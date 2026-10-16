Volodimir Zelenski, replică pentru Marine Le Pen, care a promis că va reduce ajutorul pentru Ucraina dacă va ajunge președinta Franței: Oferim în schimb securitate și experiență

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns promisiunilor lansate de candidata de extremă-dreaptă la alegerile prezidențiale din Franța, Marine Le Pen, acelea de a reduce ajutorul financiar pentru Ucraina dacă va câștiga cursa electorală de anul viitor, informează Politico Europe.

„Ucraina va oferi în schimb securitate. Este vorba de securitate și experiență, iar prețul nu este atât de mare precum viețile oamenilor; de aceea cred că doamna Le Pen nu cunoaște în profunzime anumite detalii. Noi oferim ceva în schimb și acest lucru este foarte important”, a declarat el pentru Financial Times.

Le Pen a afirmat în repetate rânduri că va opri ajutorul financiar acordat Ucrainei dacă va fi aleasă președinte al Franței anul viitor — dar a sugerat că Franța ar putea continua să antreneze armata ucraineană și să ofere asistență nefinanciară.

Le Pen, candidata partidului Reuniunea Națională, se află în prezent în fruntea sondajelor.

Zelenski a subliniat că forțele armate și industriile de apărare europene, inclusiv cele franceze, beneficiază de experiența Ucrainei pe câmpul de luptă. „Este o situație în care toată lumea are de câștigat”, a spus el.

El a susținut că Le Pen ar trebui să continue să sprijine Ucraina, deoarece acest lucru contribuie la creșterea eficienței sistemului franco-italian de apărare aeriană SAMP/T, care este în prezent desfășurat în țara devastată de război. „Am făcut o mulțime de modificări împreună cu francezii, pentru că au văzut cum funcționa și cum funcționează acum.”

„Industria franceză are numai de câștigat din aceste tehnologii, din cooperare și din coproducție”, a adăugat el

„Nu o voi vota pe ea… pentru că sunt ucrainean”, a glumit el.