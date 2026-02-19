Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua în luna martie o vizită în regiunea arctică, care va include și Groenlanda, pentru a sublinia importanța strategică tot mai mare a zonei pentru Uniunea Europeană, relatează Politico.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, deplasarea va avea loc în contextul schimbărilor geopolitice din Arctica și al sprijinului european pentru teritoriul semi-autonom al Danemarcei.

„Președinta von der Leyen va vizita regiunea arctică, iar aceasta va include și Groenlanda”, a declarat oficialul, precizând că „vizita ar trebui să aibă loc în martie, dar nu avem în acest moment o dată exactă”.

Conform unor persoane familiarizate cu pregătirea vizitei, șefa Executivului european va călători împreună cu mai mulți comisari europeni pentru a anunța un pachet de sprijin destinat Groenlandei. În paralel, Comisia Europeană lucrează la măsuri menite să consolideze securitatea în Arctica și să stimuleze investițiile europene în insulă, informează Bloomberg.

În acest sens, Ursula von der Leyen a declarat anterior că UE pregătește un pachet de măsuri pentru a sprijini securitatea Arcticii și pentru a genera „o creștere masivă a investițiilor europene” în Groenlanda.

„Vom colabora îndeaproape cu Groenlanda și Danemarca pentru a vedea cum putem sprijini în continuare economia și infrastructura locală”, a afirmat aceasta luna trecută, în cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Vizita vine într-un context geopolitic sensibil, după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reînnoit interesul față de Groenlanda, ceea ce a amplificat tensiunile dintre Uniunea Europeană și Washington, mai notează Politico. În paralel, Groenlanda și Copenhaga au purtat discuții cu Statele Unite pentru a stabili detaliile acordului preliminar convenit în ianuarie, care ar urma să includă și componente de securitate.

Regiunea arctică capătă o importanță strategică tot mai mare pentru marile puteri, pe fondul schimbărilor climatice care accelerează topirea gheții și deschid noi rute maritime. Trimisul special al UE pentru Arctica, Claude Véron-Réville, a avertizat că regiunea traversează „schimbări profunde”, marcate de „tensiuni geopolitice în creștere și competiție geo-economică generate de poziția sa strategică”.

În ianuarie, Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru integritatea teritorială, subliniind că „integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional (…) UE este în deplină solidaritate cu Danemarca și cu poporul Groenlandei”.

Uniunea Europeană și-a consolidat progresiv sprijinul pentru Groenlanda în domenii precum energia, materiile prime și dezvoltarea competențelor și intenționează să își dubleze sprijinul financiar pentru insulă la aproximativ 530 milioane de euro în cadrul viitorului buget multianual care va începe în 2028. De altfel, von der Leyen a inaugurat o reprezentanță a UE în Nuuk, capitala Groenlandei, în martie 2024, semnalând interesul strategic crescut al Bruxelles-ului pentru regiunea arctică.

Groenlanda este, totodată, cel mai mare beneficiar financiar în cadrul schemei UE pentru Țările și Teritoriile de peste Mări, iar Comisia Europeană a propus dublarea sprijinului financiar acordat insulei începând cu anul 2028, în contextul importanței strategice crescânde a regiunii arctice.

În paralel, NATO și-a intensificat prezența și atenția asupra regiunii arctice. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că „securitatea în Arctica și în Nordul Îndepărtat este esențială pentru noi, ca NATO, ca europeni, dar și pentru America de Nord”.