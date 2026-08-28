Von der Leyen, discurs la Paris: ”Să facem din Europa un continent care produce, investește și protejează”

Președinta Comisiei Europene a susținut joi, 27 august, un discurs la Paris, la conferința anuală „La Rencontre des Entrepreneurs de France 2026” (La REF), organizată de MEDEF și găzduită la Roland-Garros. A fost un discurs dedicat în principal competitivității, industriei și autonomiei economice a Europei, construit în jurul a șase provocări cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană în materie de competitivitate.

Șefa Executivului European semnalează că vechiul sistem de operare european este depășit, fiind necesară o reașezare a capacității industriale în centrul politicilor europene pentru a crea condițiile optime pentru investiții și creștere.

„Multă vreme, modelul economic european s-a bazat pe câteva premise evidente. Energie ieftină din import. Comerț mondial deschis. Acces în creștere la piața chineză. Protecție strategică americană. Și progres tehnologic occidental. Acestea au dispărut”, a precizat Ursula von der Leyen în discursul său.

Prețurile mari la energie, fragmentarea pieței unice, reglementările complexe și concurența neechitabilă sunt provocări cu care se confruntă simultan firmele europene. Aceasta face apel la un răspuns european care să urmărească simultan investițiile pe termen scurt și consolidarea productivității și inovării pe termen lung.

Șefa Comisiei a făcut trimitere directă la raportul privind competitivitatea elaborat de Mario Draghi și a sintetizat noua direcție economică europeană prin trei obiective: producție, investiții și protejarea intereselor europene.

„Mario Draghi a deschis calea. Iar urmând direcția trasată de el, obiectivul nostru este clar: să facem din Europa un continent care produce, investește și protejează. Să readucem capacitatea industrială în centrul acțiunii noastre. Să creăm oportunitățile de care companiile au nevoie pentru a investi. Și să transformăm deschiderea într-o sursă de putere, bazată pe reciprocitate, echitate și protejarea intereselor noastre”, a mai adăugat președinta.

Von der Leyen a structurat discursul în jurul a șase provocări majore pentru competitivitatea europeană: condițiile de concurență și simplificarea reglementărilor, finanțarea economiei, finalizarea pieței unice, energia, inteligența artificială și comerțul.