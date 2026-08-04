Volodimir Zelenski și Mihai Popșoi au discutat despre integrarea europeană, securitate și proiecte comune în energie și infrastructură

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care a participat la reuniunea anuală a șefilor misiunilor diplomatice ale Ucrainei, desfășurată la Kiev cu tema „Restabilirea păcii și leadershipul Ucrainei”, se arată în comunicatul oficial.

Zelenski a mulțumit Republicii Moldova pentru sprijinul constant acordat Ucrainei, poporului ucrainean și apărării țării. De asemenea, el a apreciat cooperarea productivă dintre cele două state.

„În ceea ce privește securitatea viitorului nostru, cred că suntem foarte buni prieteni, parteneri și vecini și nu uităm acest lucru”, a declarat Volodimir Zelenski.

I met with Moldova’s Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Mihai Popșoi. I was pleased to welcome the Minister to Ukraine’s annual meeting of ambassadors. His presence reflects the fact that Ukraine and Moldova share many foreign policy priorities, particularly… pic.twitter.com/afFZDSUIj5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2026

La rândul său, Mihai Popșoi a evidențiat eroismul poporului ucrainean în rezistența împotriva agresiunii armate a Rusiei și a dat asigurări că Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina.

„Încercăm să facem tot ce ne stă în putință. Vă garantăm că, pe durata președinției noastre la Consiliul Europei, Ucraina va fi prioritatea noastră. Ori de câte ori avem ocazia, la Organizația Națiunilor Unite sau pe orice altă platformă internațională, suntem alături de voi, pentru că știm că și voi sunteți alături de noi”, a subliniat acesta.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre integrarea europeană, securitate și sprijinul reciproc. Președintele ucrainean și-a exprimat convingerea că această vizită demonstrează faptul că Ucraina și Republica Moldova împărtășesc numeroase priorități de politică externă și a subliniat importanța continuării eforturilor pentru atingerea obiectivelor comune.

„Astăzi se împlinesc 1.622 de zile de când poporul ucrainean își apără cu demnitate și curaj țara, libertatea și viitorul copiilor. În spatele acestei perioade sunt vieți pierdute, localități distruse și milioane de oameni afectați de războiul de agresiune, neprovocat și ilegal, declanșat de Federația Rusă. În pofida acestor suferințe, Ucraina continuă să demonstreze o reziliență extraordinară. Republica Moldova va continua să fie un partener de încredere al Ucrainei și să contribuie, alături de partenerii săi, la consolidarea păcii și stabilității în regiune”, a subliniat Mihai Popșoi.

Volodimir Zelenski și Mihai Popșoi au abordat, de asemenea, proiecte din domeniul energiei și infrastructurii, inclusiv inițiative legate de logistică.