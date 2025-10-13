COMISIA EUROPEANA
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis luni, la Tirana, Forumul de Investiții UE–Balcanii de Vest, anunțând noi proiecte și direcții strategice de investiții în trei domenii cheie: inteligență artificială, energie curată și lanțuri industriale de aprovizionare.
Von der Leyen a subliniat că Balcanii de Vest sunt „ferm pe drumul către Uniunea Europeană”, iar procesul de integrare economică este deja vizibil în viața de zi cu zi a oamenilor și companiilor din regiune.
„Uniunea Europeană a deschis sectoare întregi ale economiei sale pentru afacerile din Balcanii de Vest. Scopul nostru este ca PIB-ul regional să se dubleze în următorul deceniu. Mesajul meu pentru investitori este simplu: nu ratați această oportunitate. Timpul de a investi în Balcanii de Vest este acum”, a declarat ea.
Potrivit președintei Comisiei, în cadrul forumului sunt semnate zece contracte de afaceri majore, iar alte 24 de investiții potențiale vor fi discutate marți, cu o valoare totală estimată la peste 4 miliarde de euro. „Dacă alegeți Balcanii de Vest, alegeți Europa”, a spus von der Leyen.
Președinta Comisiei a anunțat că Uniunea Europeană va deschide „fabricile de inteligență artificială” (AI Factories) pentru țările din Balcanii de Vest.
„Vom începe cu două centre în Macedonia de Nord și Serbia, iar întreaga regiune va fi conectată printr-o infrastructură digitală de mare viteză. Asta înseamnă că firmele de aici vor putea accesa capacitatea de calcul a Europei chiar din regiune. Vreau ca viitorul inteligenței artificiale să fie creat în Europa — și vreau ca Balcanii de Vest să fie în centrul acestui proces”, a spus Ursula von der Leyen.
Ea a amintit că Europa a trecut, în doar un deceniu, de la un singur supercomputer în topul mondial la patru, datorită efortului comun al statelor membre. „Folosim aceste supercomputere pentru a dezvolta soluții IA europene și pentru a permite start-up-urilor să-și antreneze modelele aici, acasă”, a explicat președinta CE.
Von der Leyen a afirmat că investițiile în energie verde sunt esențiale atât pentru planetă, cât și pentru competitivitatea economică a Europei.
„Toată lumea își amintește șocul facturilor la energie din timpul crizei declanșate de invazia Rusiei în Ucraina. Știm ce face prețurile să crească — dependența de combustibilii fosili importați. Și știm ce le scade: trebuie să producem mai multă energie curată aici, acasă”, a spus ea.
Șefa CE a precizat că, prin proiectele semnate luni, țările din Balcanii de Vest vor deveni centre de producție, stocare și distribuție a energiei curate pentru întreaga Europă.
„Voi construiți o nouă coloană vertebrală energetică — nu doar pentru Balcanii de Vest, ci pentru întreaga Europă”, a subliniat von der Leyen.
Cea de-a treia direcție vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare industriale europene.
„Ultimii ani ne-au arătat că nicio industrie nu trebuie să depindă de un singur furnizor. Este vital să construim lanțuri de aprovizionare mai reziliente — și, ori de câte ori este posibil, acest proces trebuie să înceapă aici, în Europa”, a explicat președinta Comisiei.
Printre proiectele discutate se numără producția de baterii pentru industria auto, ingrediente farmaceutice active, reciclarea textilelor și furaje pentru industria agroalimentară.
„Aceste investiții creează locuri de muncă și valoare adăugată în regiune, dar fac și restul Europei mai competitiv și mai sigur. Sub Planul de Creștere pentru Balcanii de Vest, construim o „Autostradă a Pieței Unice”, care va lega industriile locale de lanțurile europene”, a explicat von der Leyen.
În final, președinta CE a subliniat că integrarea economică trebuie să pregătească terenul pentru integrarea politică deplină:
„La fiecare pas pe care Balcanii de Vest îl fac către Uniunea noastră, apar noi oportunități. Viitorul vostru este în Uniunea Europeană. Și este responsabilitatea noastră comună să facem acest viitor realitate.”
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Raffaele Fitto îi asigură pe reprezentanții regiunilor și orașelor că „joacă în aceeași echipă”: Împreună, trebuie să modelăm viitorul – pornind de la prezent
Politica de coeziune aduce Europa mai aproape de regiuni și de cetățenii săi, a subliniat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto, cu ocazia celei de-a 23-a ediții a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.
