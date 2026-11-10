Volumul “România și Republica Moldova. Parteneriatul pentru UE”, lansat la Parlamentul European, în cadrul unui eveniment la care sunt invitate Maia Sandu și Roberta Metsola

EVENIMENTE
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Club România

Pe 16 noiembrie 2026, la Biblioteca Parlamentului European din Bruxelles, va avea loc lansarea volumului „România și Republica Moldova. Parteneriatul pentru UE”, publicat de Editura Club România, în cadrul seriei „Caiete Documentare Club România”. Lansarea face parte dintr-un eveniment dedicat viitorului european al Republicii Moldova, găzduit de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, la care sunt invitate Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Dezbaterea va fi moderată de Robert Lupițu, redactor-șef CaleaEuropeană.ro, de asemenea autor în volum.

Evenimentul, organizat sub genericul „The Republic of Moldova and the European Union: A Shared Heritage, a Common Future”, va reuni reprezentanți ai instituțiilor europene, oficiali, scriitori și experți din România și Republica Moldova.

© Club România

Programul prevede intervenții ale președintelor Maia Sandu și Roberta Metsola, dedicate parcursului european al Republicii Moldova, valorilor comune și rezilienței democratice. Un moment simbolic va fi reprezentat de oferirea unor volume semnate de scriitorii Tatiana Țîbuleac, Oleg Serebrian și Ionela Hadârcă, ca expresie a contribuției culturii Republicii Moldova la patrimoniul european.

În intervalul 17:45–18:30, este programată sesiunea „From Shared Heritage to Strategic Partnership: Advancing EU Integration”, dedicată prezentării volumului colectiv „România și Republica Moldova. Parteneriatul pentru UE”.

Coordonată de Andrei Stoian și Victor Vevera, lucrarea reunește contribuțiile a peste 70 de autori și analizează principalele dimensiuni ale integrării europene a Republicii Moldova: cooperarea instituțională, interconectările energetice și digitale, dezvoltarea economică, cultura și reziliența democratică.

Printre vorbitorii propuși la lansare se numără Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Marius Stoian, coordonator general al seriei „Caiete Documentare Club România”, Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Claudia Nicolae, director general AGERPRES, și Laurențiu Pleșca, analist politic și cercetător. Dezbaterea va fi moderată de Robert Lupițu, redactor-șef CaleaEuropeană.ro, de asemenea autor în volum.

Dezbaterea va evidenția modul în care experiența României ca stat membru al Uniunii Europene și expertiza reunite în volum pot contribui la consolidarea parteneriatului bilateral și la pregătirea Republicii Moldova pentru aderare.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Construcții Erbașu

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Cinci state membre UE cer ca Regatul Unit să contribuie financiar în schimbul accesului la piața internă de energie electrică a UE
Cinci state membre UE cer ca Regatul Unit să contribuie financiar în schimbul accesului la piața internă de energie electrică a UE
Articolul următor
Luca Niculescu: Industria auto va avea un rol important în programul de relansare economică pregătit de Guvern
Luca Niculescu: Industria auto va avea un rol important în programul de relansare economică pregătit de Guvern
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare