Vot important în Comisia pentru Sănătate Publică privind bugetul european pentru 2027. Victor Negrescu a obținut includerea mai multor priorități pentru sănătate în poziția Parlamentului European

Mai multe priorități în domeniul sănătății propuse de eurodeputatul Victor Negrescu pentru bugetul pentru 2027 au fost incluse în poziția Parlamentului European în urma amendamentelor și negocierilor pe care acesta le-a depus și purtat în Comisia pentru Sănătate Publică.

„Sesiunea parlamentară a început cu un vot important în Comisia pentru Sănătate Publică privind bugetul european pentru 2027. În calitate de responsabil din partea grupului social-democrat pentru acest raport, am obținut includerea mai multor priorități concrete în poziția Parlamentului European”, anunță Victor Negrescu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Una dintre principalele victorii vizează finanțarea programului EU4Health, pentru care Grupul S&D a cerut revenirea finanțării la cel puțin nivelul din 2026. Amendamentul propus de social-democrații din Comisia SANT a fost preluat integral.

Printre prioritățile anunțate de Victor Negrescu se numără:

sprijin european pentru medicina de familie, medicina rurală, farmaciile comunitare și telemedicină, mai ales în zonele slab deservite;

investiții în personalul medical, formare, competențe digitale, condiții mai bune de muncă și măsuri pentru păstrarea și revenirea profesioniștilor din sănătate;

susținerea universităților de medicină și farmacie și a spitalelor universitare în pregătirea și păstrarea personalului medical;

În egală măsură, Victor Negrescu a reușit să includă în poziția Parlamentului European o prioritizare a sănătății mintale și bunăstării digitale a copiilor și tinerilor, cu accent pe efectele utilizării excesive a ecranelor, consumului de substanțe și jocurilor de noroc.

Documentul mai prevede și sprijin pentru pediatrie și neonatologie, prevenție, screening și diagnostic precoce, dar și acces mai bun la diagnostic și tratament pentru copiii cu boli rare și complexe, inclusiv acces transfrontalier la expertiză medicală.

Amendamentele vizează, de asemenea, prioritizarea îngrijirii pe termen lung, îngrijirii paliative și serviciilor pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv printr-o mai bună integrare a serviciilor medicale și sociale și sprijin pentru aparținători, mai anunță Victor Negrescu.

O altă prioritate este sprijinul acordat reducerii inegalităților teritoriale și sociale în accesul la sănătate, cu o atenție specială pentru zonele rurale, montane, îndepărtate și slab deservite, precum și pentru copii și pacienții vulnerabili.

Victor Negrescu dezvăluie că o altă prioritate urmărește sprijinul pentru consolidarea asistenței medicale transfrontaliere și a mobilității pacienților, în special a pacienților care au nevoie de transplant și a celor cu boli rare sau complexe, atunci când expertiza, diagnosticul sau tratamentul necesar nu sunt disponibile la nivel național.

Pentru a fi mai bine pregătiți în situații de criză medicală, amendamentele mai prevăd rezerve strategice de medicamente esențiale și echipamente medicale.

„Sunt rezultate concrete obținute prin amendamente, negocieri și compromisuri. Vreau ca bugetul european pentru sănătate să se vadă acolo unde contează: în accesul oamenilor la servicii medicale mai bune, în sprijinul pentru personalul medical și în protejarea copiilor și a pacienților vulnerabili”, a conchis eurodeputatul Victor Negrescu.