NATO
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
Președintele american Donald Trump l-a asigurat miercuri pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”, în cadrul întrevederii de la Casa Albă cu noul lider de la Varșovia pe care l-a susținut în alegerile din Polonia și care efectuează la Washington prima sa vizită externă, la o lună de la preluarea mandatului.
Așezat alături de Nawrocki în Biroul Oval unde pe agendă figurau războiul Rusiei împotriva Ucrainei și securitatea energetică, Trump a comentat și parada militară fastuoasă organizată de președintele Chinei, Xi Jinping, la Beijing, unde președintele rus Vladimir Putin a fost invitat de onoare, calificând-o drept frumoasă.
„Mi s-a părut foarte, foarte impresionantă, dar am înțeles motivul pentru care au făcut-o și sperau să mă uit, și m-am uitat. Am considerat că Statele Unite ar fi trebuit să fie menționate aseară pentru că am ajutat China foarte, foarte mult”, a declarat Trump, potrivit Reuters.
Trump i-a adresat invitația lui Nawrocki de a efectua o vizită la Washington la doar câteva zile după depunerea jurământului, la începutul lunii august, intervenind ulterior pentru a se asigura că acesta participă la o convorbire telefonică despre Ucraina alături de liderii europeni, în locul rivalului său, premierul Donald Tusk. În timpul declarațiilor din Biroul Oval, liderul american a menționat relația foarte bună pe care a avut-o și o are cu predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda.
Președintele american l-a găzduit pe Nawrocki la Casa Albă încă din luna mai, sprijinindu-l într-un moment crucial al campaniei electorale poloneze. Ulterior, Nawrocki l-a învins pe candidatul partidului pro-european și centrist al lui Tusk.
Trump l-a întâmpinat pe Nawrocki la Casa Albă cu un survol al avioanelor militare americane înaintea întrevederii din Biroul Oval și a unui prânz privat. Survolul avioanelor F-16 și F-35 a fost un gest de a omagia un pilot al armatei poloneze căzut la datorie și de a celebra relația puternică dintre SUA și Polonia, a transmis Casa Albă.
În Biroul Oval, Trump a afirmat că SUA au o „relație extraordinară” cu Polonia și că discuțiile vor aborda inclusiv comerțul, în special achizițiile de armament american de către Varșovia.
Negocierile blocate pentru încetarea războiului din Ucraina și preocupările de securitate ale Poloniei sunt în centrul discuțiilor, în contextul în care Trump pare tot mai frustrat de Putin pentru lipsa progreselor în eforturile de pace.
Întrebat miercuri dacă are vreun mesaj pentru Putin, Trump a răspuns: „Nu am niciun mesaj pentru președintele Putin. El știe care este poziția mea.”
De multă vreme un susținător al Poloniei, Trump a elogiat conducerea de la Varșovia pentru creșterea cheltuielilor militare și a recunoscut poziția sa geografică într-o „vecinătate dificilă”.
Liderul american a declarat că retragerea trupelor americane din Polonia nici măcar nu este luată în considerare. „Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru, suntem foarte aliniați cu Polonia“, a precizat Trump.
„Nu ne-am gândit niciodată să retragem soldații din Polonia. Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se apere”, a spus el.
Președintele polonez Karol Nawrocki a adăugat că „soldații americani au devenit parte a societății noastre”. „Sunt aproape 10.000. Acesta este un semnal pentru Federația Rusă”, a continuat el.
Dar analiștii de politică externă subliniază că Trump va căuta ca Polonia, țara care alocă 5% din PIB pentru apărare – un record la nivelul NATO, să cumpere și mai mult armament american, atât pentru propriile nevoi, cât și pentru a trimite Ucrainei.
Polonia este deja un important cumpărător de arme americane, precum tancuri M1A2 Abrams, avioane de luptă F-35, elicoptere AH-64 Apache, rachete Javelin și lansatoare HIMARS. În iunie, Washingtonul a anunțat că va oferi Poloniei o garanție de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a achiziționa și mai mult echipament militar.
