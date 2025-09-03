“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește

Președintele american Donald Trump l-a asigurat miercuri pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”, în cadrul întrevederii de la Casa Albă cu noul lider de la Varșovia pe care l-a susținut în alegerile din Polonia și care efectuează la Washington prima sa vizită externă, la o lună de la preluarea mandatului.

Așezat alături de Nawrocki în Biroul Oval unde pe agendă figurau războiul Rusiei împotriva Ucrainei și securitatea energetică, Trump a comentat și parada militară fastuoasă organizată de președintele Chinei, Xi Jinping, la Beijing, unde președintele rus Vladimir Putin a fost invitat de onoare, calificând-o drept frumoasă.

„Mi s-a părut foarte, foarte impresionantă, dar am înțeles motivul pentru care au făcut-o și sperau să mă uit, și m-am uitat. Am considerat că Statele Unite ar fi trebuit să fie menționate aseară pentru că am ajutat China foarte, foarte mult”, a declarat Trump, potrivit Reuters.

Trump i-a adresat invitația lui Nawrocki de a efectua o vizită la Washington la doar câteva zile după depunerea jurământului, la începutul lunii august, intervenind ulterior pentru a se asigura că acesta participă la o convorbire telefonică despre Ucraina alături de liderii europeni, în locul rivalului său, premierul Donald Tusk. În timpul declarațiilor din Biroul Oval, liderul american a menționat relația foarte bună pe care a avut-o și o are cu predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda.

Președintele american l-a găzduit pe Nawrocki la Casa Albă încă din luna mai, sprijinindu-l într-un moment crucial al campaniei electorale poloneze. Ulterior, Nawrocki l-a învins pe candidatul partidului pro-european și centrist al lui Tusk.

Trump l-a întâmpinat pe Nawrocki la Casa Albă cu un survol al avioanelor militare americane înaintea întrevederii din Biroul Oval și a unui prânz privat. Survolul avioanelor F-16 și F-35 a fost un gest de a omagia un pilot al armatei poloneze căzut la datorie și de a celebra relația puternică dintre SUA și Polonia, a transmis Casa Albă.

În Biroul Oval, Trump a afirmat că SUA au o „relație extraordinară” cu Polonia și că discuțiile vor aborda inclusiv comerțul, în special achizițiile de armament american de către Varșovia.

Negocierile blocate pentru încetarea războiului din Ucraina și preocupările de securitate ale Poloniei sunt în centrul discuțiilor, în contextul în care Trump pare tot mai frustrat de Putin pentru lipsa progreselor în eforturile de pace.

Întrebat miercuri dacă are vreun mesaj pentru Putin, Trump a răspuns: „Nu am niciun mesaj pentru președintele Putin. El știe care este poziția mea.”

De multă vreme un susținător al Poloniei, Trump a elogiat conducerea de la Varșovia pentru creșterea cheltuielilor militare și a recunoscut poziția sa geografică într-o „vecinătate dificilă”.

Liderul american a declarat că retragerea trupelor americane din Polonia nici măcar nu este luată în considerare. „Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru, suntem foarte aliniați cu Polonia“, a precizat Trump.

„Nu ne-am gândit niciodată să retragem soldații din Polonia. Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se apere”, a spus el.

Președintele polonez Karol Nawrocki a adăugat că „soldații americani au devenit parte a societății noastre”. „Sunt aproape 10.000. Acesta este un semnal pentru Federația Rusă”, a continuat el.

Dar analiștii de politică externă subliniază că Trump va căuta ca Polonia, țara care alocă 5% din PIB pentru apărare – un record la nivelul NATO, să cumpere și mai mult armament american, atât pentru propriile nevoi, cât și pentru a trimite Ucrainei.

Polonia este deja un important cumpărător de arme americane, precum tancuri M1A2 Abrams, avioane de luptă F-35, elicoptere AH-64 Apache, rachete Javelin și lansatoare HIMARS. În iunie, Washingtonul a anunțat că va oferi Poloniei o garanție de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a achiziționa și mai mult echipament militar.

Statele Unite și Polonia au avut o relație privilegiată și în primul mandat al liderului de la Casa Albă, Varșovia fiind singura capitală din Europa de Est vizitată de Trump, în 2017. În același timp, fostul președinte Duda a fost primit de două ori în Biroul Oval de către Donald Trump, perioadă în care Polonia a cumpărat mai mult armament și a fost primită în programul Visa Waiver.