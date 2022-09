Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron au discutat despre rezultatele misiunii AIEA de la centrala nucleară de la Zaporojie

Premierul demisionar al Regatului Unit, Boris Johnson, a felicitat-o pe succesoarea sa în fruntea Partidului Conservator și în fruntea guvernului de la Londra și i-a îndemnat pe Conservatori „să o susțină 100%”.

„Felicitări lui Liz Truss pentru victoria decisivă. Știu că are planul potrivit pentru a aborda criza costului vieții, pentru a unifica partidul nostru și pentru a continua marea muncă de unificare și nivelare a țării noastre. Acum este momentul ca toți Conservatorii să o susțină sută la sută”, a scris Johnson pe Twitter.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022