Statele Unite și Polonia au avut o relație privilegiată și în primul mandat al liderului de la Casa Albă, Varșovia fiind singura capitală din Europa de Est vizitată de Trump, în 2017. În același timp, fostul președinte Duda a fost primit de două ori în Biroul Oval de către Donald Trump, perioadă în care Polonia a cumpărat mai mult armament și a fost primită în programul Visa Waiver.
NATO
Secretarul general al NATO se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se așteaptă ca întâlnirea de joi a Coaliției de Voință, care reunește aproximativ 30 de țări, să fie clarificatoare în ceea ce privește angajamentul europenilor în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, informează Reuters și AFP, citate de Agerpres.
„Mă aștept să am mâine, sau la scurt timp după aceea, o idee clară despre ceea ce putem realiza la nivel colectiv” pentru a garanta securitatea Ucrainei, a declarat el reporterilor. „Aceasta înseamnă că putem interacționa și mai profund cu americanii pentru a vedea cu ce anume doresc să contribuie în ceea ce privește participarea lor”, a adăugat el, într-o conferință de presă cu președintele Estoniei, Alar Karis, la sediul NATO din Bruxelles.
Conform președinției franceze, europenii urmează să confirme joi, în cadrul unei reuniuni ce se va desfășura în format hibrid, la Paris și prin videoconferință, că sunt „gata” să acorde garanții de securitate Ucrainei și așteaptă „sprijin” concret din partea americanilor.
Doar că părerile sunt împărțite.
În vreme ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit într-un interviu pentru Financial Times că UE lucrează la „planuri precize” de trimitere de trupe multinaționale în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate, Germania a atenționat că UE nu are o astfel de competență, ci Coaliția de Voință.
De asemenea, SUA și alte țări NATO, precum Polonia, au exclus trimiterea de trupe, în timp ce altele nu au luat încă o decizie clară, așteptând hotărârea Statelor Unite.
Elaborarea garanțiilor de securitate s-a accelerat în urma unei reuniuni a liderilor europeni la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american Donald Trump a declarat că se pregătește o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.
Însă, de atunci, frustrările au crescut, Moscova arătându-se reticentă în a se angaja în negocierile de pace, recurgând mai curând la a intensifica atacurile asupra Ucrainei.
Mai mult, Kremlinul a înaintat o serie de pretenții cu privire la garanțiile de securitate oferite Ucrainei.
Potrivit ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, adică și Rusia agresoare, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, reluând ideile de la Istanbul, din 2022.
Procesul de obținere a păcii este unul de durată și laborios, conform unei comparații făcută de Friedrich Merz.
„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU).
Acesta este unul dintre motive pentru care unii parteneri ai Ucrainei, inclusiv Kievul, insistă asupra unei încetări a focului care să arate, în primul rând, că Mosova este sinceră când spune că dorește pace, și, în al doilea rând, să pregătească terenul în vederea unor discuții viitoare despre pace între Zelenski și Putin.
INTERNAȚIONAL
Polonia: Nawrocki reia cererea de reparații de război din partea Germaniei, iar Tusk cere “să știm cine sunt dușmanii”, la 86 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a formulat o cerere „fără echivoc” de reparații din partea Germaniei, cu ocazia comemorării a 86 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial în Europa, relatează TVP World.
El s-a alăturat altor oficiali polonezi de rang înalt, inclusiv premierului Donald Tusk, la o ceremonie de comemorare desfășurată în peninsula Westerplatte, în primele ore ale dimineții de luni.
Invazia Germaniei în Polonia — care a declanșat sângerosul conflict mondial — a început cu un atac asupra unei unități militare poloneze la Westerplatte, o fâșie de pământ din portul Gdańsk, la ora 4:45 dimineața, pe 1 septembrie 1939.
Vorbind în fața monumentului impunător ridicat în memoria celor care au rezistat atacului, Nawrocki a declarat că reparațiile ar reprezenta o resetare a fundamentelor relațiilor polono-germane.
„Pentru a construi un parteneriat bazat pe adevăr și relații corecte, trebuie să rezolvăm problema reparațiilor din partea statului german, pe care, în calitate de președinte al Poloniei, le cer fără echivoc, pentru binele comun”, a spus el.
