Volodimir Zelenski salută deblocarea ajutorului european de 90 miliarde de euro pentru Ucraina, dar cere accelerarea aderării la UE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat miercuri acordul încheiat între partenerii Ucrainei din Uniunea Europeană și Ungaria, prin care premierul ungar încă în funcție Viktor Orban și-a ridicat veto-ul față de ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Totodată, liderul ucrainean a subliniat că următorul obiectiv al țării sale este avansarea negocierilor de aderare la UE, astfel încât Ucraina să se alăture cât mai curând blocului comunitar, potrivit agențiilor AFP și EFE, citate de Agerpres.

După ce Ucraina a reparat și repus în funcțiune conducta petrolieră Drujba, care furnizează petrol rusesc către țările central-europene, Ungaria a deblocat ajutorul financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE sub forma unui împrumut, pe care Kievul îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti „reparații de război”, altfel va fi plătit de statele UE, cu excepția Ungariei, Republicii Cehe și Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Premierul ungar în exercițiu Viktor Orban, care își va încheia mandatul luna viitoare după 16 ani, în urma pierderii alegerilor, și-a ridicat de asemenea veto-ul față de al 20-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusia.

„Acordul nostru cu Uniunea Europeană pentru deblocarea unui pachet de ajutor de 90 de miliarde de euro pe doi ani în favoarea Ucrainei, precum și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei (…), sunt acum în aplicare. Această deblocare este semnalul corect în circumstanțele actuale. Rusia trebuie să pună capăt războiului. Iar stimulentele pentru aceasta pot veni doar atunci când atât sprijinul pentru Ucraina cât și presiunea împotriva Rusiei sunt suficiente”, a scris Zelenski pe X.

„Ucraina își îndeplinește obligațiile în relațiile cu UE”, prin urmare cele 27 de state membre trebuie să răspundă cu noi pași către „integrarea europeană deplină a Ucrainei”, a indicat președintele ucrainean.

Зараз фактично вже відбувається виконання нашої домовленості з Євросоюзом про розблокування пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро на два роки, а також нового санкційного пакету проти Росії за цю війну. Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2026

El a menționat că va discuta cu liderii europeni pentru a deschide grupuri de capitole ale negocierilor în vederea aderării Ucrainei la UE, aderare față de care s-a opus tot Viktor Orban, care a reclamat situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia și prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară.

Ucraina le solicită țărilor UE o dată precisă pentru aderarea sa, dar atât Bruxellesul, cât și majoritatea statelor membre au explicat faptul că nu pot avansa o astfel de dată și că aderarea Ucrainei va depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare.