Von der Leyen cere susținerea industriei și a partenerilor financiari pentru valorificarea întregului potențial al tehnologiilor curate dezvoltate în UE

Într-un discurs susținut în cadrul Dialogului cu Industria Tehnologiilor Curate, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut susținerea industriei și a partenerilor financiari pentru valorificarea întregului potențial al tehnologiilor curate dezvoltate în Uniunea Europeană și care servesc drept catalizatori ai tranziției către durabilitate.

Recunoscând sprijinul larg răspândit pentru inițiativele în domeniul climei, von der Leyen a subliniat necesitatea de a ne îndrepta atenția spre implementare. „Avem cadrul juridic, acum trebuie să îl umplem de viață”, a declarat aceasta, accentuând importanța înțelegerii nevoilor industriilor pentru a adapta politicile în mod eficient.

Good exchange with industry leaders on what we can do so the future of clean tech is ‘made in Europe’.

The EU provides predictability, investments and broad, stable markets.

And they provide innovations for the clean power systems of tomorrow ↓ https://t.co/HbcTMXNK33

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 22, 2024