Volodimir Zelenski: Ucraina va lupta împotriva agresiunii și, în același timp, va căuta oportunități de dialog cu Rusia

Premierul britanic Boris Johnson a efectuat sâmbătă, 9 aprilie, o vizită-surpriză la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a dezvăluit într-o postare pe Facebook adjunctul-șef al cancelariei prezidențiale, Andriy Sybiha. De asemenea, vizita a fost confirmată de ambasada Ucrainei în Regatul Unit, precum și de liderul guvernului de la Londra.

Premierul britanic Boris Johnson a catalogat, într-un tweet, vizita sa neanunțată la Kiev pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept „o dovadă a sprijinului nostru neclintit pentru poporul ucrainean”.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We’re setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country’s struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022