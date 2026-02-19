COMISIA EUROPEANA
Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua în luna martie o vizită în regiunea arctică, care va include și Groenlanda, pentru a sublinia importanța strategică tot mai mare a zonei pentru Uniunea Europeană, relatează Politico.
Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, deplasarea va avea loc în contextul schimbărilor geopolitice din Arctica și al sprijinului european pentru teritoriul semi-autonom al Danemarcei.
„Președinta von der Leyen va vizita regiunea arctică, iar aceasta va include și Groenlanda”, a declarat oficialul, precizând că „vizita ar trebui să aibă loc în martie, dar nu avem în acest moment o dată exactă”.
Conform unor persoane familiarizate cu pregătirea vizitei, șefa Executivului european va călători împreună cu mai mulți comisari europeni pentru a anunța un pachet de sprijin destinat Groenlandei. În paralel, Comisia Europeană lucrează la măsuri menite să consolideze securitatea în Arctica și să stimuleze investițiile europene în insulă, informează Bloomberg.
În acest sens, Ursula von der Leyen a declarat anterior că UE pregătește un pachet de măsuri pentru a sprijini securitatea Arcticii și pentru a genera „o creștere masivă a investițiilor europene” în Groenlanda.
„Vom colabora îndeaproape cu Groenlanda și Danemarca pentru a vedea cum putem sprijini în continuare economia și infrastructura locală”, a afirmat aceasta luna trecută, în cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Vizita vine într-un context geopolitic sensibil, după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reînnoit interesul față de Groenlanda, ceea ce a amplificat tensiunile dintre Uniunea Europeană și Washington, mai notează Politico. În paralel, Groenlanda și Copenhaga au purtat discuții cu Statele Unite pentru a stabili detaliile acordului preliminar convenit în ianuarie, care ar urma să includă și componente de securitate.
Regiunea arctică capătă o importanță strategică tot mai mare pentru marile puteri, pe fondul schimbărilor climatice care accelerează topirea gheții și deschid noi rute maritime. Trimisul special al UE pentru Arctica, Claude Véron-Réville, a avertizat că regiunea traversează „schimbări profunde”, marcate de „tensiuni geopolitice în creștere și competiție geo-economică generate de poziția sa strategică”.
În ianuarie, Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru integritatea teritorială, subliniind că „integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional (…) UE este în deplină solidaritate cu Danemarca și cu poporul Groenlandei”.
Uniunea Europeană și-a consolidat progresiv sprijinul pentru Groenlanda în domenii precum energia, materiile prime și dezvoltarea competențelor și intenționează să își dubleze sprijinul financiar pentru insulă la aproximativ 530 milioane de euro în cadrul viitorului buget multianual care va începe în 2028. De altfel, von der Leyen a inaugurat o reprezentanță a UE în Nuuk, capitala Groenlandei, în martie 2024, semnalând interesul strategic crescut al Bruxelles-ului pentru regiunea arctică.
Groenlanda este, totodată, cel mai mare beneficiar financiar în cadrul schemei UE pentru Țările și Teritoriile de peste Mări, iar Comisia Europeană a propus dublarea sprijinului financiar acordat insulei începând cu anul 2028, în contextul importanței strategice crescânde a regiunii arctice.
În paralel, NATO și-a intensificat prezența și atenția asupra regiunii arctice. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că „securitatea în Arctica și în Nordul Îndepărtat este esențială pentru noi, ca NATO, ca europeni, dar și pentru America de Nord”.
România, vizată de noua strategie a UE pentru consolidarea securității și rezilienței economice a regiunilor învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 18 februarie, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit unui comunicat, consolidarea prosperității și a rezilienței acestor regiuni nu este doar o expresie a solidarității UE în urma invadării Ucrainei de către Rusia, ci și o investiție strategică în securitatea, competitivitatea și stabilitatea viitoare a Europei.
Mai multe regiuni din nouă state membre – Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria – au fost afectate în mod deosebit de războiul hibrid, de migrația ca armă, de perturbările economice și comerciale și de declinul demografic.
