Volodimir Zelenski valorifică vizita în Arabia Saudită prin semnarea unui acord de cooperare în domeniul apărării: Ucrainenii se opun atacurilor teroriste similare celor lansate acum de Iran în Orientul Mijlociu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina și Arabia Saudită au semnat un acord de cooperare în domeniul apărării care pune bazele unor viitoare contracte, cooperări tehnologice și investiții, conform Deutsche Welle și Reuters.

„Suntem pregătiți să împărtășim cu Arabia Saudită expertiza și sistemele noastre și să colaborăm pentru a consolida protecția vieților omenești. în cel de-al cincilea an, ucrainenii se confruntă cu același tip de atacuri teroriste – rachete balistice și drone – pe care regimul iranian le desfășoară în prezent în Orientul Mijlociu și în regiunea Golfului”, a scris președintele ucrainean pe X.

We have reached an important Arrangement between the Ministry of Defense of Ukraine and the Ministry of Defense of the Kingdom of Saudi Arabia on defense cooperation. The document was signed ahead of our meeting with the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud.… pic.twitter.com/j3aXzLXSNr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 27, 2026

„Arabia Saudită dispune, de asemenea, de capacități care prezintă interes pentru Ucraina, iar această cooperare poate fi benefică pentru ambele părți”, a adăugat el.

Zelenski, care se află în prezent în vizită în Arabia Saudită, a declarat că acordul a fost semnat înaintea întâlnirii sale cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman.

Potrivit a doi înalți oficiali care au vorbit cu AFP, Ucraina și Arabia Saudită au semnat un acord privind apărarea aeriană.

De la începutul conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, Teheranul a lansat în repetate rânduri atacuri de represalii împotriva Arabiei Saudite.

Vineri, mass-media de stat saudită a anunțat că două drone au fost interceptate în Riad și în regiunea de est.

Ucraina, care se confruntă de peste patru ani cu atacuri cu drone și rachete din partea Rusiei, speră să-și valorifice experiența pentru a încheia contracte privind unele dintre cele mai scumpe echipamente utilizate de țările din Golf.

În această lună, Kievul a trimis peste 220 de experți ucraineni pentru a oferi consultanță mai multor țări din Orientul Mijlociu cu privire la modalitățile de a intercepta atacurile cu drone care au provocat ravagii asupra infrastructurii energetice din întreaga regiune.

Zelenski a declarat că Ucraina dorește bani și tehnologie în schimbul acordării de asistență militară țărilor din regiune.

Liderul ucrainean s-a întâlnit cu un grup de experți militari ucraineni în Arabia Saudită, potrivit unui videoclip distribuit vineri de biroul său.

În videoclip, un reprezentant al Statului Major General ucrainean a declarat că grupul ucrainean era format din experți în apărare aeriană și oficiali ai serviciului de securitate SBU.

Experții ucraineni au organizat un atelier pentru oficialii sauditi și au comunicat Statului Major General saudit, pregătindu-se să împărtășească cu aceștia experiența practică în domeniul apărării aeriene, a spus el.