VoteWatch Europe: Eurodeputatul Dragoș Pîslaru, inclus în top 30 membri ai Parlamentului European cu cea mai mare influență politică

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru, co-negociator al Parlamentului European pentru Mecanismul de redresare și reziliență, a fost inclus în top 30 al celor mai influenți membri ai Parlamentului European din punct de vedere politic în clasamentul european Influence Index 2021 realizat de think tank-ul VoteWatch Europe.

În top-ul care este condus de președintele instituției, David Sassoli, de șefa grupului Socialiștilor și Democraților Europeni, Iratxe Garcia Perez, și de ex-liderul Renew Europe, Dacian Cioloș, Dragoș Pîslaru este poziționat pe locul al 26-lea, la egalitate cu europarlamentarul olandez Bas Eickhout.

În indexul precedent realizat de VoteWatch Europe în 2020, Dragoș Pîslaru a fost desemnat cel mai influent membru al Parlamentului European în domeniul politicii economice a UE, a fost inclus în top 3 cei mai influenți eurodeputați români și în top trei cei mai influenți eurodeputați aflați la primul mandat în Parlamentul European.

Dragoș Pîslaru (USR, Renew Europe) este membru al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Delegației pentru relații cu Japonia.

În Parlamentul European, Dragoș Pîslaru (USR, Renew Europe) este membru în Comisia pentru afaceri economice și monetare, în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și în Delegația pentru relațiile cu Japonia. Totodată, europarlamentarul este coordonator al grupului Renew Europe în Comisia pentru muncă și afaceri sociale a PE.

De asemenea, Pîslaru a fost unul dintre cei trei co-raportori ai Parlamentului European privind Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE de 672,5 miliarde de euro. Acesta a negociat pe perioada crizei cel mai mare pachet financiar din istoria Uniunii Europene, Mecanismul de Redresare și Reziliență, care aduce României, prin PNRR, aproape 30 de miliarde de euro. De asemenea, a fost responsabil pentru adoptarea Instrumentului pentru Asistență Tehnică (864 milioane de euro) și a contribuit la definirea programului InvestEU (peste 372 milioane de euro).

Garanția pentru Copii, Rezoluția pentru muncitorii transfrontalieri, Coordonarea sistemelor de securitate socială sunt alte subiecte majore la nivel european pe care Dragoș Pîslaru le-a coordonat, iar în prezent, eurodeputatul Renew Europe lucrează la dosarele privind Identitatea digitală la nivel european, Regulamentul pentru prevenirea spălării banilor și Rezoluția pentru tineret. Actualmente, el este membru în echipa de monitorizare a Parlamentului European pentru planurile de redresare și reziliență.

La nivel național, a ocupat funcția de ministru al Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din 2016 până în ianuarie 2017.

Este doctor în științe economice, antreprenor, analist și consultant economic cu experiență în domeniul reformelor structurale, dezvoltării locale și creșterii competitivității fiind manager general al companiei de consultanță strategică GEA Strategy & Consulting. Este absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), are un Master în Științe — Relații Internaționale obținut în cadrul London School of Economics and Political Science din Marea Britanie și o diplomă de studii ”Entrepreneurship — Case Study Centered Learning” obținută în cadrul Harvard Business School (iulie 2006).