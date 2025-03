Volodimir Zelenski: „Rusia își bate joc de eforturile de pace ale lumii, prelungește războiul pentru că, până în prezent, nu simte nicio presiune reală”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Rusia continuă să răspândească „teroare” și să-și „bată joc de eforturile” de a ajunge la pace pentru că nu simte încă o „presiune reală”, comentând atacurile ruse de vineri noapte asupra teritoriului ucrainean, care au făcut cel puțin patru morți, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Rusia își bate joc de eforturile de pace ale lumii, prelungește războiul și comite această teroare pentru că, până în prezent, nu simte nicio presiune reală. Diplomația poate funcționa, dar trebuie susținută de măsuri care să ne întărească soldații și să îi priveze pe ocupanți de resurse pentru război”, a scris Zelenski într-un mesaj pe platforma X.

Președintele ucrainean a adăugat că partenerii Ucrainei „știu ce anume poate ajuta, ce fel de presiune” și a subliniat că „aceasta depinde de Statele Unite, de Europa și de toți cei care în lume doresc o diplomație eficientă”.

Zelenski a amintit că în noaptea de vineri spre sâmbătă Rusia a atacat Ucraina cu peste 170 de drone, inclusiv peste 100 de drone de atac Shahed.

Throughout last evening and night, Russia attacked Ukraine with more than 170 drones, including over 100 Shaheds. This massive attack targeted the Dnipro, Kyiv, Sumy, Kharkiv, and Khmelnytskyi regions.

All night in Dnipro, the aftermath of this attack was being dealt with. As of… pic.twitter.com/LWZLXLqG7r

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2025