De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins sprijinul politic, tehnic și financiar acordat regiunilor sale estice pentru a îmbunătăți infrastructura, a stimula reziliența economică, a dezvolta capabilități de apărare, a aborda provocările în materie de energie și conectivitate și a sprijini oportunitățile de ocupare a forței de muncă. În plus, culoarele de solidaritate UE-Ucraina au susținut comerțul. Cu toate acestea, întrucât condițiile economice și de securitate din aceste regiuni continuă să scadă din cauza războiului în curs, este necesar un sprijin suplimentar din partea UE.
Comunicarea de astăzi confirmă angajamentul Comisiei de a continua să sprijine regiunile estice care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Acesta prezintă un set de acțiuni menite să le ajute să abordeze provocările specifice și fără precedent cu care se confruntă, în cinci domenii prioritare:
Securitate și reziliență
- Dezvoltarea Eastern Flank Watch, a inițiativei europene de apărare împotriva dronelor, a scutului aerian european și a scutului spațial european.
- Crearea unei rețele de practicieni pentru a spori gradul de pregătire și a încuraja cooperarea clusterelor în materie de reziliență transfrontalieră.
Creștere economică și prosperitate regională
- Facilitarea accesului la finanțare, inclusiv prin intermediul unei facilități EastInvest pentru a ajuta țările în cauză să acceseze împrumuturi și sprijin consultativ, reunind Grupul Băncii Europene de Investiții, alte instituții financiare internaționale și mai multe bănci naționale și regionale de promovare.
- Cooperarea cu Banca Mondială în cadrul inițiativei Catching-up Regions pentru a stimula dezvoltarea economică în zonele cele mai afectate.
Valorificarea punctelor forte locale
- Acordarea de prioritate integrării energiei electrice a statelor baltice în rețelele europene și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere pentru hidrogen, cum ar fi coridorul nordic-baltic pentru hidrogen.
- Sprijinirea inițiativelor industriei circulare, inclusiv a văilor de simbioză industrială și a centrelor regionale de bioeconomie.
Conectivitate
- Promovarea conectivității digitale și modernizarea rețelelor de transport, inclusiv a infrastructurii rutiere, feroviare și portuare cu dublă utilizare, precum și a conexiunilor transfrontaliere cu Ucraina și Moldova.
Oameni
- Abordarea depopulării și a deficitului de forță de muncă prin parcursuri de la educație la ocuparea forței de muncă și consolidarea comunităților prin intermediul programului de reziliență a mass-mediei și al combaterii dezinformării.
Pentru a asigura realizarea de progrese, Comisia va iniția un dialog politic anual la nivel înalt care să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Primul astfel de eveniment va avea loc la 26 februarie 2026, când instituțiile financiare vor semna o declarație de lansare a mecanismului EastInvest.
UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei
Comisia Europeană a confirmat marți că intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, data care marchează patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, relatează The Guardian.
„Continuăm să lucrăm la măsuri menite să priveze Rusia de fondurile, bunurile și tehnologiile care îi susțin războiul împotriva Ucrainei. Acestea includ, într-adevăr, pachetul 20 pe care l-ați menționat și, într-adevăr, ne propunem să îl adoptăm … până la 24 februarie, așa cum a menționat Înaltul Reprezentant (Kaja Kallas) la ultima reuniune a Consiliului Afaceri Externe. Statele membre discută în prezent acest pachet”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru afaceri externe al Comisiei, Anouar El Anouni.
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a propus cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești.
Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale — o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene.
Pachetul introduce noi interdicții la importul de metale, produse chimice și minerale critice, precum și restricții suplimentare la exportul de articole și tehnologii utilizate în efortul de război al Rusiei, cum ar fi materialele utilizate pentru producerea de explozivi.
De asemenea, Ucraina a impus recent sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA.
Comisia Europeană inițiază proceduri oficiale împotriva Shein pentru practici care creează dependență, lipsa transparenței sistemelor de recomandare și vânzarea de produse ilegale
Comisia Europeană a inițiat marți proceduri oficiale împotriva Shein, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, pentru modul în care aceasta creează dependență, pentru lipsa de transparență a sistemelor de recomandare, precum și pentru vânzarea de produse ilegale, inclusiv de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, informează comunicatul oficial.
Mai precis, ancheta se va axa pe următoarele domenii:
- Sistemele instituite de Shein pentru a limita vânzarea de produse ilegale în Uniunea Europeană, inclusiv conținutul care ar putea constitui materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, cum ar fi păpușile sexuale asemănătoare copiilor.
- Riscurile legate de proiectarea serviciului care creează dependență, inclusiv acordarea de puncte sau recompense consumatorilor pentru implicare, precum și sistemele instituite de Shein pentru a atenua astfel de riscuri. Caracteristicile de dependență ar putea avea un impact negativ asupra bunăstării utilizatorilor și a protecției consumatorilor în mediul online.
- Transparența sistemelor de recomandare pe care Shein le utilizează pentru a propune conținut și produse utilizatorilor. În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, Shein trebuie să prezinte principalii parametri utilizați în sistemele sale de recomandare și trebuie să ofere utilizatorilor cel puțin o opțiune ușor accesibilă care nu se bazează pe crearea de profiluri pentru fiecare sistem de recomandare.
Comisia Europeană va efectua acum cu prioritate o investigație aprofundată. Deschiderea procedurii oficiale nu aduce atingere rezultatului.
„În UE, produsele ilegale sunt interzise – indiferent dacă se află pe un raft al unui magazin sau pe o piață online. Actul legislativ privind serviciile digitale asigură siguranța cumpărătorilor, le protejează bunăstarea și le oferă informații cu privire la algoritmii cu care interacționează. Vom evalua dacă Shein respectă aceste reguli și responsabilitatea lor”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Euroepene, Henna Virkunnen.
După deschiderea oficială a procedurii, Comisia va continua să colecteze probe, de exemplu prin trimiterea de cereri suplimentare de informații către Shein sau către părți terțe sau prin desfășurarea de acțiuni de monitorizare sau interviuri.
Inițiativa Comisiei vine într-un context de presiune tot mai mare asupra marilor platforme de comerț electronic din afara Uniunii Europene, în special a retailerilor chinezi, acuzați de practici care distorsionează concurența și ocolesc standardele europene.
În Franța, comercianții online precum Shein se vor confrunta cu un „an al rezistenței”, a declarat recent ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, Serge Papin, avertizând că aceste platforme generează o concurență neloială pentru lanțurile franceze de retail.
În luna noiembrie, Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma chineză pentru comercializarea unor păpuși sexuale cu înfățișare de copii. Deși cazul a provocat reacții ferme din partea autorităților de la Paris, compania a suportat consecințe limitate.
Îngrijorările privind practicile comerciale ale acestor platforme au determinat adoptarea unor măsuri suplimentare. UE urmează să aplice, începând cu 1 iulie 2026, o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniune, majoritatea prin intermediul comerțului electronic.
Comisia a trimis Shein trei solicitări de informații la 28 iunie 2024, 6 februarie 2025 și 26 noiembrie 2025, solicitând mai multe informații cu privire la respectarea de către întreprindere a Regulamentului privind serviciile digitale, în special în ceea ce privește protecția consumatorilor și a minorilor, precum și cu privire la transparența sistemelor sale de recomandare.
Ce a discutat Nicușor Dan cu Marco Rubio la finalul Consiliului pentru Pace de la Washington: “Relația diplomatică cu SUA crește pe multiple paliere”
“Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”
UE nu „vede semne tangibile” că Rusia depune eforturi considerabile pentru pace în Ucraina: Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei
Dragoș Pîslaru: Vom transmite o scrisoare Comisiei Europene în care vom explica demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată nr. 3 din PNRR
Friedrich Merz: Războiul din Ucraina se va termina doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic
Sondaj INSCOP: Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii în lideri internaționali
SUA consideră că ambiția UE de a reduce dependența de gazul american este „nefericită”: Suntem un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun
Oana Țoiu anunță participarea României la programul european EastInvest: „Zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
