Vor exista “consecințe severe” dacă Rusia și Putin încalcă liniile unui acord, avertizează Starmer după ce i-a reunit la Londra pe șefii militari ai “coaliției de voință” pentru Ucraina

Corespondență din Bruxelles

Președintele francez Emmanuel Macron a confirmat joi seară un summit al “coaliția țărilor voluntare” în sprijinirea Ucrainei care va avea loc joia viitoare, pe 27 martie.

La reuniune, care va avea loc la Paris, vor participa “țările din coaliția celor dispuși”, alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a confirmat ulterior președintele francez la summitul liderilor UE de la Bruxelles.

“Această reuniune urmează reuniunii de săptămâna trecută a șefilor de stat major militari de la Paris și reuniunii de astăzi a șefilor adjuncți operaționali de la Londra. Ne vom finaliza activitatea de sprijinire a armatei ucrainene și de construire a unui model militar durabil și rezilient pentru a preveni viitoare invazii rusești. De asemenea, vom defini garanțiile de securitate pe care le pot oferi forțele europene. Ceea ce ne dorim este să protejăm pacea”, a punctat Macron.

Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.

This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.

We will finalise…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025