perioada post-Război Rece, marcată de tranziția democratică, a fost înlocuită de o eră a incertitudinii și a atacurilor sofisticate. „Lumea anilor ’90 și 2000 nu mai există. Amenințările cu care ne confruntam atunci — oligarhi, politicieni corupți, instituții slabe — par minore în comparație cu ceea ce confruntăm astăzi”, a spus ea.
„Vulnerabilitățile noastre sunt folosite ca arme de către puteri străine — amplificate prin tehnologie și inteligență artificială, finanțate prin criptomonede, ascunse în spatele unui limbaj democratic”, a continuat Sandu, adăugând că pentru Moldova, aflată la granița cu Ucraina, „războiul este, literalmente, la ușa noastră”.
Alegerile au devenit noua linie a frontului
Președinta a detaliat modul în care Moscova a încercat să submineze procesul democratic din Republica Moldova, recurgând la tactici hibride.
„Rusia nu a putut ajunge la noi cu tancurile sale — oprită de curajul și reziliența Ucrainei. Așa că a găsit o altă cale: un asalt hibrid asupra democrației noastre. Alegerile au devenit noua linie a frontului. Urna de vot a devenit ținta unui vast arsenal hibrid”, a afirmat Maia Sandu.
Ea a descris strategia Moscovei drept una sistematică, „testată în alegerile regionale și locale” și intensificată în timpul campaniei pentru referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană, care a fost adoptat „în pofida unei interferențe masive”.
Libertatea de asociere a fost printre primele exploatate. „Europa înseamnă război. Guvernul vinde țara” – cele mai răspândite narațiuni de mașinăria de propagandă rusă
Sandu a arătat cum deschiderea democratică a fost folosită împotriva Moldovei. „Atunci când am ajuns la putere, am simplificat mult procesul de înființare a partidelor politice — pentru a deschide sistemul, în spiritul democrației. Acum, Moscova exploatează tocmai această deschidere”, a spus ea.
Potrivit președintei, grupurile pro-ruse și interpușii Kremlinului au fondat „șapte partide în ultimii trei ani”, toate finanțate din surse externe. „Un astfel de partid a fost declarat neconstituțional, dar Moscova a creat imediat alte clone. Una dintre acestea a fost chiar lansată oficial la Moscova”, a subliniat Sandu.
Ea a menționat că operațiunile s-au mutat în zona cripto-monedelor, iar „un singur portofel digital, descoperit de Centrul Național Anticorupție, conținea peste 100 de milioane de euro”, folosiți pentru propagandă, proteste și cumpărarea de voturi.
Maia Sandu a denunțat mașinăria de dezinformare care a funcționat la scară industrială în perioada electorală. „S-au răspândit minciuni precum «Europa înseamnă război», «Guvernul vinde țara», «Președinta este implicată în traficul de copii»”, a spus ea.
Potrivit investigațiilor citate de președintă, o echipă BBC s-a infiltrat într-o fermă de troli, descoperind o rețea de conturi false pe TikTok. Un raport al Digital Forensic Research Lab a arătat că aceste conturi au acumulat peste 55 de milioane de vizualizări, „o amploare amețitoare într-o țară cu doar 2,4 milioane de locuitori”.
Cum ne putem apăra fără a ne trăda principiile democratice?
În fața acestor provocări, Maia Sandu a formulat o serie de întrebări care depășesc cazul Moldovei. „Cum ne putem apăra împotriva subminării democrației fără a ne trăda propriile principii democratice? Cum putem calibra dreptul la exprimare politică atunci când acesta este folosit pentru a promova războiul? Cum putem apăra credința atunci când este exploatată ca o armă politică?”, a întrebat ea.
Președinta a susținut că răspunsurile pot fi găsite urmărind fluxurile financiare. „Dacă urmărim fluxul banilor, linia de demarcație dintre o democrație autentică și o interferență malignă devine clară”, a spus Sandu.
Chișinăul a organizat alegeri transparente și democratice
Maia Sandu a explicat că autoritățile moldovene au învățat din experiența anului 2024 și au concentrat eforturile pe prevenție și expunere. „Am consolidat instrumentele care blochează finanțările ilicite, care urmăresc fluxurile de cripto-monede și care previn sabotajul fizic sau cibernetic. Am introdus sancțiuni pentru corupția electorală și pentru protestele plătite”, a precizat ea.
Instituțiile judiciare au acționat rapid pentru a împiedica corupția politică, iar forțele de ordine au destructurat rețele instruite în străinătate. „Poliția a demantelat rețelele de cumpărare a voturilor cu doar câteva săptămâni înainte de ziua alegerilor. Acționând la momentul potrivit, Rusia a fost împiedicată să mai aibă timp să le refacă”, a spus președinta.
Moldovenii au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru pace, dar victoria este temporară
După toate aceste eforturi, Maia Sandu a afirmat că rezultatul a fost unul pozitiv: „Moldovenii — sprijiniți de instituțiile statului, de societatea civilă și de presa liberă — și-au apărat dreptul de a alege. Au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru pace”.
Totuși, ea a avertizat că succesul este temporar și trebuie urmat de acțiuni ferme. “Dar haideți să fim sinceri: acest rezultat este temporar — o fereastră de oportunitate pentru a ne consolida reziliența și a accelera procesul de aderare la UE. Știm că Rusia se va adapta — va testa metode noi, în țări noi. Experiența noastră arată ce a funcționat de această dată, nu ce va funcționa întotdeauna”, a spus Sandu.
Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât democrațiile, vom pierde
Președinta Republicii Moldova a subliniat că democrațiile trebuie să se miște mai repede decât adversarii lor. „Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât se pot adapta democrațiile, vom pierde. Nu ne putem permite să fim mai lenți decât cei care vor să distrugă libertatea”, a afirmat ea.
Sandu a făcut apel la Comisia de la Veneția să devină un actor central în adaptarea mecanismelor juridice la noile realități. „De 35 de ani, ați contribuit la construirea fundamentelor noastre juridice. Acum trebuie să le consolidăm pentru o nouă eră — astfel încât să poată proteja libertatea în următorii 35”, a declarat președinta.
Ea a pledat pentru reguli clare în spațiul digital, cerând ca marile platforme online „să ofere acces real la date, să dezvăluie sursele amplificării artificiale și să se supună unor audituri independente”.
Apărarea democrației nu este un proiect național, ci unul colectiv
În încheiere, Maia Sandu a spus că Moldova este gata să împărtășească experiența sa cu alte state. „Moldova este pregătită să împărtășească ceea ce a învățat — succesele, greșelile și luptele noastre încă în derulare — cu orice democrație care se confruntă cu pericole similare. Pentru că apărarea democrației astăzi nu este un proiect național, ci unul colectiv”, a spus președinta Republicii Moldova.
„Trebuie să redăm cetățenilor încrederea că democrația nu este o slăbiciune — ci o forță, care trebuie apărată în fiecare zi, prin participare, vigilență și curaj”, s conchis ea.
SUA
Trump a vorbit la telefon cu Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, care i-a dedicat distincția: “Am ajutat-o de-a lungul drumului. Ei au nevoie de mult ajutor în Venezuela”
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit vineri cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, după ce administrația sa a denunțat comitetul care i-a acordat distincția, relatează CNN.
Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele american Donald Trump, în vreme ce Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”. Astfel, președintele Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși a contribuit la soluționarea unor conflicte, inclusiv primul pas într-un acord în Gaza ca parte a unui plan de pace între Israel și Hamas a fost atins ca urmare a medierii din partea liderului SUA.
Machado a declarat, într-un interviu acordat ziarului spaniol El País, că a vorbit cu președintele american, dar a refuzat să ofere detalii despre conversația lor. Lidera opoziției, așa cum făcuse și în mesajul său de acceptare a premiului, și-a exprimat recunoștința față de Trump. Ea a dedicat premiul “poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei”.
Într-o declarație făcută vineri seară, Trump a confirmat că a vorbit cu Machado, adăugând că aceasta a fost „foarte drăguță” în timpul apelului.
„Persoana care a primit efectiv Premiul Nobel a sunat azi, m-a sunat și mi-a spus: «Accept acest premiu în onoarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră l-ați meritat cu adevărat»”, a spus președintele american, după ce anterior îi mulțumise liderului rus Vladimir Putin pentru că a criticat decizia Comitetului Nobel și a lăudat eforturile de pace ale liderului american, deși nu pune capăt războiului în Ucraina.
„A fost un gest foarte frumos. N-am spus: «Atunci dă-mi-l mie», deși cred că poate ar fi făcut-o. A fost foarte drăguță”, a glumit Trump.
„Am ajutat-o de-a lungul drumului”, a adăugat el. „Ei au nevoie de mult ajutor în Venezuela, este un dezastru total. Așa că, s-ar putea spune și că premiul a fost acordat pentru 2024, iar eu candidam în 2024”.
La scurt timp după anunțul privind Premiul Nobel, Casa Albă a reacționat negativ. „Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace”, a declarat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe rețelele de socializare.
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
Mulți membri ai administrației Trump lăudaseră anterior activitatea Mariei Corina Machado. Administrația a denunțat în mod repetat regimul Maduro și a desfășurat o prezență militară considerabilă în regiune pentru a combate „traficul cu narcotice” – o campanie pe care mulți o consideră o încercare de a slăbi și, eventual, de a înlătura de la putere liderul venezuelean.
Ea a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.
În 2024, secretarul de stat Marco Rubio, pe atunci senator, s-a numărat printre grupul de parlamentari, printre care și actualul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, care au nominalizat-o pe Maria Corina Machado la Premiul Nobel pentru Pace în anul 2024.
„În activitatea noastră de decidenți politici care luptăm pentru democrație și drepturile omului în fața regimurilor dictatoriale din emisfera vestică și dincolo de ea, rareori am fost martorii unui asemenea curaj, altruism și simț al moralității precum cel arătat de María Corina Machado”, se arată într-o scrisoare din noiembrie 2024.
„Credem cu tărie că leadershipul curajos și altruist al Mariei Corina Machado, precum și devotamentul ei neclintit pentru pace și idealurile democratice, o fac o candidată cu adevărat demnă de această distincție prestigioasă”, au scris un grup de parlamentari din Florida.
În aprilie, senatorul Rubio a numit-o „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”, o persoană care „nu a renunțat niciodată la misiunea ei de a lupta pentru o Venezuela liberă, echitabilă și democratică.”
Chiar Trump, înainte de inaugurarea sa din ianuarie, a spus despre Machado că este o luptătoare pentru libertate care „TREBUIE să rămână ÎN SIGURANȚĂ și ÎN VIAȚĂ!”.
María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro. Ea a fost succedată de Edmundo González Urrutia drept candidat la alegerile prezidențiale din partea aceleași platforme politice. El a denunțat eșecul guvernului de a publica rezultatele oficiale de la alegerile prezidențiale și a contestat victoria declarată a lui Nicolás Maduro. González Urrutia a părăsit țara în septembrie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare.
