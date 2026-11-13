Von der Leyen: UE trebuie să folosească datele de înaltă calitate ale industriei europene pentru a dezvolta IA industrială

Uniunea Europeană trebuie să valorifice datele de înaltă calitate și expertiza industriei sale pentru a dezvolta inteligență artificială industrială în Europa, a declarat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea reuniunii informale a Consiliului European de la Dublin, dedicată în principal acestei tehnologii.

Von der Leyen a precizat că liderii europeni vor discuta atât oportunitățile oferite de inteligența artificială, cât și riscurile acesteia, inclusiv posibilitatea ca tehnologia să scape de sub control.

Reuniunea informală de vineri, 13 noiembrie, are loc după summitul Comunității Politice Europene desfășurat joi în capitala Irlandei și reprezintă prima discuție strategică dedicată inteligenței artificiale la nivelul liderilor UE.

Potrivit agendei oficiale, dezbaterile urmăresc consolidarea competitivității și a suveranității europene în domeniul IA, prin reducerea dependențelor critice, dezvoltarea capacităților și a infrastructurii necesare și mobilizarea investițiilor publice și private. Liderii discută și despre accelerarea utilizării inteligenței artificiale de către companii și administrațiile publice.

La această parte a discuțiilor participă directorul general al Mistral AI, Arthur Mensch. O a doua dezbatere, cu participarea laureatului Premiului Nobel pentru Fizică Geoffrey Hinton, abordează impactul asupra societății, siguranței, securității și încrederii, inclusiv protecția drepturilor fundamentale și a copiilor, integritatea proceselor democratice și efectele asupra pieței muncii.

Pe lângă inteligența artificială, agenda reuniunii include războiul Rusiei împotriva Ucrainei și negocierile de pace de la Abu Dhabi.

În acest context, von der Leyen a salutat schimbul de prizonieri și a subliniat necesitatea participării Europei la negocieri.

„Cred că este de la sine înțeles că Europa trebuie inclusă în negocierile de pace pentru a ne proteja interesele, dar și pentru a sprijini Ucraina”, a declarat aceasta.

Președinta Comisiei Europene a reiterat că Executivul european va prezenta o propunere pentru finanțarea nevoilor Ucrainei în 2027 și al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei înaintea următoarei reuniuni a Consiliului European.