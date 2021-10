VoteWatch Europe: Dacian Cioloș, Dragoș Pîslaru și Siegfried Mureșan, desemnați cei mai influenți europarlamentari români

Europarlamentarul Dacian Cioloș, președintele USR și ex-lider Renew Europe, a transmis un mesaj de sprijin pentru președinta Maia Sandu și Republica Moldova în contextul provocărilor generate de creșterea prețurilor la energie și a reuniunii Consiliului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, care a avut loc joi, la Bruxelles.

“Sprijin total pentru Moldova și Maia Sandu Țările UE și aliații regionali trebuie să își dubleze eforturile pentru a reduce dependența de combustibilii fosili importați, utilizați ca armă de Putin și alții”, a scris Cioloș, pe Twitter.

Full support to #Moldova & @sandumaiamd

EU countries & regional allies must redouble efforts to reduce reliance on imported fossil fuels, weaponised by Putin & others.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) October 27, 2021