Von der Leyen: Locul Macedoniei de Nord este în UE, dar trebuie să facă un pas esențial pentru deschiderea primului grup de capitole de negociere

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat la Skopje, alături de premierul Hristijan Mickoski, sprijinul pentru aderarea Macedoniei de Nord la Uniunea Europeană, subliniind că țara trebuie să îndeplinească un pas esențial pentru deschiderea primului grup de capitole de negociere. Totodată, ea a evidențiat beneficiile integrării graduale în piața unică și a anunțat că executivul european va prezenta săptămâna viitoare revizuirile de politici menite să pregătească UE pentru extindere.

„O țară care își apără poziția. O țară care își are locul la masa europeană. Așadar, primul meu mesaj este acesta: în mod clar, locul vostru este alături de noi”, a declarat von der Leyen.

Președinta Comisiei a amintit că negocierile de aderare au început în 2022 și că Macedonia de Nord a parcurs „în mai puțin de un an” procesul de examinare a alinierii legislației sale la normele europene.

„Acum există un pas esențial pe care trebuie să îl faceți pentru a putea avansa și a deschide grupul de capitole privind elementele fundamentale. Cunosc sensibilitățile legate de acesta”, a afirmat ea.

Pasul invocat privește modificările constituționale pentru includerea explicită a cetățenilor care aparțin comunității bulgare, prevăzute în angajamentele asumate de Macedonia de Nord în 2022. Adoptarea acestora este o condiție pentru avansarea negocierilor către primul grup de capitole, care privește inclusiv statul de drept, drepturile fundamentale și funcționarea instituțiilor democratice.

În acest context, von der Leyen a insistat că perspectiva aderării nu presupune renunțarea la identitatea națională.

„Primim Macedonia de Nord cu identitatea și limba sa. Credem că limba și cultura macedoneană nu pot decât să îmbogățească Uniunea noastră. Pentru că deviza noastră este «diversitate în unitate». Și o luăm foarte în serios”, a subliniat președinta Comisiei.

O altă parte a intervenției a vizat Planul de creștere pentru Balcanii de Vest, prin care UE combină investițiile cu accesul gradual al economiilor din regiune la piața unică, în paralel cu reformele necesare aderării.

„Aducem investiții europene. Și, pe măsură ce vă pregătiți să aderați la Uniunea Europeană, deschidem părți ale pieței noastre unice pentru companiile voastre. În același timp, adoptați reformele esențiale de care companiile voastre au nevoie pentru a concura și a prospera în piața noastră unică”, a explicat von der Leyen.

Potrivit acesteia, Macedonia de Nord a primit deja 140 milioane de euro, iar noi plăți sunt așteptate în următoarele săptămâni.

Președinta Comisiei a enumerat și rezultate concrete ale apropierii de UE. Aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro, SEPA, a redus comisioanele de tranzacționare cu peste 90%, iar cooperarea europeană urmărește și diminuarea tarifelor de roaming.

În domeniul digital, proiectul VEZILKA, o antenă a unei fabrici de inteligență artificială, va oferi companiilor, întreprinderilor nou-înființate și cercetătorilor acces la capacitatea europeană de calcul pentru antrenarea modelelor de IA și dezvoltarea de produse.

„Aceasta este integrarea graduală în cea mai bună formă a sa”, a afirmat von der Leyen, precizând că această abordare se află în centrul viziunii Comisiei asupra extinderii.

Ea a subliniat însă că pregătirile trebuie făcute și în interiorul Uniunii.

„Extinderea este, desigur, un proces în ambele sensuri. Țările candidate trebuie să fie pregătite să adere. Dar și noi, Uniunea Europeană, trebuie să fim pregătiți să le primim”, a declarat președinta Comisiei.

Revizuirile de politici premergătoare extinderii vor examina instituțiile, politicile și bugetul UE, pentru a identifica adaptările necesare primirii unor noi membri. Ele vor aborda și modalitățile de protejare a valorilor democratice și a statului de drept.

În intervenție, von der Leyen a evidențiat și cooperarea în materie de securitate. Macedonia de Nord a fost prima țară din regiune cu care UE a încheiat un parteneriat de securitate și apărare, iar Instrumentul European pentru Pace contribuie la modernizarea forțelor sale armate. Ea a mulțumit autorităților de la Skopje pentru sprijinul acordat Ucrainei și participarea la Coaliția de Voință.