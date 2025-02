Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron au coordonat următoarele acțiuni pentru asigurarea unei păci durabile

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o conversație telefonică cu omologul său francez, Emmanuel Macron, pentru a analiza rezultatele angajamentelor asumate cu partenerii și pentru a coordona pașii următori în vederea asigurării unei păci durabile, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Liderul ucrainean a mulțumit Franței pentru ajutorul și sprijinul acordat.

„Ca întotdeauna, am avut o conversație constructivă cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron m-a informat despre rezultatele vizitei sale în Statele Unite și despre întâlnirea cu președintele Trump. Am împărtășit detaliile întâlnirii de ieri cu liderii țărilor nordice-baltice din Kiev. Obținerea unei păci juste necesită vocea fiecărei țări din partea noastră a lumii. Lucrăm la o poziție comună și la garanții de securitate fiabile. Pacea pe care o dorim trebuie să asigure faptul că generațiile viitoare din Ucraina și din toată Europa vor fi protejate de agresiunea rusă. Mulțumesc, Emmanuel, pentru tot ajutorul și sprijinul tău. Ucraina vede cât de mult face Franța pentru viitorul nostru comun”, a scris Zelenski, pe X.

As always, a constructive conversation with President of France @EmmanuelMacron.

Emmanuel informed me about the outcomes of his visit to the United States and his meeting with President Trump.

I shared the details of yesterday’s meeting with the leaders of the Nordic-Baltic… pic.twitter.com/5o1dsNHkY1

