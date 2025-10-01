COMISIA EUROPEANA
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, miercuri, în cadrul Summit-ului pentru Competitivitate de la Copenhaga, necesitatea ca Uniunea Europeană să treacă „de la cuvinte la fapte” pentru a-și consolida competitivitatea și a-și reduce vulnerabilitățile economice.
„Europa are forță, Europa are un potențial uriaș, dar trebuie să îl eliberăm. Trebuie să trecem de la reacție la acțiune și, la fel de important, de la cuvinte la fapte”, a declarat von der Leyen.
Șefa Comisiei a reamintit că mandatul actual al instituției a început în urmă cu nouă luni și că prioritățile au fost fundamentate pe rapoartele pregătite de Mario Draghi și Enrico Letta.
„Diagnosticul este clar, iar urgența din spatele lui este recunoscută de toți. Acum trebuie să punem lucrurile în mișcare”, a spus ea.
Printre direcțiile evidențiate se numără competitivitatea și decarbonizarea, prin Pactul pentru o Industrie Curată, simplificarea procedurilor și accelerarea autorizațiilor. Von der Leyen a anunțat, de asemenea, înființarea unui fond pentru startup-uri și scale-up-uri, precum și propunerea creării unui fond european pentru competitivitate de 400 miliarde de euro în viitorul buget multianual (2028-2034).
Pe partea de inovare, Comisia propune dublarea bugetului programului Orizont Europa. „Avem talent în Europa, dar trebuie să fim mai buni în a transforma ideile în produse pe piață”, a subliniat președinta CE.
Șefa Executivului european a atras atenția asupra a două vulnerabilități majore, respectiv costurile ridicate ale energiei și fragmentarea pieței financiare europene.
„Este crucial să reducem dependența de volatilitatea pieței globale și să investim mai mult în surse interne, de la nuclear la regenerabile”, a declarat ea, menționând și Planul de Acțiune pentru o energie la prețuri accesibile, care prevede investiții în rețele și interconectori. În privința pieței de capital, a reamintit lansarea Uniunii economiilor și investițiilor, menită să mobilizeze mai mult capital european în interiorul UE.
Un alt punct major al discursului a vizat apărarea: „Trebuie să avem o creștere masivă a investițiilor în apărare. Am deblocat până la 800 de miliarde de euro până în 2030”, a spus von der Leyen, amintind de programele SAFE și de viitorul „omnibus” legislativ pentru simplificarea producției în industria de apărare.
Șefa Comisiei a pledat și pentru reducerea birocrației: „Avem acum șase pachete omnibus pe drum, care ar reduce povara administrativă cu 8 miliarde de euro. Dar nimic nu se schimbă până când colegiuitorii nu ajung la un acord. Este timpul ca Parlamentul European să facă parte din aceste discuții și să finalizeze procesul.”
În privința tehnologiilor emergente, lidera Comisiei a punctat rolul strategic al inteligenței artificiale: „Avem date, avem companii puternice în soluții de automatizare industrială. Trebuie să transformăm acest potențial în produse reale”, a arătat ea.
„Europa are resurse, are instrumente. Tot ce trebuie să facem este să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș”, a conchis Ursula von der Leyen.
Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7
Comisia Europeană a deblocat a deblocat o nouă tranșă de 4 miliarde de euro din împrumutul excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), consolidând și mai mult rolul UE ca cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cu un sprijin total de aproape 178 de miliarde de euro.
În total, asistența macrofinanciară se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa de împrumuturi pentru accelerarea veniturilor extraordinare (ERA) condusă de G7, care are ca obiectiv colectiv acordarea unui sprijin financiar de aproximativ 45 de miliarde de euro Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, odată cu această plată, sprijinul total acordat Ucrainei de Comisie în cadrul acestei AMF ajunge la 14 miliarde de euro de la începutul anului 2025.
Această plată semnificativă reafirmă angajamentul UE de a sprijini Ucraina și vine în urma anunțului recent al președintei Ursula von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii, cu privire la o plată anticipată de 6 miliarde de euro din contribuția UE la inițiativa de împrumuturi ERA.
