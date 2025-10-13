Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis luni, la Tirana, Forumul de Investiții UE–Balcanii de Vest, anunțând noi proiecte și direcții strategice de investiții în trei domenii cheie: inteligență artificială, energie curată și lanțuri industriale de aprovizionare.

Von der Leyen a subliniat că Balcanii de Vest sunt „ferm pe drumul către Uniunea Europeană”, iar procesul de integrare economică este deja vizibil în viața de zi cu zi a oamenilor și companiilor din regiune.

„Uniunea Europeană a deschis sectoare întregi ale economiei sale pentru afacerile din Balcanii de Vest. Scopul nostru este ca PIB-ul regional să se dubleze în următorul deceniu. Mesajul meu pentru investitori este simplu: nu ratați această oportunitate. Timpul de a investi în Balcanii de Vest este acum”, a declarat ea.

Potrivit președintei Comisiei, în cadrul forumului sunt semnate zece contracte de afaceri majore, iar alte 24 de investiții potențiale vor fi discutate marți, cu o valoare totală estimată la peste 4 miliarde de euro. „Dacă alegeți Balcanii de Vest, alegeți Europa”, a spus von der Leyen.

Președinta Comisiei a anunțat că Uniunea Europeană va deschide „fabricile de inteligență artificială” (AI Factories) pentru țările din Balcanii de Vest.

„Vom începe cu două centre în Macedonia de Nord și Serbia, iar întreaga regiune va fi conectată printr-o infrastructură digitală de mare viteză. Asta înseamnă că firmele de aici vor putea accesa capacitatea de calcul a Europei chiar din regiune. Vreau ca viitorul inteligenței artificiale să fie creat în Europa — și vreau ca Balcanii de Vest să fie în centrul acestui proces”, a spus Ursula von der Leyen.

Ea a amintit că Europa a trecut, în doar un deceniu, de la un singur supercomputer în topul mondial la patru, datorită efortului comun al statelor membre. „Folosim aceste supercomputere pentru a dezvolta soluții IA europene și pentru a permite start-up-urilor să-și antreneze modelele aici, acasă”, a explicat președinta CE.

Von der Leyen a afirmat că investițiile în energie verde sunt esențiale atât pentru planetă, cât și pentru competitivitatea economică a Europei.

„Toată lumea își amintește șocul facturilor la energie din timpul crizei declanșate de invazia Rusiei în Ucraina. Știm ce face prețurile să crească — dependența de combustibilii fosili importați. Și știm ce le scade: trebuie să producem mai multă energie curată aici, acasă”, a spus ea.

Șefa CE a precizat că, prin proiectele semnate luni, țările din Balcanii de Vest vor deveni centre de producție, stocare și distribuție a energiei curate pentru întreaga Europă.

„Voi construiți o nouă coloană vertebrală energetică — nu doar pentru Balcanii de Vest, ci pentru întreaga Europă”, a subliniat von der Leyen.

Cea de-a treia direcție vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare industriale europene.

„Ultimii ani ne-au arătat că nicio industrie nu trebuie să depindă de un singur furnizor. Este vital să construim lanțuri de aprovizionare mai reziliente — și, ori de câte ori este posibil, acest proces trebuie să înceapă aici, în Europa”, a explicat președinta Comisiei.

Printre proiectele discutate se numără producția de baterii pentru industria auto, ingrediente farmaceutice active, reciclarea textilelor și furaje pentru industria agroalimentară.

„Aceste investiții creează locuri de muncă și valoare adăugată în regiune, dar fac și restul Europei mai competitiv și mai sigur. Sub Planul de Creștere pentru Balcanii de Vest, construim o „Autostradă a Pieței Unice”, care va lega industriile locale de lanțurile europene”, a explicat von der Leyen.

În final, președinta CE a subliniat că integrarea economică trebuie să pregătească terenul pentru integrarea politică deplină:

„La fiecare pas pe care Balcanii de Vest îl fac către Uniunea noastră, apar noi oportunități. Viitorul vostru este în Uniunea Europeană. Și este responsabilitatea noastră comună să facem acest viitor realitate.”