Volodimir Zelenski spune că vrea o „reacție puternică” din partea SUA dacă Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina își dorește o „reacție puternică” din partea Washingtonului dacă președintele rus Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el, relatează agențiile internaționale de presă, potrivit Agerpres.

Președintele american Donald Trump caută să medieze pacea între cele două țări aflate în război, dar a recunoscut că Putin, cu care Zelenski caută să aibă o întâlnire față în față, s-ar putea să nu fie dispus să accepte un acord.

„Am răspuns imediat la propunerea de întâlnire bilaterală: suntem pregătiți. Dar ce se întâmplă dacă rușii nu sunt pregătiți? Dacă rușii nu sunt pregătiți, ne-am dori să vedem o reacție puternică din partea Statelor Unite”, a spus Zelenski în comentarii publicate joi, în urma unei întâlniri cu jurnaliștii la Kiev cu o zi în urmă.

În ciuda valului de diplomație din ultimele zile între Trump și omologii săi rus și ucrainean, calea spre pace rămâne incertă, în timp ce Washingtonul și aliații săi analizează forma pe care ar putea să o aibă garanțiile de securitate pentru Kiev.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022 și acum controlează puțin sub 20% din teritoriul vecinului său, făcând treptat progrese în est în ultima vreme, deși conflictul a devenit în mare parte unul de uzură.

Zelenski a spus că nu este clar ce concesii privind teritoriul este dispusă să facă Moscova pentru a încheia războiul. Trump a afirmat anterior că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii.

„Pentru a discuta ce este dispusă să facă Ucraina, să auzim mai întâi ce este dispusă să facă Rusia. Nu știm asta”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor.

El a spus că o posibilă întâlnire cu Putin ar putea avea loc într-o țară europeană neutră, cum ar fi Elveția, Austria sau Turcia.

„Credem că ar fi corect, iar europenii au subliniat acest lucru, ca întâlnirea să aibă loc în Europa neutră. Pentru că există război în Ucraina și pe continentul european. Am spus că suntem de acord. Elveția, Austria, suntem de acord. Turcia? Pentru noi, Turcia este o țară NATO și parte a Europei. Nu suntem împotriva acestui lucru”, a declarat președintele ucrainean.

În schimb, el a exclus posibilitatea ca întâlnirea să aibă loc la Moscova și a subliniat, de asemenea, că organizarea întâlnirii în Ungaria, așa cum a fost propusă, ar fi „dificilă”.

„Nu este ușor, pentru că toate țările europene sunt unite în sprijinirea Ucrainei în război. Și, să fim sinceri, Budapesta nu ne-a sprijinit”, a explicat el.

Totodată, Zelenski a declarat că Beijingul nu poate fi un garant de securitate pentru Ucraina, dat fiind că China nu a ajutat după invazia rusă.

Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, iar oferta este încă valabilă, a declarat joi ministrul de externe Peter Szijjarto.

Marți, guvernul austriac și-a exprimat disponibilitatea de a-i permite lui Putin să participe la un summit cu omologul său ucrainean la Viena, în ciuda mandatului de arestare emis împotriva președintelui rus de către Curtea Penală Internațională (CPI).

„Dacă negocierile vor avea loc la Viena, vom contacta CPI, în conformitate cu acordurile noastre privind găzduirea organizațiilor internaționale la Viena (…), pentru a permite participarea președintelui Putin”, a precizat într-un comunicat biroul cancelarului austriac conservator Christian Stocker.

În cadrul aceleiași întâlniri cu jurnaliștii, Zelenski a mai spus că Rusia își comasează trupele în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive. Potrivit liderului ucrainean, Moscova își transferă forțele în această zonă din regiunea rusă Kursk.

De asemenea, Zelenski a mai afirmat că i-a cerut președintelui american Donald Trump să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să înceteze blocarea deschiderii negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„I-am cerut președintelui Trump ca Budapesta să nu blocheze aderarea noastră la Uniunea Europeană. Președintele Trump a promis că echipa sa va lucra la acest lucru”, a declarat Zelenski.

Potrivit Politico, Casa Albă planifică o posibilă întâlnire trilaterală între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei în capitala Ungariei, Budapesta, ca următoare etapă în negocierile pentru încheierea războiului care durează de ani de zile. Informația a fost confirmată de un oficial al administrației Trump și de o persoană apropiată acesteia.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „nu voi confirma și nici nu voi infirma locațiile” când a fost întrebată despre Budapesta în cadrul conferinței de presă de marți de la Casa Albă.

Președintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Trump că preferă Moscova, iar președintele francez Emmanuel Macron a insistat că Geneva este locul ideal pentru întâlnire, datorită faptului că orașul elvețian are tradiția unui spațiu neutru pentru astfel de summit-uri, găzduind în 1985 primul summit dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov și în 2021 summitul dintre Joe Biden și Vladimir Putin, ultima reuniune prezidențială SUA – Rusia înainte de agresiunea armată rusă în Ucraina.