Vor anunța liderii europeni noul președinte al Comisiei Europene? După ”o noapte albă” de negocieri, Donald Tusk i-a rechemat pe Klaus Iohannis și pe ceilalți lideri la reuniunea în format UE-28

Corespondență din Bruxelles

Președintele Consiliului European Donald Tusk i-a rechemat luni dimineață, după 12 ore din care zece au fost marcate de reuniuni bilaterale și multilaterale între lideri, pe șefii de stat sau de guvern la summit în format UE-28 pentru a anunța ce urmează: fie liderii cad de acord asupra propunerii de președinte al Comisiei Europene și, eventual, privind celelalte funcții de top, fie vor convoca un nou summit, data vehiculată fiind 15 iulie.

Tratativele bilaterale între președintele Consiliului European Donald Tusk și fiecare dintre cei 28 de lideri naționali, inclusiv cu președintele Klaus Iohannis, au început aproape de miezul nopții și au durat aproape patru ore. Acestea au fost urmate de dialoguri trilaterale între Donald Tusk, cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron, reuniune extinsă și ”în formatul Osaka” prin includerea în discuții a prim-miniștrilor Spaniei și Olandei.

Un oficial al Consiliului European a declarat presei că reuniunile bilaterale continuă, însă nu a specificat cu ce lideri se va întâlni în continuare Donald Tusk.

Președintele Klaus Iohannis s-a aflat luni dimineață într-o nouă întâlnire cu președinte Consiliului European Donald Tusk, în cadrul procesului de negociere dintre liderii europeni cu privire la numirea președintelui Comisiei Europene și a celorlaltor șefi ai instituțiilor, tratative ce au început duminică după-amiază și continuă neîntrupt și în dimineața zilei de luni.

După întrevederea bilaterală avută puțin peste miezul nopții, la Bruxelles, Iohannis și Tusk au participat la o reuniune cu mai mulți lideri naționali din partea Partidului Popularilor Europeni, și anume prim-miniștrii Croației, Irlandei și Letoniei, transmit surse europene citate de Politico Europe, care notează că Tusk s-a întâlnit cu ”liderii sceptici în privința numirii lui Timmermans” în fruntea Comisiei Europene.

Amintim faptul că summitul extraordinar început pe 30 iunie a pornit cu numele lui Frans Timmermans ca favorit pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, ca parte a unui pachet negociat la summitul G20 de la Osaka de liderii Franței, Germaniei, Spaniei și Olandei.

Cu toate acestea, liderii naționali afiliați PPE au arătat că nu sunt de acord cu pachetul propus și discutat la Osaka. Între timp însă, în timp ce liderii europeni participau la discuții bilaterale cu președintele Consiliului European, premierul bulgar Boyko Borrisov (PPE) a avut o întâlnire la Reprezentanța Bulgariei pe lângă UE cu candidatul socialiștilor europeni la șefia Comisiei Europene Frans Timmermans.

Deși dinamica tratativelor purtate relevă o presiune suplimentară asupra liderilor PPE pentru a fi de acord cu numirea lui Frans Timmermans în fruntea Comisiei Europene, premierul italian Giuseppe Conte s-a adresat jurnaliștilor înaintea reuniunii în format UE-28 pentru a preciza că ”un acord încă nu a fost definitivat”.

