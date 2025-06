Volodimir Zelenski speră la o nouă discuție cu Donald Trump la summitul G7 din Canada

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia continuă „teroarea împotriva civililor”, după ce cel puțin trei persoane au fost ucise într-un atac nocturn asupra orașului Harkov și a cerut mai multă presiune asupra Moscovei, scrie The Guardian.

„Pentru a pune capăt crimelor și distrugerilor comise de Rusia, este necesar să se exercite o presiune mai mare asupra Moscovei, precum și de măsuri suplimentare pentru consolidarea Ucrainei”, a afirmat el.

Russia continues its terror against civilians. Hundreds of drones and missiles rained down on Ukraine overnight.

Kharkiv had a particularly terrible night. 53 drones, four guided aerial bombs, and one missile. At least three people were killed, with 21 injured.