Acest anunț este în conformitate cu apelul lansat de liderii europeni în cadrul Consiliului European special din martie de a acorda finanțare anticipată Ucrainei.
Procesul este în curs de desfășurare, această plată de 4 miliarde de euro cuprinzând o plată anticipată inițială de 3 miliarde de euro, în plus față de suma de 1 miliard de euro deja programată pentru această perioadă.
Acest sprijin va ajuta Ucraina să își satisfacă nevoile crescânde de finanțare, inclusiv în sectorul apărării. Mai precis, 2 miliarde de euro din plata de astăzi vor fi alocate pentru drone, în conformitate cu un acord reciproc între UE și Ucraina.
Împrumuturile ERA acordate de partenerii G7, precum și împrumutul AMF al UE sunt rambursate din veniturile obținute din activele rusești înghețate în UE.
Grupurile Renew Europe și S&D din Parlamentul European nu vor sprijini cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen
Aliații Ursulei von der Leyen din Parlamentul European au declarat că o vor susține în cele două voturi de neîncredere împotriva conducerii sale la Comisia Europeană, programate pentru săptămâna viitoare.
Grupul liberal Renew Europe și grupul de centru-stânga al Socialiștilor și Democraților (S&D) au confirmat luni seara că nu vor susține moțiunile și nici nu le vor folosi pentru a exercita presiuni asupra Ursulei von der Leyen în vederea obținerii de concesii politice.
Moțiunile au fost depuse de grupurile extremiste din hemiciclu, grupul Stângii și grupul Patrioții pentru Europa.
Sprijinul acordat de centristi permite o amânare temporară a tragerii la răspundere a președintei Comisiei Europene, al cărei al doilea mandat a fost marcat de provocări la adresa conducerii sale, după o serie de măsuri controversate și scandaluri. Von der Leyen a supraviețuit unui vot de neîncredere în iulie – prima dată din 2014 când un președinte al Comisiei s-a confruntat cu o astfel de moțiune.
„Nu are sens o moțiune de cenzură”, a declarat pentru POLITICO un purtător de cuvânt al liderei S&D, Iratxe García, adăugând că astfel de moțiuni sunt „instrumente puternice” și că socialiștii nu vor recurge la acțiuni de „banalizare” a lor.
Deputații Renew „nu vor susține moțiunile”, a declarat un purtător de cuvânt după o reuniune a grupului luni, avertizând totodată că liberalii nu au adoptat încă o poziție finală.
Susținerea grupurilor indică o atitudine vizibil mai favorabilă față de președinta Comisiei decât cea manifestată în timpul ultimului vot, când ambele grupuri au menținut presiunea până în ultimul moment, în speranța de a obține concesii.
Renew, S&D și Partidul Popular European de centru-dreapta din care face parte și von der Leyen se află în prezent „în mijlocul negocierilor cheie privind programul de lucru al Comisiei” pentru 2026, a declarat purtătorul de cuvânt al lui García.
Deși nu există coaliții formale în Parlamentul European, cele trei grupuri – care dețin majoritatea comisarilor – colaborează în mod tradițional în mod informal pentru a adopta legislația.
Cu toate acestea, sub suprafață, frustrarea față de von der Leyen persistă. „Nu excludem” retragerea sprijinului în viitoarele voturi, a avertizat purtătorul de cuvânt al lui García, „dacă vom considera că este necesar”.
La reuniunea Renew de luni, unii deputați liberali au susținut că grupul ar trebui să rămână deschis la ideea de a susține o moțiune de cenzură pe termen lung, în cazul în care președintele Comisiei nu va răspunde cererilor lor, potrivit a doi asistenți prezenți.
În ciuda amenințărilor din partea S&D și Renew, parlamentarii recunosc că demiterea lui von der Leyen ar arunca UE într-o criză fără precedent, fără nicio garanție că succesorul ei ar fi mai util cauzei lor.
Comisia Europeană anunță o strategie privind educația financiară și un plan pentru conturile de economii și investiții, sprijinind astfel prosperitatea în Europa
Comisia Europeană a anunțat astăzi două inițiative majore pentru promovarea Uniunii economiilor și investițiilor și pentru a oferi beneficii tangibile tuturor cetățenilor UE.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, pachetul cuprinzător se concentrează pe îmbunătățirea educației financiare pentru toți și în toate etapele vieții și introduce un model pentru conturile de economii și investiții (SIA) – un instrument menit să facă investițiile mai simple și mai accesibile pentru toată lumea.
Strategia privind educația financiară are ca scop să ajute cetățenii să ia decizii financiare în cunoștință de cauză, îmbunătățindu-le în ultimă instanță bunăstarea, securitatea financiară și independența.
„Educația financiară este esențială pentru bunăstare și independență. Prin strategia noastră privind educația financiară, vom colabora îndeaproape cu statele membre pentru a înzestra toate persoanele cu competențele financiare necesare pentru a avea un buget mai bun, pentru a economisi mai mult și pentru a investi pentru viitorul lor. Cunoașterea în sine nu este suficientă. Pentru a se pregăti pentru marile lor obiective în viață, cetățenii au nevoie, de asemenea, de oportunități pentru a-și valorifica economiile. Acesta este motivul pentru care creăm un plan european pentru conturile de economii și de investiții, conceput pentru a face opțiunile de investiții mai accesibile. Prin intermediul evaluărilor impactului asupra dezvoltării durabile, europenii ar putea obține un randament mai bun al economiilor lor, sprijinind în același timp finanțarea întreprinderilor din UE, creșterea economică și crearea de locuri de muncă”, a declarat Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare și Uniunea economiilor și a investițiilor.
Comisia Europeană subliniază că, printr-o combinație adecvată de cunoștințe și competențe financiare, cetățenii pot gestiona mai bine bugetul, pot evita escrocheriile și fraudele, pot economisi mai eficient și se pot simți mai bine pregătiți să investească în viitorul lor.
Nivelul de educație financiară rămâne scăzut în UE – mai puțin de o cincime dintre cetățenii UE au un nivel ridicat de educație financiară (Eurobarometru 2023), existând diferențe semnificative între statele membre.
Strategia include, prin urmare, măsuri menite să sporească gradul de conștientizare financiară a tuturor cetățenilor și să sprijine eforturile statelor membre de a îmbunătăți educația financiară.
Strategia Comisiei privind educația financiară se bazează pe patru piloni care se completează reciproc:
- Coordonare și bune practici: Comisia va reuni părțile interesate pentru a facilita învățarea reciprocă din inițiativele naționale și internaționale de succes în domeniul educației financiare și pentru a încuraja adoptarea de bune practici de către statele membre, inclusiv acțiuni care vizează nevoile unor grupuri specifice.
- Comunicare și sensibilizare: Comisia va lansa o campanie de educație financiară la nivelul UE, care să completeze și să amplifice eforturile naționale de sensibilizare a cetățenilor în materie financiară.
- Finanțarea inițiativelor de educație financiară, inclusiv a cercetării: Comisia va încuraja statele membre să utilizeze instrumentele de finanțare existente ale UE pentru a sprijini inițiativele și cercetarea în domeniul educației financiare.
- Monitorizarea progreselor și evaluarea impactului: Comisia va realiza sondaje Eurobarometru periodice și va încuraja statele membre să elaboreze instrumente de evaluare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește nivelul de educație financiară.
O componentă esențială pentru asigurarea independenței financiare este posibilitatea cetățenilor de a-și gestiona mai bine economiile și de a-și constitui un patrimoniu în timp, inclusiv prin investiții pe piețele de capital.
Cetățenii UE au una dintre cele mai ridicate rate de economisire din lume, însă adesea nu profită la maximum de economiile lor.
Strategia privind educația financiară va sensibiliza cetățenii cu privire la modul în care își pot planifica și utiliza mai bine economiile și la modul în care pot înțelege riscurile și oportunitățile investiționale.
Pe lângă cunoștințe, cetățenii au nevoie și de oportunități de investiții simple și accesibile. Pentru a răspunde acestei nevoi, pachetul de astăzi include și un plan pentru conturile de economii și investiții (SIA), sub forma unei recomandări a Comisiei către statele membre.
Conturile SIA sunt conturi furnizate de prestatori de servicii financiare autorizați, chiar și online, care permit investitorilor de retail să investească în instrumente ale piețelor de capital. Aceste conturi beneficiază adesea de stimulente fiscale și proceduri fiscale simplificate, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru cetățeni.
Conturile SIA vor promova o cultură a investițiilor mai puternică în rândul cetățenilor UE și vor transforma modul în care aceștia interacționează cu piețele de capital.
Conturile SIA pot permite cetățenilor să obțină randamente mai mari din economiile lor, în comparație cu păstrarea acestora în depozite bancare, menținând în același timp controlul deplin asupra produselor financiare sau sectoarelor economice în care aleg să investească. Deși investițiile implică riscuri, acestea pot fi gestionate prin diversificare și o abordare de investiții pe termen lung.
Prin transferul unei părți din economiile lor către investiții mai productive, cetățenii pot facilita, de asemenea, finanțarea întreprinderilor, stimulând creșterea economică și crearea de locuri de muncă în întreaga Europă, în conformitate cu obiectivele Uniunii economiilor și investițiilor. Investițiile în economia europeană le permit să contribuie la agenda de competitivitate a UE și să beneficieze de pe urma acesteia.
În unele țări ale UE, SIA au fost deja puse în aplicare, deși caracteristicile specifice ale acestor inițiative pot varia în mod semnificativ.
Astăzi, Comisia recomandă statelor membre să introducă SIA acolo unde acestea nu există încă și să îmbunătățească cadrele existente prin integrarea celor mai bune practici din Europa și din întreaga lume.
Pe baza acestor experiențe de succes, Comisia consideră că SIA ar trebui să includă mai multe caracteristici cheie, în special:
- O gamă largă de furnizori: O gamă largă de furnizori autorizați de servicii financiare (cum ar fi bănci, firme de investiții, neobrokerii), inclusiv cei transfrontalieri, ar trebui să poată oferi SIA, stimulând concurența și inovarea.
- Simplificare: Furnizorii ar trebui să ofere investitorilor de retail o experiență simplă, fiabilă și ușor accesibilă, atât online, cât și offline, care să faciliteze cumpărarea și vânzarea de active în cadrul unui SIA.
- Flexibilitate: Investitorii de retail ar trebui să aibă posibilitatea de a deschide mai multe conturi, inclusiv la diferiți furnizori, și nu ar trebui să se confrunte cu comisioane excesive sau proceduri greoaie atunci când își transferă portofoliile.
- Oportunități de investiții diverse: SIA-urile ar trebui să ofere investiții în diverse produse, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și fonduri de investiții, permițând cetățenilor să își diversifice portofoliile între clase de active, emitenți, zone geografice de producție și profiluri de risc, excluzând în același timp produsele extrem de riscante sau complexe. Furnizorii de SIA sunt încurajați să ofere cetățenilor opțiuni de investiții care să le permită să își canalizeze investițiile către economia UE pentru a contribui la prioritățile strategice ale UE.
- Stimulentele fiscale: acestea sunt esențiale pentru încurajarea SIA și pentru obținerea unei participări mai largi a investitorilor de retail. Stimulentele fiscale ar trebui să fie bine orientate și ușor de înțeles și de aplicat pentru investitorii de retail, furnizorii de SIA și administrațiile fiscale.
- Proces de impozitare simplificat: procedurile fiscale simplificate, inclusiv bazarea pe furnizorii de SIA pentru declarațiile fiscale, pot aduce beneficii considerabile investitorilor de retail.
Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a pune în aplicare Strategia privind educația financiară și pentru a monitoriza adoptarea Recomandării sale privind un cont de economii și de investiții, astfel încât cetățenii Europei să aibă încredere în gestionarea banilor și a economiilor lor, să aibă un acces mai bun la oportunități de investiții și să prospere din punct de vedere financiar.
