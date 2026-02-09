COMISIA EUROPEANA
Von der Leyen propune o „preferință europeană” pentru sectoarele strategice, înaintea reuniunii informale a liderilor UE privind competitivitatea
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre și obținute de Politico, înaintea unei reuniuni informale dedicate competitivității economice a blocului.
Conceptul ar presupune ca, în anumite domenii, companiile care beneficiază de finanțare publică să acorde prioritate componentelor și lanțurilor de aprovizionare europene, în scopul consolidării bazei industriale a UE. În scrisoare, von der Leyen subliniază că „Europa trebuie să fie capabilă să-și apere interesele strategice și să-și sprijine activ propria bază de producție”, iar „preferința europeană este un instrument necesar pentru a contribui la acest obiectiv”.
Tema sprijinirii producției „Made in Europe” se află în centrul reuniunii informale a liderilor UE care va avea loc joi la castelul Alden Biesen din Belgia, unde șefii de stat și de guvern vor discuta modalități de consolidare a competitivității europene într-un context marcat de competiția economică intensă cu Statele Unite și China și de politici industriale tot mai active la nivel global.
În scrisoarea adresată liderilor, Comisia plasează ideea preferinței europene în cadrul unei abordări mai ample privind consolidarea parteneriatelor și diversificarea lanțurilor de aprovizionare. Documentul subliniază necesitatea aprofundării cooperării cu parteneri considerați de încredere, inclusiv din regiunea Indo-Pacific și din Orientul Mijlociu, pentru a asigura accesul la resurse și tehnologii esențiale. În același timp, diversificarea externă trebuie însoțită de dezvoltarea capacităților industriale interne, astfel încât Uniunea să își reducă vulnerabilitățile și să își consolideze securitatea economică.
Citiți și Parlamentul European dorește prioritizarea furnizorilor europeni în proiectele de mobilitate militară, pentru a reduce riscul exploatării unor vulnerabilități tehnologice de către actori străini
Potrivit Comisiei, o mai bună coordonare între politica industrială, comerț, investiții și utilizarea fondurilor europene este necesară pentru a orienta finanțările publice către dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare europene în sectoare strategice, menținând în același timp deschiderea comercială a Uniunii.
Inițiativa vine pe fondul unor dezbateri politice intense între statele membre. Potrivit AFP, preluat de Agerpres, proiectul legislativ care ar urma să introducă o astfel de preferință europeană în anumite sectoare, inclusiv în industria auto, a fost amânat de mai multe ori din cauza divergențelor dintre state. Franța susține ferm conceptul, invocând necesitatea protejării industriei europene, în timp ce alte state, precum Germania, avertizează asupra riscului creșterii costurilor pentru producători și al afectării lanțurilor de aprovizionare.
Vicepreședintele Comisiei Europene responsabil de dosar, Stéphane Séjourné, a susținut la rândul său ideea unei preferințe europene, argumentând că Uniunea trebuie să își consolideze instrumentele industriale în sectoarele strategice, într-un context global marcat de competiție economică și de măsuri de sprijin public adoptate de marile economii.
UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot din Europa pentru dezvoltarea tehnologiilor de semiconductori de ultimă generație, proiect la care participă și România
Uniunea Europeană a lansat la IMEC Leuven NanoIC, cel mai mare proiect pilot din cadrul Actului european privind Cipurile, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția de semiconductori în Europa.
Cu o investiție totală de 2,5 miliarde de euro, facilitatea a primit 700 de milioane de euro din fonduri UE, 700 de milioane de euro de la guvernele naționale și regionale, iar restul de la ASML și alți parteneri din industrie.
Potrivit unui comunicat al executivului european, NanoIC va accelera dezvoltarea tehnologiei semiconductorilor de nouă generație, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a vehiculelor autonome, a asistenței medicale și a tehnologiei mobile 6G.
NanoIC este prima facilitate europeană care utilizează cea mai avansată mașină de litografie cu raze ultraviolete extreme, concentrându-se pe proiectarea și fabricarea cipurilor folosind tehnologie de peste doi nanometri. Acest lucru reprezintă un progres semnificativ în tehnologia europeană de fabricare a semiconductorilor.
Vicepreședintele executiv Henna Virkkunen, prim-ministrul belgian Bart De Wever și ministrul-președinte al Flandrei Matthias Diependaele au inaugurat facilitatea, care va permite cercetătorilor și companiilor să testeze noi modele de cipuri, echipamente și procese la o scară aproape industrială înainte de producția în serie.
Aceasta este construită pe principiul accesului liber, start-up-urile, cercetătorii, IMM-urile și marile organizații putând utiliza facilitățile NanoIC. Găzduită de IMEC (Belgia), printre partenerii săi se numără CEA-Leti (Franța), Fraunhofer (Germania), VTT (Finlanda), Centrul de Știința Suprafeței si Nanotehnologie, Universitatea Politehnică din București (România) și Institutul Național Tyndall (Irlanda).
Concepute pentru a transpune tehnologiile cipurilor din „laborator în fabrică”, liniile pilot reprezintă un pilon esențial al inițiativei Cipuri pentru Europa din cadrul Legii cipurilor. Acestea vor consolida poziția actorilor europeni în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori și vor fi deschise partenerilor de încredere, sprijinind baza industrială și competitivitatea Europei și contribuind în același timp la păstrarea și atragerea de talente.
