Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, miercuri, în cadrul Summit-ului pentru Competitivitate de la Copenhaga, necesitatea ca Uniunea Europeană să treacă „de la cuvinte la fapte” pentru a-și consolida competitivitatea și a-și reduce vulnerabilitățile economice.

„Europa are forță, Europa are un potențial uriaș, dar trebuie să îl eliberăm. Trebuie să trecem de la reacție la acțiune și, la fel de important, de la cuvinte la fapte”, a declarat von der Leyen.

Șefa Comisiei a reamintit că mandatul actual al instituției a început în urmă cu nouă luni și că prioritățile au fost fundamentate pe rapoartele pregătite de Mario Draghi și Enrico Letta.

„Diagnosticul este clar, iar urgența din spatele lui este recunoscută de toți. Acum trebuie să punem lucrurile în mișcare”, a spus ea.

Printre direcțiile evidențiate se numără competitivitatea și decarbonizarea, prin Pactul pentru o Industrie Curată, simplificarea procedurilor și accelerarea autorizațiilor. Von der Leyen a anunțat, de asemenea, înființarea unui fond pentru startup-uri și scale-up-uri, precum și propunerea creării unui fond european pentru competitivitate de 400 miliarde de euro în viitorul buget multianual (2028-2034).

Pe partea de inovare, Comisia propune dublarea bugetului programului Orizont Europa. „Avem talent în Europa, dar trebuie să fim mai buni în a transforma ideile în produse pe piață”, a subliniat președinta CE.

Șefa Executivului european a atras atenția asupra a două vulnerabilități majore, respectiv costurile ridicate ale energiei și fragmentarea pieței financiare europene.

„Este crucial să reducem dependența de volatilitatea pieței globale și să investim mai mult în surse interne, de la nuclear la regenerabile”, a declarat ea, menționând și Planul de Acțiune pentru o energie la prețuri accesibile, care prevede investiții în rețele și interconectori. În privința pieței de capital, a reamintit lansarea Uniunii economiilor și investițiilor, menită să mobilizeze mai mult capital european în interiorul UE.

Un alt punct major al discursului a vizat apărarea: „Trebuie să avem o creștere masivă a investițiilor în apărare. Am deblocat până la 800 de miliarde de euro până în 2030”, a spus von der Leyen, amintind de programele SAFE și de viitorul „omnibus” legislativ pentru simplificarea producției în industria de apărare.

Șefa Comisiei a pledat și pentru reducerea birocrației: „Avem acum șase pachete omnibus pe drum, care ar reduce povara administrativă cu 8 miliarde de euro. Dar nimic nu se schimbă până când colegiuitorii nu ajung la un acord. Este timpul ca Parlamentul European să facă parte din aceste discuții și să finalizeze procesul.”

În privința tehnologiilor emergente, lidera Comisiei a punctat rolul strategic al inteligenței artificiale: „Avem date, avem companii puternice în soluții de automatizare industrială. Trebuie să transformăm acest potențial în produse reale”, a arătat ea.

„Europa are resurse, are instrumente. Tot ce trebuie să facem este să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș”, a conchis Ursula von der Leyen.