„Reparațiile nu sunt o alternativă la amnezia istorică. Polonia, ca stat de frontieră, ca cea mai importantă țară de pe flancul estic al NATO, are nevoie de dreptate, adevăr și relații clare cu Germania, dar avem nevoie și de reparații din partea statului german”, a insistat Karol Nawrocki.
Nawrocki reia mesajul predecesorului său
Politicienii polonezi, în special cei din facțiuni conservatoare și naționaliste, au cerut de mult timp despăgubiri din partea Germaniei pentru acțiunile acesteia împotriva Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Fostul guvern Lege și Justiție (PiS) a solicitat 6 trilioane de zloți (1,4 trilioane €) de la vecinii occidentali ai Poloniei. Nawrocki, sprijinit de PiS, a promis în campania sa electorală din această vară că va „lupta pentru dreptate pentru cei șase milioane de polonezi uciși încă din prima zi” a mandatului.
Declarațiile sale de la Westerplatte reiau mesajul transmis anul trecut, în același loc, de predecesorul său Andrzej Duda.
„Să știm cine ne sunt dușmanii”, afirmă Tusk
Premierul Tusk, al cărui guvern de coaliție centrist s-a aflat deja în conflict cu Nawrocki în primele săptămâni ale mandatului său prezidențial, a subliniat că Polonia trebuie să fie unită și pregătită să colaboreze cu aliații săi, pentru ca „nimeni, din nicio parte a lumii, să nu mai îndrăznească vreodată să se gândească la atacarea patriei noastre.”
În contrast cu președintele, Tusk, un susținător ferm al Ucrainei în războiul cu Rusia, s-a concentrat pe provocările actuale, argumentând că Polonia trebuie să fie clară în ceea ce privește cine îi sunt dușmanii.
El a menționat importanța NATO și a țărilor europene ca parteneri esențiali pentru polonezi, într-un context geopolitic tensionat, în care guverne de pe întreg continentul avertizează asupra unei amenințări tot mai mari din partea Moscovei.
„Trebuie să fim inteligenți și să înțelegem cine ne sunt dușmanii și cine ne sunt aliații”, a spus Tusk.
„Trebuie să înțelegem corect de unde vine astăzi această mare amenințare și cu cine trebuie să ne unim în efortul de a apăra Polonia, întreaga lume occidentală și civilizația noastră, civilizația libertății”, a continuat el.
El a adăugat că izolarea politică a dus la invazia Germaniei din 1939. „Nu există altă opțiune decât alegerile politice corecte. Polonia nu trebuie să mai fie niciodată singură. Polonia nu trebuie să mai fie niciodată slabă”, a conchis Donald Tusk.
NATO
“Ramsteinul Estului”: România deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite, afirmă un fost comandant al forțelor NATO în Europa
România este elementul central pentru succesul unei misiuni internaționale de menținere a păcii în Ucraina, susțin Philip Breedlove, fost comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), și Glen Howard, președintele The Saratoga Foundation, cei doi subliniind într-un articol publicat pe National Interest că infrastructura militară românească, în special Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, considerată „Ramstein of the East”, este esențială pentru viitorul unui eventual acord de pace între Moscova și Kiev.
Potrivit lui Breedlove și Howard, sprijinul american este crucial pentru ca o astfel de misiune să fie viabilă. Ei notează că, deși președintele Donald Trump a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina, acesta a indicat că Statele Unite pot asigura sprijin aerian și logistic pe care Europa nu îl poate furniza singură. Cei doi precizează că armata americană colaborează deja cu planificatorii europeni, iar secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio, coordonează cu oficialii ucraineni detaliile garanțiilor de securitate.
Analiza celor doi pornește de la premisa că premierul român Ilie Bolojan a precizat că Bucureștiul nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean, dar va pune la dispoziția aliaților infrastructura militară și bazele aeriene operate de NATO. Totodată, Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. Și premierul și MApN au dat ca exemplu Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu.