Cele cinci linii pilot (NanoIC, FAMES, APECS, WBG și PIXEurope) din cadrul Legii privind cipurile reprezintă împreună o investiție combinată a UE și a statelor membre în valoare de 3,7 miliarde de euro, care face legătura între excelența europeană în domeniul cercetării și aplicațiile industriale. Deschiderea liniei pilot NanoIC urmează inaugurării FAMES la 30 ianuarie.
Începerea activității operaționale a acestor infrastructuri reprezintă o etapă importantă în consolidarea suveranității și a bazei industriale a Europei în domeniul semiconductorilor. La aproape exact patru ani de la data la care președinta Ursula von der Leyen a anunțat Legea europeană privind cipurile, deschiderea NanoIC coincide cu angajamentul Comisiei față de industrie și părțile interesate în ceea ce privește revizuirea Legii CHIPS 2.0.
UE analizează opțiuni pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE (Bloomberg)
Uniunea Europeană analizează opțiuni pentru o nouă finanțare a sectorului apărării, după ce programul inițial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor, potrivit Agerpres.
Discuțiile se află într-un stadiu incipient, în condițiile în care Executivul european distribuie în continuare fondurile din programul actual SAFE, au precizat surse care au dorit să își păstreze anonimatul.
De asemenea, oficialii se așteaptă să rămână disponibile câteva miliarde de euro din programul SAFE, din cauza diferențelor dintre solicitările statelor membre și contractele finale. Odată ce aceste fonduri vor fi epuizate, Comisia va evalua procesul și va analiza fezabilitatea unei noi runde de finanțare, care ar putea include un al doilea program de împrumut, au mai declarat sursele.
Anul trecut, UE a pus la punct un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare. Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.
„Comisia evaluează în prezent planurile naționale SAFE ale celorlalte trei state membre. Nu facem speculații cu privire la un posibil al doilea fond SAFE în această etapă”, a declarat purtătorul de cuvânt al comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat.
Întrucât unele dintre planurile de cheltuieli necesită, în realitate, mai puține fonduri decât cele aprobate inițial, este posibil să existe sume neutilizate pe care Comisia le-ar putea realoca, au precizat surse citate de Bloomberg. Oficialii lucrează în prezent la acest proces, urmând ca, ulterior, Comisia să analizeze opțiunile pentru suplimentarea finanțării, inclusiv posibilitatea lansării unui nou program de împrumut, au adăugat sursele.
Comisia Europeană a aprobat în ianuarie proiectele naționale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE.
Cu 16,68 miliarde de euro, România este al doilea cel mai mare beneficiar din programul de achiziții SAFE de la nivelul Uniunii Europene. Aceste fonduri alocate României vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă. Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni.
Comisia Europeană propune cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești
Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești.
„În contextul importantelor negocieri de pace care se desfășoară la Abu Dhabi, trebuie să fim realiști: Rusia va veni la masa negocierilor cu intenții sincere doar dacă va fi presată să o facă. Acesta este singurul limbaj pe care Rusia îl înțelege. De aceea, facem astăzi un pas înainte. Comisia prezintă un nou pachet de sancțiuni – al 20-lea de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Noul pachet de sancțiuni vizează sectorul energetic, serviciile financiare și comerțul”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.
Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale — o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene, scrie Politico Europe.
De asemenea, introduce noi interdicții la importul de metale, produse chimice și minerale critice, precum și restricții suplimentare la exportul de articole și tehnologii utilizate în efortul de război al Rusiei, cum ar fi materialele utilizate pentru producerea de explozivi.
Pachetul enumeră încă 20 de bănci regionale rusești, precum și mai multe bănci din țări terțe care sunt considerate a facilita comerțul cu bunuri sancționate.
„Adăugăm pe listă încă 20 de bănci regionale rusești și vom lua măsuri împotriva criptomonedelor, a companiilor care le tranzacționează și a platformelor care facilitează aceste tranzacții, pentru a închide o cale de eludare a sancțiunilor. De asemenea, vizăm mai multe bănci din țări terțe implicate în facilitarea comerțului ilegal cu bunuri supuse sancțiunilor”, a explicat Ursula von der Leyen.
Von der Leyen a declarat că scăderea cu 24% a veniturilor Rusiei din petrol și gaze naturale în anul trecut, până la cel mai scăzut nivel din 2020, confirmă eficacitatea sancțiunilor. „Vom continua să le aplicăm până când Rusia va iniția negocieri serioase cu Ucraina pentru o pace justă și durabilă”, a afirmat ea.
Țările UE ar trebui să aprobe pachetul pentru ca măsurile să intre în vigoare, cu scopul de a ajunge la un acord înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului de agresiune al lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei, pe 24 februarie.
„Fac acum apel la statele membre să aprobe rapid aceste noi sancțiuni. Un asemenea gest ar transmite un semnal puternic înaintea sumbrului al patrulea an de la declanșarea acestui război: angajamentul nostru față de o Ucraină liberă și suverană este neclintit. Și, dacă se poate, el devine tot mai puternic zi de zi, lună de lună, an de an”, a subliniat Ursula von der Leyen.
Propunerea vine în urma unei runde de negocieri trilaterale între negociatorii ucraineni, americani și ruși, care au avut loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi, unde Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri de război.
