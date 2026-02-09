Von der Leyen propune o „preferință europeană” pentru sectoarele strategice, înaintea reuniunii informale a liderilor UE privind competitivitatea

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre și obținute de Politico, înaintea unei reuniuni informale dedicate competitivității economice a blocului.

Conceptul ar presupune ca, în anumite domenii, companiile care beneficiază de finanțare publică să acorde prioritate componentelor și lanțurilor de aprovizionare europene, în scopul consolidării bazei industriale a UE. În scrisoare, von der Leyen subliniază că „Europa trebuie să fie capabilă să-și apere interesele strategice și să-și sprijine activ propria bază de producție”, iar „preferința europeană este un instrument necesar pentru a contribui la acest obiectiv”.

Tema sprijinirii producției „Made in Europe” se află în centrul reuniunii informale a liderilor UE care va avea loc joi la castelul Alden Biesen din Belgia, unde șefii de stat și de guvern vor discuta modalități de consolidare a competitivității europene într-un context marcat de competiția economică intensă cu Statele Unite și China și de politici industriale tot mai active la nivel global.

În scrisoarea adresată liderilor, Comisia plasează ideea preferinței europene în cadrul unei abordări mai ample privind consolidarea parteneriatelor și diversificarea lanțurilor de aprovizionare. Documentul subliniază necesitatea aprofundării cooperării cu parteneri considerați de încredere, inclusiv din regiunea Indo-Pacific și din Orientul Mijlociu, pentru a asigura accesul la resurse și tehnologii esențiale. În același timp, diversificarea externă trebuie însoțită de dezvoltarea capacităților industriale interne, astfel încât Uniunea să își reducă vulnerabilitățile și să își consolideze securitatea economică.

Potrivit Comisiei, o mai bună coordonare între politica industrială, comerț, investiții și utilizarea fondurilor europene este necesară pentru a orienta finanțările publice către dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare europene în sectoare strategice, menținând în același timp deschiderea comercială a Uniunii.

Inițiativa vine pe fondul unor dezbateri politice intense între statele membre. Potrivit AFP, preluat de Agerpres, proiectul legislativ care ar urma să introducă o astfel de preferință europeană în anumite sectoare, inclusiv în industria auto, a fost amânat de mai multe ori din cauza divergențelor dintre state. Franța susține ferm conceptul, invocând necesitatea protejării industriei europene, în timp ce alte state, precum Germania, avertizează asupra riscului creșterii costurilor pentru producători și al afectării lanțurilor de aprovizionare.

Vicepreședintele Comisiei Europene responsabil de dosar, Stéphane Séjourné, a susținut la rândul său ideea unei preferințe europene, argumentând că Uniunea trebuie să își consolideze instrumentele industriale în sectoarele strategice, într-un context global marcat de competiție economică și de măsuri de sprijin public adoptate de marile economii.