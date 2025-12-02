Von der Leyen anunță sancțiuni suplimentare împotriva Belarusului, după „atacurile hibride” cu baloane asupra Lituaniei, în timp ce Minsk-ul acuză Lituania de spionaj cu drone

Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului după seria de incursiuni cu baloane de contrabandă în spațiul aerian al Lituaniei, pe care Bruxelles-ul le califică drept un „atac hibrid” orchestrat de regimul Lukashenko, a anunțat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Reuters și EFE, preluat de Agerpres.

Von der Leyen a transmis că a discutat telefonic cu președintele lituanian, Gitanas Nauseda, despre evoluția situației la frontieră.

„Situația la frontiera cu Belarus se deteriorează, cu o creștere a incursiunilor cu baloane ale contrabandiștilor în spațiul aerian lituanian”, a afirmat ea, subliniind că aceste „atacuri hibride ale regimului Lukashenko sunt complet inacceptabile”. În acest context, Bruxelles-ul „pregătește măsuri suplimentare” în cadrul regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, aliat apropiat al Rusiei.

I just spoke with President @GitanasNauseda. The situation at the border with Belarus is worsening, with the growing incursions of smuggling balloons into Lithuania’s airspace. Such hybrid attack by the Lukashenka regime is completely unacceptable. Lithuania continues to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 1, 2025

Potrivit autorităților lituaniene, baloanele folosite de rețelele de contrabandă cu țigări au perturbat sute de zboruri și au provocat pierderi semnificative aeroporturilor. Lituania și instituțiile europene susțin că fenomenul face parte dintr-o campanie hibridă mai amplă derulată de Minsk, ce include și utilizarea migranților pentru presiune politică.

Incidentele cu baloane au fost precedate de incursiuni repetate ale unor drone care au venit dinspre Belarus. Una dintre acestea, în iulie, a tensionat mediul de securitate de la Vilnius: premierul de atunci, Gintautas Paluckas, și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost evacuați temporar în adăposturi antiaeriene până când s-a confirmat că dispozitivul nu reprezintă un pericol. Tot atunci, o altă dronă, lansată inițial de Rusia către Ucraina, dar deviată de războiul electronic ucrainean, și-a pierdut direcția, a traversat Belarusul și a căzut accidental pe teritoriul Lituaniei, în proximitatea unei baze militare.

La rândul său, Belarusul acuză Lituania că desfășoară operațiuni de spionaj cu drone și că ar răspândi „materiale extremiste” împotriva președintelui Aleksandr Lukashenko. Ministerul de Interne de la Minsk a transmis luni că „o dronă de origine necunoscută a fost găsită ieri pe una dintre străzile din Grodno”, prezentând imagini cu dispozitivul. Potrivit autorităților belaruse, „drona era echipată cu o cameră foto și video capabilă să colecteze informații. În plus, materiale tipărite extremiste au fost lansate din dronă”.

Guvernul lituanian respinge acuzațiile, pe fondul relațiilor extrem de tensionate dintre cele două țări, alimentate și de faptul că Lituania găzduiește o mare parte din liderii opoziției belaruse care au fugit pentru a evita represiunea.