„Motto-ul ediției din acest an este <<Să modelăm viitorul, împreună>>. Cuvântul cheie este <<împreună>>. Când am vizitat pentru prima dată Comitetul Regiunilor, imediat după numirea mea în funcția de vicepreședinte executiv pentru coeziune și reforme, președintele Tutto mi-a dăruit un tricou de fotbal al echipei Coeziune, pe care era scris numele meu. Continuăm să jucăm în aceeași echipă – iar miile de oameni, reprezentanți ai orașelor și regiunilor europene, prezenți în această săptămână și în fiecare zi în cadrul activității noastre comune, discuțiile pe care le vom purta și premiile pe care le vom acorda sunt dovada acestui lucru. Așadar, împreună, trebuie să modelăm viitorul – pornind de la prezent”, a îndemnat Fitto.
🇪🇺 Abbiamo dato il via a #Bruxelles alla Settimana delle Regioni e delle Città.
🌍 Migliaia di rappresentanti dei territori europei si incontrano in questi giorni per discutere delle sfide comuni e di come utilizzare al meglio le risorse a disposizione.
🇬🇧 We kicked off the… pic.twitter.com/zcvFE1UNHf
— Raffaele Fitto (@RaffaeleFitto) October 13, 2025
Acesta a prezentat trei teme pe care le consideră importante: „Coeziune și creștere pentru viitor”, „Dreptul de a rămâne: valorificarea potențialului fiecărei regiuni” și „Orașele care construiesc viitorul”.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a amintit de eforturile depuse pentru a moderniza politica de coeziune, în cadrul procesului de revizuire la jumătatea etapei de implementarea a cadrului financiar multianual 2021-2027.
El a evidențiat că regiunile pot investi acum fonduri de coeziune în 5 priorități cheie: competitivitate, apărare, gestionarea apelor, tranziție energetică și locuințe.
„Realizările regiunilor Europei reprezintă un punct de plecare pentru viitor, ajutându-ne să pregătim terenul pentru a consolida viitorul Europei”, a subliniat Raffaele Fitto.
Referindu-se la cea de-a doua temă, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a arătat că va fi abordată chestiunea sinergiei între diferite politici pentru a identifica factorii care îi determină pe oameni să aleagă să rămână sau să plece.
„Oportunități de angajare, acces la servicii medicale, îngrijire a copiilor, educație, mobilitate durabilă, locuințe la prețuri accesibile. Trebuie să lucrăm la toate aceste aspecte, cu o abordare integrată, pentru a valorifica cu adevărat potențialul fiecărei regiuni și a garanta dreptul de a rămâne”, a continuat Fitto.
Oficialul Comisiei Europene a mai pus accentul pe importanța politicii urbane, pe care a descris-o drept „esențială pentru creșterea și competitivitatea Europei”.
Orașele se află în prima linie în ceea ce privește răspunsul la nevoile cetățenilor și sunt locurile cele mai capabile să creeze oportunități de dezvoltare personală și profesională. Orașe foarte diferite se confruntă cu provocări foarte similare: mobilitate durabilă, acces la servicii publice și locuințe la prețuri accesibile”, a conchis Raffaele Fitto.
Comisarul european Olivér Várhelyi i-a transmis Ursulei von der Leyen că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale Ungariei de a recruta spioni la Bruxelles
Comisarul european pentru sănătate Olivér Várhelyi i-a declarat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale guvernului premierului ungar Viktor Orbán de a recruta spioni la Bruxelles, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei, relatează Politico Europe.
Várhelyi s-a întâlnit cu von der Leyen duminică, a declarat purtătorul de cuvânt, la câteva zile după ce mai multe publicații au relatat că un oficial al serviciilor secrete ungare, deghizat în diplomat, ar fi încercat să recruteze angajați ai UE ca spioni în perioada în care Várhelyi era trimisul Ungariei la Bruxelles.
Joia trecută, Comisia Europeană a anunțat că va înființa un grup de lucru pentru a investiga aceste acuzații.
În comentarii pentru Brussels Playbook, președinta Renew Europe, Valerie Hayer, a declarat că von der Leyen are „atât responsabilitatea, cât și puterea de a acționa” în legătură cu relatările despre Várhelyi, care este acum comisar european pentru sănătate.
„Încă de la început, Renew Europe a avertizat împotriva nominalizării domnului Várhelyi și a legăturilor sale strânse cu guvernul lui Viktor Orbán. Istoricul său a demonstrat în mod constant loialitate față de interesele pro-Orbán, nu față de interesele europene”, a declarat Hayer.
„Ultimele descoperiri nu fac decât să adâncească îngrijorările… Aceste acuzații sunt extrem de grave și trebuie investigate în întregime”, a adăugat Hayer.