Precizările Bucureștiului au fost făcute pe fundalul faptului că publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
În acest context, Breedlove și Howard arată în materialul lor că liderii europeni se coagulează în jurul unui plan pentru o forță de menținere a păcii condusă de Marea Britanie și Franța, sub umbrela Multinational Force Ukraine. Aceasta ar urma să includă până la zece state și să numere între 6.000 și 10.000 de militari, capabili să ofere logistică, expertiză și instruire forțelor ucrainene după semnarea unui acord de pace. Totuși, cei doi atrag atenția că Europa nu poate duce la bun sfârșit o astfel de operațiune fără puterea aeriană americană în zona Mării Negre.
Breedlove și Howard notează că rolul Washingtonului ar putea merge de la desfășurarea de avioane de luptă și sisteme de apărare antiaeriană până la furnizarea de drone și informații de intelligence. La minimum, susțin autorii, flota americană de transport greu este indispensabilă pentru mobilizarea trupelor și echipamentelor. În această ecuație, afirmă ei, România devine punctul de sprijin pentru întreaga arhitectură logistică a unei misiuni de pace în Ucraina.
Un element central, potrivit lui Breedlove și Howard, îl constituie Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK), lângă Constanța. Supranumită „Ramstein of the East”, cu referire la baza aeriană americană din Germania care a fost punctul de sprijin al operațiunilor NATO din 1953, baza din România are o pistă de peste 3.300 de metri capabilă să primească orice aeronavă americană, inclusiv transportoarele grele C-17 Globemaster III sau C-5 Galaxy și avioanele cisternă KC-135 și KC-46. Cei doi reamintesc că MK a jucat un rol vital începând cu 2003, ca hub pentru zeci de mii de militari americani în drum spre Irak și Afganistan, fiind integrată în infrastructura NATO chiar înainte de aderarea României.
România a fost în permanență un aliat decisiv al Statelor Unite, insistă Breedlove și Howard. Ei amintesc angajamentul Bucureștiului, reafirmat la summitul NATO de la Haga, de a crește cheltuielile de apărare până la 5% din PIB în 2035, după ce a atins pragul de 2% încă din timpul primei administrații Trump.
Totodată, Breedlove și Howard subliniază că România a făcut investiții majore în tehnologie militară americană. În 2017, Bucureștiul a achiziționat șapte sisteme Patriot pentru 4 miliarde de dolari, dintre care unul a fost donat Ucrainei, iar recent a aprobat un contract de 6,5 miliarde pentru 32 de avioane F-35A. Potrivit autorilor, până în 2030 România va deține o flotă modernă de F-35, ceea ce îi va conferi una dintre cele mai avansate forțe aeriene din regiune.
În concluzie, Breedlove și Howard avertizează că, fără bazele aeriene și infrastructura militară românească, orice misiune europeană de menținere a păcii ar fi lipsită de fundament logistic. Ei susțin că România, prin „Ramstein of the East”, deține cheia pentru reușita unei operațiuni conduse de europeni și sprijinite de Statele Unite, punând la încercare coeziunea transatlantică și capacitatea NATO de a proiecta securitate pe flancul estic.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Europenii sunt “gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina”, îi promite Macron lui Zelenski, în vreme ce Trump afirmă că “ceva se va întâmpla” dacă Putin nu răspunde așteptărilor
Șeful Consiliului European, alături de Nicușor Dan, la București: După alegerile din R. Moldova vom avea condițiile pentru a demara negocierile de aderare la UE
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
Au început lucrările de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Bogdan Ivan: O investiție strategică pentru securitatea energetică a României
Kallas: Întâlnirea lui Xi cu liderii Rusiei, Coreei de Nord și Iranului, o provocare directă la adresa sistemului internațional bazat pe reguli
Nicușor Dan și Ilie Bolojan afirmă că prezența lui Năstase și Dăncilă la Beijing “nu angajează sub nicio formă România”: Nu au acționat în numele statului român
Ministrul Finanțelor, „dialog constructiv” cu misiunea FMI despre „viitorul economic” al țării: „O ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”
Comisarul european pentru Extindere: Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE în 2028
Energia nucleară este o chestiune de securitate națională, afirmă Nicușor Dan la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă
Tarifele netransparente și neaplicarea legislației întârzie avizele necesare în construcții. Ce recomandări face Consiliul Concurenței
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE6 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- COMISIA EUROPEANA2 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- POLITICĂ6 days ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică