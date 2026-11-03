Von der Leyen prezintă trei priorități pentru dezvoltarea companiilor inovatoare în UE: Valorificarea pieței unice, dezvoltarea industriilor asociate tranziției ecologice și utilizarea IA în economie

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat marți, la summitul WinWin de la Bruxelles, trei direcții pentru transformarea Europei într-un mediu mai favorabil înființării și extinderii companiilor inovatoare, respectiv valorificarea pieței unice, dezvoltarea industriilor asociate tranziției curate și utilizarea inteligenței artificiale în economie. Ea a pledat pentru simplificarea regulilor, acces mai bun la capital și menținerea angajamentelor climatice, potrivit discursului publicat de Comisia Europeană.

„Nu trebuie doar să rămânem locul marilor descoperiri științifice. Trebuie să redevenim locul în care aceste descoperiri creează noi industrii. Creează locuri de muncă bune și durabile pentru europeni. De acest lucru vor depinde competitivitatea și prosperitatea noastră viitoare”, a declarat von der Leyen.

Șefa Executivului european a arătat că Europa deține aproape 30% din brevetele mondiale pentru tehnologii curate, iar aproape una din trei companii din domeniul tehnologiilor cuantice se află în UE. Provocarea este transformarea acestor avantaje științifice în întreprinderi capabile să se dezvolte și să rămână în Europa.

În privința pieței unice, von der Leyen a criticat fragmentarea juridică pe care o întâmpină antreprenorii care vor să își extindă activitatea.

„În loc de o singură piață, se confruntă cu 27 de sisteme juridice și peste 60 de forme juridice naționale de societăți. Vrem să schimbăm acest lucru”, a afirmat aceasta.

Soluția propusă de Comisie este EU Inc., așa-numitul „al 28-lea regim”, care ar permite înființarea unei companii integral online, din orice stat al UE, în 48 de ore și pentru mai puțin de 100 de euro. Von der Leyen a subliniat că Executivul european urmărește păstrarea ambiției propunerii în negocierile cu Parlamentul European și Consiliul.

„EU Inc. nu poate deveni un petrolier greoi. Trebuie să rămână ambarcațiunea suplă și rapidă de care aveți nevoie”, a spus ea.

Accesul la finanțare reprezintă un alt obstacol. Potrivit președintei Comisiei, companiile europene aflate în etapa de extindere atrag, de regulă, cu 50% mai puțin capital decât cele comparabile din San Francisco.

Von der Leyen a prezentat Fondul Scaleup Europe drept un instrument pentru reducerea acestui decalaj. În două luni, fondul a investit în opt companii și le-a ajutat să atragă aproape 5 miliarde de euro. Acestea dezvoltă, între altele, vehicule spațiale reutilizabile, cipuri eficiente pentru inteligență artificială și sateliți radar.

În domeniul energiei, președinta Comisiei a legat tranziția curată de reducerea vulnerabilității economice. Ea a afirmat că, de la închiderea Strâmtorii Ormuz, importurile de combustibili fosili au costat Europa încă 127 miliarde de euro, fără cantități suplimentare de energie.

„Când importăm petrol și gaze, riscăm să importăm și șocurile și crizele care le însoțesc”, a avertizat von der Leyen.

Aceasta a reafirmat obiectivul neutralității climatice până în 2050 și angajamentul de reducere a emisiilor cu 90% până în 2040. Totodată, a arătat că, din 2021, peste 1.200 de miliarde de euro au fost investite în activități sustenabile în UE, investiții care necesită predictibilitate.

„Europa își va menține direcția, ne respectăm obiectivele și ne susținem industriile curate”, a declarat ea.

Von der Leyen a amintit și pregătirea unei Bănci pentru Decarbonizare Industrială, prin care Comisia urmărește mobilizarea a 100 miliarde de euro pentru transformarea industriei.

A treia prioritate este aplicarea inteligenței artificiale în economia reală. Președinta Comisiei a invocat utilizări precum detectarea timpurie a defecțiunilor utilajelor industriale și sprijinirea diagnosticării cancerului de sân.

În transporturi, ea a cerut proceduri mai rapide și mai simple pentru aprobarea vehiculelor autonome, astfel încât o tehnologie autorizată să poată fi utilizată în întreaga Uniune, fără bariere suplimentare.

„Vrem ca Europa să fie un loc în care aceste vehicule sunt proiectate și construite. Nu doar un loc în care sunt utilizate”, a subliniat von der Leyen.

Summitul WinWin de la Bruxelles este o întâlnire anuală organizată la Bruxelles, în Belgia, care reunește antreprenori europeni, investitori, pionieri din industrie și lideri politici pentru a discuta despre competitivitatea economică a Europei, reziliența acesteia și tranzițiile digitală și energetică.