Cristiano Sebastiani, președintele sindicatului Renouveau & Démocratie din cadrul Comisiei, a declarat că, deși Várhelyi ar trebui să fie prezumat nevinovat, conducerea instituției are responsabilitatea de a investiga acuzațiile „în mod corespunzător și rapid” pentru a elimina orice suspiciune „cât mai curând posibil”, având în vedere riscul de afectare a reputației. „Nu putem avea acest tip de suspiciuni”, a spus Sebastiani.
Cabinetul lui Várhelyi nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.
Cu câteva săptămâni înainte de COP30, comisarul european pentru climă critică Beijingul că nu face suficient pentru combaterea schimbărilor climatice
Comisarul european pentru climă, zero emisii nete și creștere curată provoacă o dispută cu China cu câteva săptămâni înaintea summitului crucial al Națiunilor Unite privind încălzirea globală, deja subminat de retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris din 2015.
Unii diplomați și observatori s-au întrebat ce a sperat să obțină Wopke Hoekstra când a atacat Beijingul luna trecută pentru ceea ce a descris ca fiind un plan climatic „clar dezamăgitor” – mai ales după ce UE nu a reușit să prezinte propria strategie.
Această mișcare a stârnit temeri privind o ruptură între China și Europa în perspectiva summitului climatic COP30 al Națiunilor Unite, unde cele două blocuri vor fi forțe dominante după ce președintele american Donald Trump a declarat în ianuarie că Washingtonul nu va mai participa la proces și va ieși oficial din Acordul de la Paris.
Dar olandezul nu s-a lăsat intimidat. Promisiunea Chinei de a-și reduce poluarea climatică cu 7-10% până în 2035 merita o discuție sinceră, a declarat el într-un interviu acordat POLITICO. „Deși activez în domeniul diplomației, nu are rost să sugerez că acest lucru este aproape suficient.”
Fiecare țară trebuie să-și asume responsabilitatea pentru poluarea care afectează planeta, a spus el, adăugând că va continua să caute dialogul cu China.
„Vom continua să colaborăm cu ei, dar, în opinia mea, aceasta este o ocazie ratată de a face ceea ce este necesar și ceea ce se cuvine unui actor responsabil de această importanță și de această dimensiune.”
UE, afectată de propriile dezacorduri interne, nu a prezentat încă un obiectiv formal, așa cum este obligată să facă în conformitate cu Acordul de la Paris.
În schimb, a publicat o „declarație de intenție”, indicând că va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 66,3% până la 72,5% sub nivelurile din 1990 până în 2035.
Criticile lui Hoekstra au stârnit o reacție extraordinară din partea ministerului de externe al Chinei, care s-a plâns agenției Reuters de „standardele duble și orbirea selectivă” ale UE și a avertizat că „o astfel de retorică perturbă solidaritatea globală în abordarea schimbărilor climatice și subminează atmosfera de cooperare”.
Luni, Hoekstra, comisarul european responsabil pentru climă, se va așeza pentru prima dată față în față cu negociatorii chinezi de la izbucnirea disputei. Discuțiile din Brazilia reprezintă ultima reuniune pregătitoare înainte de începerea COP30 în orașul amazonian Belém, în noiembrie.
În timp ce Casa Albă caută toate mijloacele posibile pentru a promova combustibilii fosili și a minimiza investițiile globale în creștere în energia curată, o mare parte din restul lumii se uită spre China și UE pentru a interveni și a transmite un mesaj alternativ și unitar cu privire la renunțarea la cărbune, petrol și gaze.
Abordarea lui Hoekstra beneficiază de un anumit sprijin în capitalele europene, unde invocarea expansiunii continue a Chinei în domeniul cărbunelui este o scuză frecventă pentru a face mai puțin la nivel național. Oficialii francezi, de exemplu, au insistat asupra necesității ca această țară să-și intensifice eforturile în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.
Obiectivul climatic al Chinei pentru 2035 a fost „absolut dezamăgitor… pot face mult mai mult”, a declarat un oficial al guvernului francez, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta chestiuni diplomatice sensibile.
Aceștia s-au angajat să continue „să preseze China să-și asume pe deplin rolul de lider în domeniul climei, pe care ar trebui să și-l asume în mod logic” înainte de COP30, deoarece este cel mai mare emitent de gaze cu efect de seră din lume, unul dintre cei mai mari emitenți din istorie și dispune de „mijloacele economice și financiare” necesare pentru a avea o „politică reală de lider în domeniul climei”.
Alții s-au întrebat dacă strategia lui Hoekstra este cea potrivită, mai ales după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a trecut prin situația jenantă de a se prezenta la summitul ONU de la New York fără un plan oficial din partea UE.
Disensiunile dintre cele două puteri în materie de politică climatică survin într-un moment în care tensiunile comerciale ar putea fi exacerbate, în contextul în care UE intenționează să-și intensifice măsurile de apărare comercială împotriva Chinei.
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
