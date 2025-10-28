Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, într-un mesaj video adresat participanților la Congresul Supraviețuitorilor de Cancer „Full of Life”, că aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu cancer în fiecare an, iar prevalența bolii este în creștere.

„Prea mulți oameni suferă încă de cruzimea acestei boli. În fiecare an, aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu cancer. De aceea, am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul Uniunii Europene a Sănătății, susținut prin programul EU4Health cu 4 miliarde de euro”, a afirmat von der Leyen.

Șefa executivului european a explicat că planul urmărește sprijinirea pacienților și familiilor acestora în toate etapele luptei împotriva cancerului, de la prevenție și depistare timpurie până la diagnostic și tratament.

Von der Leyen a amintit și că rata de supraviețuire a pacienților oncologici este mai ridicată ca oricând, subliniind importanța sprijinirii celor care au învins boala pentru a se reintegra pe deplin în societate.

„Trebuie să-i ajutăm pe cei care au învins cancerul să trăiască dincolo de el. Nu este normal ca foștii pacienți oncologici să plătească prime mai mari de asigurare sau să întâmpine dificultăți la obținerea unui credit ipotecar. De aceea, dreptul de a fi uitat este atât de important”, a spus președinta Comisiei Europene, salutând progresele statelor membre în implementarea acestui principiu.

Von der Leyen a menționat și inițiativa de creare a unei rețele europene dedicate tinerilor pacienți și supraviețuitori de cancer, evidențiind că aceștia se confruntă cu provocări particulare.

„Scopul acestui congres este ca toți pacienții și supraviețuitorii să poată trăi viața din plin — o viață demnă, plină de bucurie și de oportunități”, a conchis Ursula von der Leyen.