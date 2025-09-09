Volodimir Zelenski: Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu președintele SUA pentru a arăta tuturor imagini. „Trump i-a dat lui Putin ce a vrut”

Vladimir Putin i-a spus președintelui american Donald Trump și trimisului special al SUA, Steve Witkoff, că intenționează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei în câteva luni, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu publicat marți.

„Aceasta înseamnă că el (Putin) afirmă că în trei-patru luni, și asta le-a comunicat americanilor, Casei Albe și reprezentantului președintelui Trump, Witkoff, că va cuceri Donbasul în două-trei luni, maximum patru luni”, a declarat președintele Ucrainei pentru ABC News, conform Politico Europe.

În 2014, Rusia a invadat prima dată Donbas, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk, înainte de a declanșa războiul pe scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

„Este cea mai fortificată zonă, cu cele mai puternice forțe”, a spus Zelenski, explicând de ce cedarea regiunii nu este negociabilă pentru Ucraina. „Este ca o fortăreață… și dacă ne retragem trupele și el va avea tot Donbasul, cine poate garanta că nu va avansa 90 de kilometri mai departe, spre Harkov, pe care l-a dorit întotdeauna”, a spus el.

Marți, aceste îngrijorări au fost evidențiate de un atac rus asupra civililor din regiunea Donețk. O bombă cu planare a lovit satul Yarova, la mai puțin de 10 kilometri de linia frontului, ucigând cel puțin 21 de persoane și rănind alte zeci care așteptau să-și ridice pensiile, potrivit informațiilor oferite de oficialii locali și de Zelenski.

Calificând atacul drept „brutal”, președintele ucrainean a îndemnat comunitatea internațională să intensifice presiunea asupra Rusiei.

„Lumea nu trebuie să rămână pasivă. Este nevoie de o reacție din partea Statelor Unite. Este nevoie de o reacție din partea Europei. Este nevoie de o reacție din partea G20. Este nevoie de măsuri ferme pentru ca Rusia să înceteze să mai provoace moarte”, a afirmat el.

Afirmațiile lui Zelenski cu privire la Donbas vin după ce au apărut informații conform cărora Putin i-ar fi prezentat lui Trump, cu prilejul întâlnirii din Alaska, un plan care cuprindea solicitarea ca Ucraina să cedeze teritoriu neocupat în schimbul angajamentului scris al Moscovei că nu va invada din nou țara vecină.

Într-o referire la summitul din 15 august, Zelenski a declarat că „este păcat” că Ucraina nu a fost atunci invitată și că „Trump i-a dat lui Putin ceea ce a vrut”.

„El dorea foarte mult să se întâlnească cu președintele Trump, cu președintele Statelor Unite, și cred că Putin a obținut ce a vrut, este păcat. Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu președintele Statelor Unite pentru a arăta tuturor imagini și videoclipuri că se află acolo”, a continuat Zelenski.

După întâlnirea de la nivel înalt dintre Zelenski și liderii europeni, ce a avut loc la Casa Albă la 18 august, Trump a anunțat că dorește să organizeze o întâlnire bilaterală între președintele ucrainean și Putin, la care ar putea participa și el.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a arătat deschiderea pentru o astfel de întrevedere, înaintând chiar, în semn de dispreț, propunerea ca Moscova să fie locul unei întâlniri între Zelenski și Putin, ofertă pe care Kievul a respins-o.

„Nu pot să merg la Moscova când țara mea se află sub asaltul rachetelor, în fiecare zi. Este de înțeles și el înțelege asta. Face acest lucru pentru a amâna întâlnirea. El face jocuri și se joacă cu Statele Unite”, a mai spus Volodimir Zelenski.