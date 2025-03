Von der Leyen va „sublinia sprijinul continuu al Europei pentru Ucraina” la summit-ul de la Londra: Slăbiciunea generează mai mult război

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe X în această dimineață că va „sublinia sprijinul continuu al Europei pentru Ucraina, care poate duce la o pace justă și durabilă în Ucraina” în timpul întâlnirii de la Londra din această după-amiază.

„Calea către pace este puterea. Slăbiciunea generează mai mult război. Vom sprijini Ucraina, asigurând în același timp o creștere a apărării europene”, a adăugat ea.

On my way to London to highlight Europe’s ongoing support to Ukraine that can lead to just and lasting peace in Ukraine.

The path to peace is strength.

Weakness breeds more war.

We will support Ukraine, while undertaking a surge in European defence.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2025